'Bunu dünyadaki son yemeğim olarak yerdim': Eva Longoria

Meksika'nın Yucatán Yarımadası'ndaki güneşli Mérida şehrini ziyaret ederken, son derece popüler Merci restoranını işleten Regina Escalante ile tanıştı ve şefin sahil kenarında lezzetli tacolar için hazırladığı ekşi portakallı ızgara balığın tadına baktı.

Escalante yemeklerinde bölgenin en sevilen malzemelerinden biri olan tuzu kullanıyor.

Tuz, tuz düzlüklerinin en safı olan flor de sal dahil olmak üzere mineralin birçok formunu ürettiği Celestún balıkçı köyünden geliyor. Tuzlu deniz suyu ılık yağmurla birleşerek tropikal sıcakta yavaşça buharlaşır ve ardında bu değerli pembemsi kristali bırakır.

Escalante pul pul tuzu sergilemek için CNN Original Series "Eva Longoria: Searching for Mexico"nun bir bölümündeLongoria'ya avokado ve ızgara mango ile servis edilen ızgara levrek yaptı. Balık sarımsak, biberiye, kekik, ekşi portakal ve elbette bol miktarda tuz ile doldurulmuştur.

Lezzeti arttırmak için şef gizli silahına başvurdu: bir bitki fırçası.

Escalante fırçayı taze maydanoz, biberiye ve kekiği bir araya getirerek yapmış ve balığı ekşi portakal suyuyla hazırlanan sarımsak püresiyle köpürtmek için kullanmıştır.

"Bu benim yemek cenneti anlayışım. Gerçekten, bunu dünyadaki son yemeğim olarak yerdim," diyor Longoria belgeselde sahil kenarında yemeğin tadını çıkarırken.

"Çıtır çıtır tuz ile yumuşak, tatlı balığın kontrastı muhteşem."

Escalante'nin basit bir formülü var. "Lezzetli malzemelerle lezzetli tarifler yapabiliriz," diyor.

Ekşi Portakallı Izgara Bütün Balık

Şef Regina Escalante, bu lezzetli balığı taze avokado, ızgara mango ve ekşi portakal suyunda salamura edilmiş soğan ile katmanlı tacolar için hazırlıyor. Kendisi Yucatecan flor de sal kullanıyor, ancak siz daha kolay bulunabilen iri Himalaya pembe deniz tuzu veya gri deniz tuzu gibi bir alternatif kullanabilirsiniz.

4 porsiyon yapar

İçindekiler

1 beyaz soğan

1 sarımsak soğanı (2 ons veya 60 gram) kavurmak için bütün olarak bırakılmış, ayrıca 1⁄2 sarımsak soğanından (1 ons veya 30 gram) dişler ayrılmış, soyulmuş ve balığı doldurmak için ezilmiş

11⁄2 su bardağı | 335 mililitre zeytinyağı, bölünmüş

31⁄3 ila 41⁄2 pound | 1,5-2 kilogram levrek, levrek balığı veya kırmızı çipura gibi bütün balık

1,8 ons | 50 gram taze kekik dalları, bölünmüş

1,8 ons | 50 gram taze biberiye dalları, bölünmüş

1,8 ons | 50 gram taze düz yapraklı maydanoz dalları, bölünmüş

7 ekşi portakal (acı veya Seville portakalı olarak da bilinir)

21⁄2 çay kaşığı | 10 gram iri Himalaya pembe deniz tuzu veya gri deniz tuzu, ayrıca tadına bakmak için daha fazla

1⁄2 çay kaşığı (veya 21⁄3 gram) taze çekilmiş karabiber artı tatmak için daha fazla

1 orta boy kırmızı soğan, dilimlenmiş (7 ons veya 200 gram)

2 mango

4 anahtar misket limonu

3,5 ons | 100 gram taze kişniş yaprağı, bölünmüş

2 avokado

12 mısır ekmeği

Talimatlar

1. Izgarayı yakın. Izgara ısındığında, beyaz soğanı ikiye bölün. 1 soğanın yarısını bir ızgara çatalının ucuna takın (diğer yarısını başka bir kullanım için ayırın) ve ızgaraları temizlemek için kesik tarafı aşağı gelecek şekilde ovun. 1 bütün sarımsak soğanının tepesinden yaklaşık 1⁄2 inç (veya 11⁄4 santimetre) keserek dişleri tek tek ortaya çıkarın. Üzerine 1 çorba kaşığı (veya 15 mililitre) zeytinyağı gezdirin ve ardından soğanı alüminyum folyoya sarın. Sarımsak soğanını dolaylı ateşte yumuşayana kadar yaklaşık 40 dakika kavurun.

