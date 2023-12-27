Bu yıl ulaşılan bir müzik dönüm noktası, ABD'nin nasıl değiştiğine dair çok şey ortaya koyuyor

Bu yıl Billboard Hot 100 listesine rekor sayıda İspanyolca şarkı girdi ve yine rekor sayıda şarkı bu listenin ilk 10'una girmeyi başardı.

"Bu heyecan verici.... Böyle bir değişimin mümkün olabileceğini düşünmemiştim," diyor Billboard'un Latin müziği içerik sorumlusu Leila Cobo.

Kısa bir süre öncesine kadar Latin sanatçılar ABD'deki büyük dinleyici kitlesini kazanmak istiyorlarsa İngilizce albümler yapmak zor undaydı.

Şimdi uzmanlar önemli bir şeyin değişmekte olduğunu söylüyor. Bad Bunny, Karol G ve Peso Pluma gibi yıldızların İspanyolca şarkılarının liste sıralamaları, müzik endüstrisindeki ve ABD'deki değişimler hakkında çok şey ortaya koyuyor.

Müzik akışı oyunun kurallarını değiştirdi

Billboard'un Hot 100 listesinde ilk 10'a giren ilk İspanyolca şarkı, Amerikalı bir folk grubu olan The Sandpipers tarafından seslendirilen klasik Küba şarkısı "Guantanamera "nın bir versiyonuydu. Yıl 1966'ydı.

O zamanlar Amerika Birleşik Devletleri'nde sadece 8,5 milyon Latin yaşıyordu. Şimdi ise bu sayı 64 milyona yaklaştı ve toplam nüfusun yaklaşık%19'unu oluşturuyor.

Ve her hafta ABD'deki en iyi şarkıları sıralamak için satış, radyo ve yayın verilerini kullanan Billboard Hot 100 listesine giren çok daha fazla İspanyolca şarkı var.

Kısa bir süre önce listedeki İngilizce olmayan şarkıların geçmişini analiz eden Billboard'un kıdemli liste ve veri analisti Xander Zellner'a göre, bu yıl 98 İspanyolca şarkı Billboard'un listesine girdi ve altısı ilk 10'a girdi.

Bu, sadece birkaç yıl öncesine kıyasla büyük bir sıçrama. Zellner, 2015 yılında Hot 100'e yalnızca iki İspanyolca şarkının girebildiğini söylüyor.

Cobo, müzik yayın platformlarının yükselişinin ve Billboard'un hesaplamalarına dahil edilmesinin büyük bir rol oynadığını ve bazılarının Latin müziğine bakışını değiştirdiğini söylüyor.

"İnsanlar sanki Latin müziği beş yıl önce aniden ortaya çıkmış gibi davranıyor; oysa hayır, burada her zaman büyük ölçüde göz ardı edilmiş.... gelişen bir Latin müziği sektörü var. Artık görmezden gelmek imkansız. Bu büyük bir güç" diyor.

Ve dinleyenler sadece Latin dinleyiciler değil.

Cobo'ya göre, araştırmalar Z kuşağı üyelerinin başka dillerde müzik dinlemeye daha açık olduğunu gösteriyor.

"Daha genç kuşakların 'Aman Tanrım, bu İspanyolca!' gibi sorunları yok. Umurlarında değil," diyor Cobo. "Eğer iyiyse, hoşlarına gidiyor. Kendileriyle bağlantı kuruyorsa dinliyorlar.... Müzik müziktir."

'Çaprazlama' dönemi sona ermiş olabilir. Bu uzman sanatçıların farklı bir yol izlediğini söylüyor

Latin müziğinin en tanınmış yıldızlarından bazıları, daha geniş kitlelere ulaşmak için İngilizce kayıt yapan "crossover sanatçılar" olmuştur. Ricky Martin'in 1999 tarihli hiti "Livin' la Vida Loca" ya da Shakira'nın 2001 tarihli şarkısı "Whenever, Wherever "ı düşünün.

Ancak Rhode Island'daki Johnson & Wales Üniversitesi'nde profesör ve medya uzmanı olan Christopher J. Westgate'e göre son yıllarda yıldızlığa giden başka bir yol ortaya çıktı.

Westgate "crossover" yerine "cross under" terimini kullandığını söylüyor.

"Geçmişte crossover sanatçılarla ilgili olarak, bu (crossover) sanatçıların endüstri tarafından yönlendirilen çok hesaplı bir tanıtımı vardı. Bu zaman içinde oldu ve bunu gözlemleyebiliyordunuz. Gözle görülebiliyordu. Şimdi ise yukarıdan aşağıya değil, aşağıdan yukarıya olduğunu düşünüyorum" diyor. "Örneğin Bad Bunny, Porto Riko'da market alışverişi yaparak işe başladı ve yeraltı müzik sahnesinin bir parçasıydı ve gerçekten de dünyanın en büyük pop yıldızı haline geldi."

Westgate, "Cross-under" sanatçıların, daha önce şarkıcıları İngilizce kayıt yapmaya iten endüstri baskılarını umursamadıklarını söylüyor.

"Shakira çapraz geçiş yapabilmek için telaffuzunu mükemmelleştirmek üzere İngilizce dersler aldı, oysa bugün Bad Bunny, J Balvin ya da Rosalia'nın umurunda değil. İspanyolca kayıt yapıyorlar ve inanılmaz derecede başarılı oluyorlar."

