Bunlar 2023'ün aşırı turizm açısından en kötü destinasyonlarıydı. İşte gelecek yıl kalabalıktan nasıl kaçınacağınız

Bu artış hiçbir yerde, birçoğu geçtiğimiz yıl rekor ziyaretçi sayısına ulaşan, dünyanın dört bir yanındaki popüler turizm merkezlerinde olduğu kadar belirgin değildir.

Bu tür artışlar yerel ekonomiler ve konaklama işletmelerinin kar hanesi için tatlı olabilir, ancak aynı zamanda dikkate değer dezavantajları da vardır: artan gürültü, kirlilik, trafik ve kamu kaynakları üzerindeki baskı; yerel halk için daha düşük bir yaşam kalitesi ve azalan ziyaretçi deneyimi bunlardan sadece birkaçıdır.

Şaşırtıcı olmayan bir şekilde, Avrupa'daki bazı merkezler de dahil olmak üzere dünyanın dört bir yanındaki pek çok turist mıknatısı, aşırı turizm sorunlarıyla mücadele etmeyi amaçlayan girişimler ve kısıtlamalar oluşturmuştur. Bunlar arasında yeni veya artırılmış turist vergileri, sorunlu ziyaretçileri caydırmayı amaçlayan kampanyalar ve popüler cazibe merkezlerine katılım sınırlamaları yer alıyor.

İşin iyi tarafı, daha fazla gezginin aşırı turizmin risklerinin ve sorunu hafifletmeye nasıl yardımcı olabileceklerinin farkında olduğu görülüyor. Seyahat rezervasyon sitesi Booking.com tarafından 2022 yılında yapılan bir ankette, katılımcıların %64'ü yoğunluğa katkıda bulunmamak için yoğun turistik yerlerden uzak durmaya hazır olduklarını söyledi. 31'i ise aşırı kalabalıktan kaçınmaya yardımcı olmak için tercih ettikleri destinasyona alternatif bir yer seçmeye bile istekli olduklarını söyledi.

Bu bağlamda, 2023 yılında aşırı turizm sorunlarıyla manşetlere çıkan dünyanın en önemli destinasyonlarından bazılarına, sorunu çözmek için neler yapıldığına ve gezginlerin 2024 yılında kalabalıkları nasıl azaltabileceklerine (veya tamamen önleyebileceklerine) bir göz atalım.

Amsterdam

Hollandalılar geleneksel olarak açık sözlülükleriyle tanınırlar. 2023 yılında Amsterdam'daki turizm yetkilileri, uzun zamandır ahlaksızlıkla özdeşleşmiş bir şehir olan Hollanda'nın başkentinde hoş karşılanmayan "baş belası turistler" olarak belirli bir demografiyi - genç İngiliz erkekleri - hedef almaktan çekinmediler.

Mart 2023'te duyurulan girişim özellikle genç erkek İngilizleri hedef alarak, Amsterdam'da "vahşileşme" planları varsa "uzak durmalarını" söyledi. İngiltere'de internette "pub crawl Amsterdam", "stag party Amsterdam" ya da "cheap hotel Amsterdam" gibi terimlerle yapılan aramalarda, aşırı içki içmenin, uyuşturucu kullanmanın ya da taşkınlık yapmanın sonuçları hakkında uyarıda bulunan bir video reklam ortaya çıktı.

Kampanya, kentin kitle turizmini azaltmaya, farklı bir demografiyi çekmeye ve özellikle Kırmızı Fener Bölgesi olarak da bilinen De Wallen'da yaşayanlar için hayatı daha misafirperver hale getirmeye yönelik kapsamlı planının bir parçası. 2021 yılında, geceleyen ziyaretçi sayısı 18 milyona ulaştığında belediye meclisinin "müdahale etmek zorunda" olduğunu belirleyen "Amsterdam Turizmi Dengede" adlı bir yönetmelik uygulamaya kondu.

O tarihten bu yana yetkililer De Wallen'da sokaklarda marihuana içilmesini yasakladı ve sonunda yolcu gemilerinin şehirden ayrılmasını yasaklayacak bir öneriyi kabul etti.

İyi ya da kötü davranışlara bakılmaksızın, 2024 yılında Amsterdam'a gelen tüm ziyaretçiler Avrupa'daki en yüksek turist vergilerini ödemeyi planlamalıdır.