2. Sarımsak kavrulma işleminin neredeyse yarısına geldiğinde, balığı temizleyin ve tartın ve oda sıcaklığında 20 dakika bekletin.

3. Kavrulmuş sarımsak soğanını ızgaradan alın ve soğumaya bırakın. Soğurken kekik, biberiye ve maydanozun yarısıyla bir buket yapın ve mutfak sicimiyle sabitleyin.

4. Balığın içini 1 ekşi portakaldan 2 dilim (kalan ekşi portakalı başka bir kullanım için ayırın), çiğ sarımsak soğanının kalan yarısından ezilmiş dişler ve kalan kekik, biberiye ve maydanoz ile doldurun. Boşluğun içine 1 çay kaşığı (veya 4 gram) tuz serpin.

5. Kavrulmuş sarımsak soğanının dişlerini 1 fincan (veya 200 mililitre) yağ, 1 çay kaşığı (veya 4 gram) tuz ve 1⁄2 çay kaşığı (veya 21⁄3 gram) karabiberle birlikte bir kaseye sıkın ve tahta bir kaşıkla ezerek karıştırın. Ekşi 3 portakalın suyunu sıkın (yaklaşık 1 fincan veya 237 mililitre) ve karıştırın.

6. Balığı tuzla baharatlayın, orta derecede yüksek ateşte ızgaraya yerleştirin ve üzerine 4 yemek kaşığı (veya 60 mililitre) zeytinyağı gezdirin. Bitki buketini kullanarak balığı sürekli sarımsak püresi ile fırçalayın, her iki tarafı altın sarısı ve çıtır olana kadar yaklaşık 10 dakika ızgara yapın (balığın türüne ve boyutuna bağlı olarak).

7. Izgara balığı bir servis tabağına aktarın. 10 dakika kadar bekletin.

Üst malzemeler için

1. Bu arada kırmızı soğanı ve 3 ekşi portakalın suyunu bir kasede karıştırın. Yaklaşık 10 dakika bekletin.

2. Her mangoyu uzunlamasına dilimleyerek toplamda 4 adet kabuklu, düz parça elde edin. Bağlı kalması için kabuğunu delmemeye dikkat ederek, eti 1⁄2 inç (veya 11⁄4 santimetre) çapraz çizik şeklinde çizin. Mango dilimlerini orta ateşte kömürleşene kadar 3 ila 4 dakika ızgara yapın. Maşa kullanarak ızgaradan çıkarın ve soğumaya bırakın. Her dilim için kabuğu ters çevirin ve dilimleyin; mango küplerini bir kaseye aktarın.

3. Mangoları 1 limonun kabuğu ve suyu, kişnişin yarısı, kalan 1⁄4 fincan (60 mililitre) zeytinyağı ve 1⁄2 çay kaşığı (veya 2 gram) tuz ile karıştırın.

4. Ayrı bir kapta avokadoları ezin ve 1 limonun suyu, tuz ve karabiber ile tatlandırın.

5. Tortillalara su serpin ve ızgarada dolaylı ateşte her birinin altı yer yer kızarana kadar, yaklaşık 45 saniye bekletin. Maşa ile çevirin ve diğer tarafını da yaklaşık 45 saniye ısıtın.

6. Her tortillayı önce avokado, sonra balık, soğan ve mango ile doldurarak takoları hazırlayın. Kalan kişnişi serpin ve tuzla tamamlayın. Kalan 2 limondan kesilmiş dilimlerle servis edin.

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Kaynak: edition.cnn.com