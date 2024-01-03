Buffalo Bills oyuncusu Dion Dawkins, Damar Hamlin'in yere yığılmasının ardından 'bir şeylerin gerçekten ama gerçekten yanlış gittiğini' fark ettiği anı anlatıyor

Pazartesi günkü maçta kalbi duran Hamlin halen hastanede ve durumu kritik. Amcası Dorrian Glenn CNN'e yaptığı açıklamada, Hamlin'in önce sahada sonra da hastanede olmak üzere iki kez hayata döndürüldüğünü ve hala sakinleştirici verildiğini söyledi.

Maç daha sonra ertelendi ve her iki takımın oyuncuları da gözle görülür bir şekilde perişan oldu.

Dawkins Salı günü CNN'den Wolf Blitzer 'e verdiği demeçte, "Etrafınıza bakıyorsunuz ve sağlık personelinin işini yaptığını görüyorsunuz ve birinin yere düşmesi gibi küçük bir şey olduğunda bilirsiniz, ama oturuyorlar, çocuklar iyi bir hızda hareket ediyorlar," dedi.

"Ancak böyle şeyler olduğunda, gerçekten hızlı bir şekilde el sallıyorlar ve sahadaki adamları çağırıyorlar ve seçkin sağlık personelini çağırıyorlar - işte o zaman bir şeylerin gerçekten, gerçekten yanlış olduğunu anlıyorsunuz.

"Bu, benim için böyle bir şeyin bu şekilde yaşandığı ve yarım oyun önce kargaşa içinde olan tüm stadyumu susturduğu ilk deneyimlerden biriydi."

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Glenn'e göre Hamlin, kalp durmasının ardından hasar gören akciğerlerindeki baskının bir kısmını hafifletmek için solunum cihazına bağlı. Glenn, hastanede tedavi gören yeğeninin durumunun "olumlu bir şekilde yukarı doğru seyrettiğini" söyledi.

Bills'de altıncı sezonunu geçiren Dawkins için durumun ciddiyeti hemen duaya yönelmesine neden oldu.

"İnançlı olun ya da olmayın, sadece yüce bir güç bundan sonra olacakları kontrol edebilir" dedi.

"Yardım eden insanlarımız da o yüce güce yardım etti. Ama o anda sadece savunmasız olmanız ve duanın sihrini göstermesine izin vermeniz gerekiyor."

Salı günü NFL komiseri Roger Goodell, Bills ve Bengals arasındaki maçın bu hafta devam etmeyeceğini söyledi ve ne zaman oynanacağına dair bir karar verilmediğini de sözlerine ekledi.

Dawkins, "Oynamaya devam etmek zorunda kalmadığımız için gerçekten çok mutluyum," dedi.

"O sahaya geri dönüp oynamak zorunda kalmamış olmamız bile bize değer verildiğini gösteriyor ve bizim de tek istediğimiz bize insan gibi davranılması," diye ekledi.

"Çoğu insan bize sporcu, süperstar ve bazı insanlar da ünlü muamelesi yapıyor ama o anda [NFL] bize insan gibi davrandı. Ve önemsenen bir insan olarak muamele görmek çok güzel bir duygu.

"Bana ve diğer takım arkadaşlarıma insan gibi davranıldığı için minnettarım çünkü günün sonunda bizler de insanız. Hislerimiz var, duygularımız var, ağlıyoruz, inciniyoruz. Ve ailelerimiz var, onlar da inciniyor ve ağlıyorlar."

CNN'den Kevin Dotson haberciliğe katkıda bulundu.

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Kaynak: edition.cnn.com