Eylül ayında şehir, kruvaziyer gemileriyle gelen günübirlik ziyaretçiler için günlük ücretin 8 ila 11 avro (yaklaşık 8,50 ila 11,60 dolar) olacağını, otel odası fiyatlarına dahil edilen gecelik ücretin ise oda fiyatının %12,5'ine yükseleceğini duyurdu. Ancak bu tür girişimler yürürlükte olsa bile, Amsterdam'ın 2025 yılına kadar yıllık 23 milyon geceleme ziyaretçisine ev sahipliği yapması bekleniyor (24 milyon ila 25 milyon günlük ziyareti saymazsak).

Kalabalıktan nasıl kaçınılır? Ocak, Şubat ve Mart ayları Amsterdam'ın en az ziyaret edilen ayları arasındadır, ancak gezginler soğuk ve yağmurlu havaya da hazırlıklı olmalıdır. Haziran ayında hava daha iyi olsa da, birçok Avrupa ülkesinde okullar hala açık olduğu için yazın ilerleyen aylarındaki kadar kalabalık olmaz.

Amsterdam'daki kalabalığı değil de Hollanda kültürünü deneyimlemek isteyen gezginler, kolay bir tren yolculuğu mesafesinde çok sayıda değerli alternatif arasından seçim yapabilirler.

Lahey, Utrecht ve Rotterdam şehir merkezli bir kaçamak için sağlam seçeneklerdir, bir dizi şirin kasaba ise daha rahat bir keşif ve belirgin bir Hollanda cazibesi ile çağırmaktadır. Amsterdam'ın yaklaşık bir saat güneybatısında, kanallar ağı ve Hollanda mimarisi sayesinde bazen "mini Amsterdam" olarak tanımlanan Delft, kendi payına düşen turistleri çeker, ancak canlandırıcı bir şekilde gürültülü, müstehcen kalabalıklardan uzak kalır.

Atina

Avrupa'daki kavurucu sıcak hava dalgası bu yaz ziyaretçi ordularının Yunanistan'ın başkentine akın etmesini engelleyemedi.

Hatta ülkenin en çok ziyaret edilen arkeolojik alanı olan Akropolis o kadar doluydu ki Eylül ayında yetkililer bir rezervasyon sitesindeki saatlik slot sistemi aracılığıyla antik simgesel yapıya gelen ziyaretçi sayısını günde 20.000 ile sınırladı. Nisan 2024'ten itibaren yeni rezervasyon sistemi ülke genelindeki 25'ten fazla diğer arkeolojik alan ve anıt için de geçerli olacak.

Santorini ve Mikonos da dahil olmak üzere Yunanistan'ın en popüler adaları da kalabalıklarla doldu - Yunanistan'ın gezginler arasındaki daimi cazibesi azalma belirtisi göstermediği için bu eğilimin devam edeceği kesin.

Kalabalıktan nasıl kaçınılır? Atina'daki yoğunluğu atlatmak için en yoğun aylar olan Temmuz ve Ağustos ayları dışında ziyaret edin. Nisan ve Mayıs ayları, yaz kalabalığı gelmeden önce muhteşemdir ve kalabalık dağıldıktan sonra Eylül ve Ekim ayları daha serin sıcaklıklar ve şehrin müze ve anıtlarının tadını çıkarmak için daha fazla alan sunar.

Bu arada: Akropolis'i görülecekler listesinde bulunduranlar öğleden sonra veya akşamın erken saatlerinde bir zaman dilimi için rezervasyon yaptırmak isteyebilir, zira yolcu gemisi yolcuları da dahil olmak üzere kalabalığın büyük kısmı sabah saatlerinde gelmektedir.

Son olarak, sezon dışı bir Atina gezisine ada ziyareti eklemeyi planlayanlar, özellikle Ocak-Mart ayları arasında feribot seferlerinin azaldığını, restoran ve konaklama yerlerinin kapandığını unutmamalıdır.

Bali

Yazar Elizabeth Gilbert'in anı kitabından filme dönüşen "Eat Pray Love "ın başarısının ardından Bali'nin popülaritesi, geleneksel olarak çektiği sırt çantalı ve plaj müdavimi kalabalığın çok ötesine fırladı. Ancak maneviyat arayışındaki gezginler, dijital göçebelerden kötü davranan turistlere ve aradaki (pasaportu olan) herkese kadar son on yılda Endonezya eyaletini boğan turizm gelgit dalgasının sadece bir parçası.

Son zamanlarda, kontrolden çıkmış ziyaretçiler özellikle sorunlu hale geldi - öyle ki 2023 baharında eyalet valisi Wayan Koster turist pasaportlarına bir yapılacaklar ve yapılmayacaklar listesi eklenmesini istedi. Kurallar arasında küfür etmek, kutsal ağaçlara dokunmak ya da yapılara tırmanmak yok.

