Bulgaristan ve Romanya deniz ve hava yolcuları için Schengen bölgesine katılıyor

Avrupa Komisyonu tarafından yapılan açıklamaya göre, hava ve deniz sınırlarındaki kontroller Mart 2024 itibariyle kaldırılacak ve kara sınırlarındaki kontrollerin kaldırılmasına ilişkin görüşmeler yeni yılda devam edecek.

"Genişlemiş bir Schengen bölgesi AB'yi hem kendi içinde hem de küresel sahnede daha güçlü kılacaktır" diyen Komisyon, her iki ülkeyi de sınırlardan arındırılmış bölgeye davet etti.

Komisyon'a göre Schengen bölgesi halihazırda 26 ülkeden (22'si AB ülkesi) oluşan ve 400 milyondan fazla vatandaşı kapsayan bir alanda sınırsız seyahat imkanı sunuyor ve bu da onu dünyanın en geniş serbest dolaşım alanı haline getiriyor.

Komisyon ayrıca, Bulgaristan ve Romanya'nın Schengen'e katılmaya hazır olduklarını teyit etmek üzere 2022 ve 2023 yıllarında ülkelerin dış sınırlarına çok sayıda "bilgi toplama misyonu" gönderdiğini belirterek, Bulgaristan ve Romanya'nın eklenmesi kararının Avrupa Konseyi tarafından oybirliğiyle onaylandığını açıkladı.

Avrupa Konseyi Başkanı Charles Michel, X aracılığıyla Romanya ve Bulgaristan'a tebriklerini ileterek bunu "Romanya ve Bulgaristan vatandaşlarının, kara taşımacılığı perspektifiyle daha kolay hareket özgürlüğünden yararlanmaları için uzun zamandır beklenen bir adım" olarak nitelendirdi.

Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ise kararı "Bulgaristan ve Romanya için tarihi bir an. Romen ve Bulgar vatandaşları için de büyük bir gurur günü... Bu, her iki ülke ve bir bütün olarak Schengen bölgesi için ileriye doğru atılmış önemli bir adımdır."

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Kaynak: edition.cnn.com