Ya da Bad Bunny'nin birkaç yıl önce Trevor Noah ile yaptığı bir röportajda söylediği gibi: "Neden değişmek zorundayım? Hiç kimse bir gringo sanatçıya değişmek zorunda olduğunu söylemedi. Ben buyum işte. Benim müziğim bu. Bu benim kültürüm. Hoşunuza gitmiyorsa beni dinlemeyin. Eğer beğenirseniz, bilirsiniz."

Latin sanatçılar işbirliklerine ve özgünlüğe yöneliyor

Florida Üniversitesi Müzik Okulu'nda yardımcı doçent olan ve solo ve ortak çalışmalarıyla dört kez Latin Grammy ödülü kazanan José Valentino Ruiz de Latin müziğinin yükselişinde bir başka faktörün rol oynadığını düşünüyor.

"Latin müzik endüstrisi, diğer türlerde var olan bürokrasiye kıyasla daha bağlantılı ve işbirliği için daha erişilebilir" diyor. "Latin Amerikalı sanatçıların çoğu aslında bağımsız, bu yüzden kiminle yaratmak istedikleri konusunda özgürler."

İşbirliklerinin, Latin müziğini başka türlü karşılaşamayacak daha geniş kitlelere ulaştırdığını söylüyor.

Ruiz, Latin sanatçıların özgünlüğünün de dinleyicilerde yankı bulduğunu söylüyor.

"'Hey millet, şu anda uyanıyorum' demekten, kendilerini pijamayla göstermekten, yürüyüş yaparken göstermekten - plastik olmak yerine bir insan olarak savunmasız olmaktan korkmuyorlar" diyor.

Bölgesel Meksika müziği ilgi odağı haline geldi

Bad Bunny'nin üretken kataloğu ve trap, reggaeton ve rock etkilerini karıştıran tür bükme hitleri konusundaki yeteneği, Porto Rikolu müzisyeni birkaç yıldır Billboard listelerine sokuyor. Ve 2023'te Hot 100 listesine giren İspanyolca şarkıların 27'sini onun şarkıları oluşturuyor. Ancak bu yıl, tamamen farklı bir türden müzisyenler spot ışıkları altında ona katılıyor.

Billboard'a göre"Bölgesel Meksika müziği" olarak bilinen türün dinleyici kitlesi hızla büyüyor.

Bu şemsiye terim, müzik endüstrisi tarafından ABD-Meksika sınırının her iki tarafındaki topluluklarda kökleri olan baladları, corridoları ve mariachi şarkılarını tanımlamak için kullanılıyor.

Zellner, 2022'de iki ve 2021'de dört şarkıya kıyasla bu yıl bu türde 37 şarkının Hot 100 listesine girdiğini söylüyor. O yıldan önce, bölgesel Meksika şarkıları listeye hiç girememişti.

Eslabón Armado ile ortak çalışması "Ella Baila Sola" Hot 100 listesinde ilk 10'a giren Peso Pluma, Nisan ayında sahne aldığı NBC'nin "The Tonight Show" programında performans sergileyen ilk bölgesel Meksikalı sanatçı oldu.

Ayrıca Coachella'da sahne aldı ve ABD turnesinde kapalı gişe oynadı. Bu yıl Hot 100'e giren 98 İspanyolca şarkının 22'si Meksikalı sanatçıya aitti.

Westgate, müziğin sadece tarzıyla değil, arkasındaki mesajla da dinleyicilerin ilgisini çektiğini söylüyor.

"Sanırım şimdi müziğin köklerine dönme arzusunu görüyoruz. Ve bu bölgesel Meksika (müziğinin) tamamen otantiklikle ilgili olduğunu biliyorsunuz" diyor. "Her şey toprakla bağlantı kurmakla ilgili. Göçmenlerin kötü durumuyla ilgili. Uyuşturucu baronlarıyla, göçmenlikle ilgili. Bence bu bir araç, acının, zorluğun, kaybın ama aynı zamanda sevginin ve umudun da sesi."

Genç Latinler müziği kökleriyle bağ kurmanın bir yolu olarak görüyor

İspanyolca müziğin popülaritesindeki artış, birçok Latin gencin kökleriyle yeniden bağ kurmak istediği bir döneme denk geliyor.

"Pek çok insan buraya geliyor ve ailelerinin onlara İspanyolca öğretmeyi bıraktığını çünkü çocuklarının tamamen Amerikalı olmasını istediklerini söylüyor. Sanırım bir süre için bu miras unutuldu," diyor Cobo.

İspanyolca müzik, genç nesillerin bu mirasla bağlantı kurmasının bir yolu haline geldi, diyor.

"Kültürle daha fazla gurur duyuluyor" diyor Cobo. "Bu yüzden dili konuşmasalar bile müziği dinlemeye devam ediyorlar."

Billboard listelerinde yer almak sadece müziğin ne kadar popüler olduğunun bir göstergesi değil. Westgate, bunun aynı zamanda sanatçıların yörüngelerine büyük bir ivme kazandırdığını söylüyor. Ve bu yıl listelere giren İspanyolca şarkıların sayısı göz önüne alındığında, gelecekte daha da güçlü bir performans görebileceğimizi söylüyor.

Ancak Westgate büyümek için hala yer olduğunu söylüyor.

"Önümüzdeki on yıla bakacak olursak, umudum... daha fazla işbirliğinin daha da yeni tarz ve türlerin ortaya çıkmasına olanak sağlayacağıdır" diyor.

CNN'den Harmeet Kaur bu habere katkıda bulunmuştur.

Ayrıca okuyun:

Kaynak: edition.cnn.com