Bali'yi 14 Şubat 2024'ten itibaren ziyaret edecek uluslararası turistler de 150.000 Endonezya rupiahı, yani yaklaşık 10 dolara denk gelen yeni bir vergi ödemek zorunda kalacak. Daha önce bu vergiyi ödemiş olan gezginler, Endonezya'daki diğer destinasyonları ziyaret ettikten sonra Bali'ye döndüklerinde bu vergiyi tekrar ödemekten muaf tutulmayacaklar.

Hükümet yetkilileri de Endonezya'nın en önemli destinasyonunda aşırı turizmin riskleri konusunda alarm vermeye başladı. Endonezya Turizm ve Yaratıcı Ekonomiler Bakanı Sandiaga Uno, bazı Avrupa şehirlerindeki kitle turizminin sorunlarına atıfta bulunarak, daha sürdürülebilir turizm modellerine geçilmesi ve "daha uzun süre kalan ve daha büyük yerel ekonomi için harcama yapan" ziyaretçilerin çekilmesi gerektiğini vurguladı.

Kalabalıktan nasıl kaçınılır? Yağmur mevsimi genellikle Ekim'den Nisan'a kadar sürer, bu da daha az turist anlamına gelir - Aralık ve Ocak ayları hariç, özellikle de adanın dört bir yanındaki tatil köylerindeki plaj partilerinin binlerce eğlence düşkününün ilgisini çektiği Yeni Yıl. Temmuz ve Ağustos ayları uluslararası ziyaretçilerin en yoğun olduğu ve Endonezya'da okulların tatil olduğu aylar olduğundan bu aylardan da kaçınmak en iyisidir. Adada, Bali'nin kültürel merkezi Ubud'un ötesine geçen gezginler kalabalıktan biraz kaçabilir.

Barselona

Barselona, şehir merkezinde yeni otelleri yasaklayan ve kısa süreli oda kiralamalarını kısıtlayan ilk Avrupa şehirleri arasındaydı. Ancak Mayıs ayındaki yerel ve bölgesel seçimlerde, aşırı turizm siyasi bir moda sözcüğe dönüştü ve diğer sıcak noktalar gibi şehir de sorunu engellemek için önlemleri artırdı.

Liman yetkilileri tarafından açıklanan verilere göre, Barselona Ekim ayında gemilerin şehir dışına kaydırılması için yerel yetkililerle yaptığı anlaşmanın ardından kuzey liman terminalini kruvaziyer trafiğine kapattı ve bu karar yıllık yaklaşık 340 kruvaziyer yanaşmasını etkileyecek.

1 Nisan 2024'ten itibaren turistler (kruvaziyer ziyaretçileri dahil), 2023'te 2,75 avro (yaklaşık 3 dolar) olan "şehir ek ücreti "ni 3,25 avro (yaklaşık 3,50 dolar) olarak ödemek zorunda kalacak.

Ancak bazı Barselona sakinleri için daha fazlasının yapılması gerekiyor. Yıl boyunca, bu kadar çok ziyaretçiden duyulan kolektif hayal kırıklığının kanıtları, bina cephelerinde turistleri "evlerine gitmeye" çağıran pankartlar, sloganlar ve küfür ağırlıklı grafitiler şeklinde ortaya çıktı.

Kalabalıktan nasıl kaçınılır? Diğer birçok Avrupa merkezinde olduğu gibi Barselona da yaz aylarında, özellikle de Temmuz ve Ağustos aylarında kalabalıktır. Kalabalığın ve fiyatların biraz daha yüksek olduğu Paskalya haftası haricinde, omuz mevsimleri genellikle ilkbahar ve sonbahara denk gelmektedir.

Miami

Miami-Dade County'nin resmi destinasyon pazarlama kuruluşu olan Greater Miami Convention & Visitors Bureau, Mayıs 2023'te yaptığı açıklamada 2022 turizm rakamlarını açıkladı. Rekor kıran rakamlar arasında: 26,5 milyon ziyaretçi ve 2021 yılına göre %8'lik bir artışla tahmini 20,8 milyar dolarlık harcama - Büro bu sonuçları "turizmde rekor" olarak nitelendirdi.

Ancak bazı yerel halk, kontrolsüz kalabalığın etkilenen bölge sakinleri ve mahalleler üzerindeki etkisine dikkat çekiyor.

