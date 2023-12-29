Buffalo Bills defans oyuncusu Von Miller aile içi şiddet iddialarının '%100 yanlış' olduğunu söyledi

Miller, "Ben ve kız arkadaşım, diğer çiftler gibi sorunlar yaşıyoruz, ancak bana karşı iddia edilen şeylerin hiçbiri olmadı," dedi. "Umarım zaman içinde tüm bunlar açıklığa kavuşur. Bazen hayat sadece hayattır. Sadece zorlamaya ve ilerlemeye devam etmelisiniz. Beni tanıyan ve etrafımda olan insanlar karakterimi ve kim olduğumu biliyorlar."

İddialarla ilgili neyin doğru olmadığı sorulduğunda ise "Hepsi yanlış" dedi.

Aslen DeSoto, Texas'lı olan Miller, 29 Kasım'da polis iddia edilen olaya müdahale ettiğinde Bills'in bay haftasında kendi eyaletindeydi. Miller 30 Kasım'da Glenn Heights Polis Departmanına teslim oldu ve 5,000 dolar kefaletle serbest bırakıldı.

"Biliyorsunuz, komik bir durum değil ama bunların hepsi yanlış ve gerçek dışı. Doğru olan tek şey üçüncü bir oğlumuzun yolda olduğu" dedi.

Dallas Polis Departmanının tutuklama emri beyanına göre Miller hamile kız arkadaşına saldırmakla suçlanıyor. İddia edilen mağdur polise Miller'ın sözlü bir tartışmanın ardından Dallas'ta paylaştıkları daireyi terk etmesini emrettiğini söyledi. Yeminli ifadeye göre, kadın ayrılmak için kişisel eşyalarını toplarken Miller "kadının üzerine yürümüş ve onu itip kakmaya başlamış, bir yandan da evden çıkmasını söylemiş."

Polis, kadının altı haftalık hamile olduğunu bildirdiğini söylüyor.

Raporda kadın, bir noktada Miller'ın saçından bir parça kopardığını ve bunun da yere düşmesine neden olduğunu iddia ediyor.

Kadın ayrıca memurlara Miller'ın eliyle boynuna iki kez "baskı uyguladığını", ancak yine de nefes alabildiğini söyledi. Kadının polisi arayacağını söylemesinin ardından Miller'ın daireden ayrıldığı iddia ediliyor. Polis raporunda bir memurun "Şikâyetçinin sol elinde küçük sıyrıklar ve boynunda morarma gözlemlediği, yaraların boyuna uygulanan basınçla uyumlu olduğu" belirtiliyor. Daha sonra kadının karnında ve sol kolunda da morluklar tespit edilmiştir.

CNN, Miller'ın kız arkadaşının iletişim bilgilerine ulaşamadı. CNN'e bağlı WFAA, Miller'a mesaj yoluyla ulaştığını ve Miller'ın "Her şey bağlamından koparıldı. Bu gerçekten çok çirkin!" Olayı "büyük bir yanlış anlaşılma" ve "sözlü bir anlaşmazlık" olarak nitelendirdi.

Miller tutuklanmasından bu yana Bills için oynamaya devam ediyor. Bills Genel Menajeri Brandon Beane bu ayın başlarında Miller'ın yasal süreç devam ederken oynayacağını söyledi.

"Bu çok ciddi bir durum ve ... her türlü önlemi alacağız. Kültür, karakter ve tüm bunlar çok önemli. Ama aynı zamanda yasal sürecin işlemesine izin vermemiz gerektiğini de unutmamalıyız. Burada bir buçuk yıldır tanıdığımız bir adamın karakterine aykırı görünüyor" dedi.

NFL'in son on yıldaki en korkutucu pas hücumcularından biri olan Miller, geçen yıl Bills ile altı yıllık, 120 milyon dolarlık bir sözleşme imzaladı. Şu anda 34 yaşında olan ve çeşitli sakatlıklar geçiren Miller, bu sezon sadece üç top çaldı ve hiç sack yapamadı ve 15 maçın sadece 11'inde oynadı.

CNN'den Andy Rose, David Close ve Ben Morse bu habere katkıda bulundu.

Ayrıca okuyun:

Kaynak: edition.cnn.com