The Miami Herald gazetesinde 2021 yılında yayınlanan bir yazıda Richard Florida, şehir yetkililerini, özellikle şehircilik uzmanı olan Florida'nın yarı zamanlı olarak ikamet ettiği Miami Beach gibi mahallelerde, "insanların parti yapmak ve sarhoş olmak için bir bölgeye seyahat ettiği, pandeminin bastırılmış enerjisiyle beslenen ve ucuz uçak biletleri ve konaklama imkanlarının sağladığı" "blotto turizm" olarak adlandırdığı olumsuz etkiler konusunda uyardı.

Amsterdam, Venedik ve Roma gibi şehirleri saran aşırı turizm sorunlarına atıfta bulunan Florida, Miami yetkililerini, alkol tüketimine kısıtlamalar getirilmesi ve şehrin eğlence bölgesinde gürültünün engellenmesi de dahil olmak üzere bu destinasyonlara benzer girişimleri uygulamaya çağırdı.

Florida, "Kent sakinleri artan suç ve düzensizlikten giderek daha fazla endişe duyuyor, kentin daha tehlikeli ve daha az aile dostu hale geldiğini düşünüyor" diye yazdı. "İnsanlar ayaklarıyla oy verebilirler ve veriyorlar da. Aileler, özellikle de küçük çocuklu olanlar, bazılarının zaten yaptığı gibi, taşınacak ve mahallelerin dokusunu daha da zayıflatacaktır."

Kalabalıktan nasıl kaçınılır? Güney Florida yazlarının boğucu sıcağına ve nemine dayanabilen gezginler daha az kalabalıkla mücadele edecektir. Kasım-Nisan ayları arası, sıcaklıkların o kadar da yüksek olmadığı zamanlarda Miami'nin yüksek sezonudur ve Aralık başında Art Basel sırasında sanat dünyası buraya akın eder.

Paris

Modayı ve kültürü seven gezginler için her zaman favori olan Işık Şehri, Netflix'te yayınlanan "Emily Paris'te" dizisinin aşırı popülerliği ve şehrin 2024 Yaz Olimpiyatları'na ev sahipliği yapacak olması sayesinde son birkaç yılda yeni bir ziyaretçi dalgası daha çekti.

Son zamanlarda Fransa'nın başkentini ziyaret eden herkes muhtemelen bu sıkışıklığı hissetmiştir. Eyfel Kulesi gibi en gözde turistik mekanlar, özellikle bahar ve yaz aylarındaki yoğun sezonlarda turistlerle dolup taşıyor. Haziran 2022'de Louvre Müzesi günlük ziyaretçi sayısını 30.000 ile sınırlayacağını duyurdu.

Bu tür hamleler, Fransa Turizm Bakanı Olivia Grégoire'in Haziran 2023 'te ülke genelinde aşırı turizmle mücadele etmek için açıkladığı daha büyük bir planın parçası. (İlginçtir ki, ana hatlarıyla belirtilen girişimlerden biri, kitle turizminin neden olduğu sorunlara ilişkin farkındalığın yayılmasına yardımcı olmak için seyahat influencer'larıyla - birçok kişinin sorunun bir parçası olarak suçladığı bir grup - işbirliği yapmaktı).

Kalabalıktan nasıl kaçınılır? Paris, 26 Temmuz'da başlayacak olan Yaz Olimpiyat Oyunları öncesinde 2024 yılında özellikle kalabalık olmaya hazırlanıyor. Bununla birlikte, Olimpiyat dışı zamanlarda, gezginler genellikle Kasım'dan Mart'a kadar süren sezon dışı dönemden yararlanabilirler (Noel etrafındaki gezgin telaşı hariç).

Paris'in ötesinde, frankofillerin başkentin turist kalabalığıyla mücadele etmeden eşsiz Fransız havasını içlerine çekmek için pek çok seçeneği vardır. Örneğin Lyon, Saône ve Rhone nehirlerinin buluşma noktasında yer alan hoş bir şehir merkezine, canlı bir sanat ortamına, 1850'lerin ortalarından kalma bir ışık festivaline ve Fransa'nın en büyük şehir parkına sahiptir.

Phuket

Tayland hükümeti Covid-19 düzenlemelerini Ekim 2022'ye kadar kaldırmadı, ancak plaj seven ziyaretçilerin anakaranın kıyısında yer alan bir ada eyaleti olan Phuket'e akın etmesi uzun sürmedi.

MoneyTransfers.com tarafından yapılan bir araştırmaya göre Phuket, 2023 yılında her yerel sakine 118 turistin düşmesiyle dünyanın en kalabalık destinasyonu olarak zirveye yerleşti. Aynı çalışma, yine Tayland'da bulunan Pattaya ve Krabi'nin sırasıyla 98,7 ve 72,2 gezginle ikinci ve üçüncü sıralarda yer aldığını ortaya koydu.

Sosyal medyada birçok ziyaretçi Phuket'i coğrafi açıdan gördükleri en çarpıcı yerlerden biri olarak tanımlarken, kitle turizmi nedeniyle kalabalık ve kirli olduğunu da belirtiyor.

Tayland turizm otoritesi, daha sorumlu bir turizme yönelmek amacıyla "sağlık ve zindelik meraklıları, çocuklu aileler, aktif yaşlılar ve uzaktan çalışanlar/tele-çalışanlar" gibi aranan ziyaretçi demografilerini hedeflemeye yönelik planlarının devam ettiğini duyurdu.

Tayland Turizm Otoritesi Başkanı Yuthasak Supasorn yaptığı açıklamada, "Bunun Tayland'ın yüksek değerli ve sürdürülebilir turizm büyümesi sağlama hedefimizi yükselteceğine inanıyoruz" dedi.

Kalabalıktan nasıl kaçınılır? Tropikal muson iklimi sayesinde Phuket'in en yoğun turizm sezonu - genellikle Kasım'dan Nisan'a kadar - daha az yağışlı havalara denk gelir. Genellikle Mayıs'tan Ekim'e kadar süren muson sezonunda ziyaret eden gezginler daha az kalabalıktan ve daha düşük fiyatlardan yararlanabilir, ancak biraz yağışlı havayla mücadele etmeye hazırlıklı olmalıdır.

Venedik

Büyük Kanal'dakifloresan yeşili su, kötü davranan turistler ve insanlarla dolup taşan köprüler ve meydanlar: Bu antik İtalyan şehri bir süredir kalabalık kontrolü ile boğuşurken, aşırı turizm 2023'te her zamankinden daha fazla manşetlere çıkmış görünüyor.

Sorunları ele almaya yönelik somut planların geliştirilmesi yavaş oldu. Birkaç yıl önce yetkililer günübirlik ziyaretçilerden turist vergisi alınmasına yönelik bir plan açıkladılar ancak çeşitli itirazlar ve aksiliklerin ardındanücret tarifesini ancak yakın zamandayayınladılar ve bu vergi Nisan 2024'e kadar yürürlüğe girmeyecek.

Plan, 15 yaş ve üzeri günübirlikçiler için 5 avroluk (yaklaşık 5.45 dolar) bir ücret öngörüyor. Bu ücret, geceyi burada geçirmeyen turistler için geçerli olacak ve 2024 yılında sadece 29 gün için alınacak; bu günlerin çoğu Nisan-Temmuz ayları arasındaki yüksek sezonda hafta sonlarına denk geliyor. Ücret, Venedik için günün en yoğun kısmı olarak kabul edilen sabah 8:30 ile öğleden sonra 4 arasında uygulanacak ve bu saatler dışındaki kısa süreli ziyaretçiler muaf tutulacak.

Turist vergisinin ne kadar etkili olacağını zaman gösterecek. Ancak Venedik ve lagünü şimdilik UNESCO'nun Tehlike Altındaki Dünya Mirası listesine alınmaktan kurtuldu - bu durum BM kurumunun Eylül ayında Suudi Arabistan'da yapılan toplantısında birçok kişi için sürpriz oldu. Ancak Dünya Mirası Komitesi yine de Venedik'in hala büyük zorluklarla karşı karşıya olduğunu savundu ve İtalya'yı burayı korumaya devam etmeye çağırdı.

Kalabalıktan nasıl kaçınılır? Kasım ayından Mart ayına kadar Venedik'te soğuk ama idare edilebilir sıcaklıklar yaşanır - ancak çok daha az turist gelir (2024 yılında 3-13 Şubat tarihleri arasında düzenlenen Venedik Karnavalı hariç).

Venedik'i korumak için üzerlerine düşeni yapmak isteyen turistler, kendi benzersiz su yollarına sahip olan daha az kalabalık diğer Avrupa destinasyonlarını da düşünebilirler. "Fransa'nın Venedik'i" olarak bilinen, Fransız Alpleri'nde bir göl kenarı kasabası olan Annecy, kanal ağının yanına tünemiş neşeli evleriyle bir peri masalından fırlamış gibi görünüyor. Berlin'in yaklaşık bir saat dışında yer alan Spreewald ise yemyeşil ormanların içinden geçen dolambaçlı kanalları nedeniyle "Almanya'nın Venedik'i" olarak anılmaktadır.

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Kaynak: edition.cnn.com