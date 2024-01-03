Bu yıl stresinizi azaltmanın 5 yolu

George Washington Üniversitesi Milken Enstitüsü Halk Sağlığı Okulu'nda acil servis doktoru ve sağlık politikası ve yönetimi profesörü olan sağlık uzmanı Dr. Leana Wen, stresin yüksek riskli veya öngörülemeyen durumlara karşı normal bir tepki olduğunu, ancak kronik stres seviyelerinin yüksek tansiyon, depresyon ve anksiyete gibi çeşitli sağlık sorunlarıyla ilişkili olduğunu söyledi.

Boston'daki Harvard Tıp Fakültesi'nde psikoloji profesörü olan klinik psikolog Dr. Karmel Choi, e-posta yoluyla yaptığı açıklamada, stresin "hayal kırıklığı ya da öfke olarak da ortaya çıkabileceğini ve bunun da ilişkilerimizi etkileyebileceğini" söyledi.

Öte yandan mutluluk ya da yönetilen stres, "dengeli hissetmekten ve bazen enerji seviyelerimizi sınıra kadar zorlayan yoldaki tümsekleri yönetebilmekten gelir," diyor Toronto merkezli klinik psikolog ve "A Deeper Wellness" kitabının yazarı Dr. Monica Vermani:Stres, Ruh Hali, Anksiyete ve Travmaları Yenmek" kitabının yazarı.

Vermani, "Enerji seviyelerimizi en üst düzeye çıkarmak... var olmamızı ve önümüze çıkan her şeyle başa çıkabilmemizi sağlar" diye ekledi. "Yeni yıla kaliteli bir kişisel bakım taahhüdüyle başlamaktan daha iyi bir yol olabilir mi?"

Bugün uygulamaya koyabileceğiniz beş rutin tam da bunu yapmanıza yardımcı olabilir.

1. Etrafta oynayın

Bir yetişkin olduğunuzda hayat gerçek olur, ancak bu çocukluğunuzdaki oyun keyfini geride bırakmanız gerektiği anlamına gelmez. Aslında, yetişkinlikte de oyun oynamak sıkıntılarla başa çıkmak ve yaşam memnuniyetini artırmak için önemini korumaktadır.

Mart 2013'te yayınlanan ve yaklaşık 900 üniversite öğrencisinin katıldığı bir araştırmada, daha oyuncu olan katılımcıların stres düzeylerinin daha az oyuncu olanlara kıyasla daha düşük olduğu görülmüştür. Oyun oynayan öğrencilerin, daha az oyun oynayan öğrencilere kıyasla, sorunlarından kaçarak veya kaçarak daha iyi hissetmeye çalışmak yerine, belirli stres faktörlerine odaklanan sağlıklı başa çıkma stratejileri kullanma olasılıkları da daha yüksekti.

Oyunu hayatınıza nasıl dahil edeceğiniz size kalmış. Özlediğiniz çocukluk aktiviteleri var mı? Yeni edindiğiniz ama tadını çıkarmak için zaman ayırmadığınız bir hobi var mı? Bu konular üzerinde düşünmek size yol gösterebileceği gibi, Ulusal Oyun Enstitüsü 'nün oyun kişiliğinizi belirlemeye yönelik testini yapmak da size yol gösterebilir.

Bunu anladıktan sonra, programınızda düzenli olarak oyuna yer ayırdığınızdan emin olun.

2. Akılsızca bir şeyler yapın

Stresi azaltmak için televizyon karşısında uzanma fikri kulağa çok sağlık karşıtı gelebilir, ancak bazen tam da ihtiyacınız olan şey olabilir.

Dr. Victoria Garfield daha önce CNN'e verdiği demeçte, kanepede oturmak gibi rahat aktivitelerin, beyinlerini kolayca kapatamayan ve meditasyon ya da diğer farkındalık uygulamalarını yapmakta zorlanan insanlar için yararlı olabileceğini söyledi. Garfield, University College London'da Yaşam Boyu Sağlık ve Yaşlanma için Tıbbi Araştırma Konseyi Birimi'nde kıdemli bir araştırma görevlisidir.

Stresi daha iyi yönetmenize ve tepki vermenize yardımcı olan uykunuzu bozmamak için yatma vaktinden bir saat önce ekran kullanmadığınızdan emin olun.

3. İç Çekin

İç çekmek strese karşı olumsuz bir tepki gibi görünebilir, ancak Ocak ayında yayınlanan bir çalışma aksini öne sürdü.

Bir tür nefes alma - döngüsel iç çekme - dikkate alınan tüm nefes alma ve meditasyon teknikleri arasında en yararlı olanı olarak bulunmuştur. Ciğerleriniz yarıya kadar dolana kadar burnunuzdan nefes alarak, kısa bir süre duraklayarak, ciğerlerinizi tamamen doldurmak için tekrar nefes alarak ve ardından ağzınızdan yavaşça nefes vererek döngüsel iç çekme tekniğini uygulayabilirsiniz.

Stanford Üniversitesi Tıp Fakültesi Stres ve Sağlık Merkezi direktörü ve çalışmanın yazarlarından Dr. David Spiegel Mart ayında CNN'e verdiği demeçte "Döngüsel iç çekme, kendinizi sakinleştirmenin oldukça hızlı bir yoludur" dedi. "Birçok insan bunu arka arkaya yaklaşık üç kez yapabilir ve endişeli duygulardan ve stresten anında kurtulduğunu görebilir."

4. Progresif kas gevşetmeyi deneyin

Progresif kas gevşetme, beş dakika gibi kısa bir süre için oturabileceğiniz veya uzanabileceğiniz her yerde yapılabilen oldukça etkili bir zihin-beden gevşetme tekniğidir. Kasların aktif bir şekilde sistematik olarak gerilmesi ve ardından gevşetilmesi ile PMR, meditatif nefes egzersizlerine odaklanmak için biraz yardıma ihtiyaç duyan insanlar için iyi olan bir başka tekniktir.

Nasıl yapılacağına dair ayrıntılı talimatları burada bulabilirsiniz.

5. Minnettarlık pratiği yapın

Araştırmalara göre, zor zamanlarda bile şükran duymak stresi azaltabilir ve ruh halini iyileştirebilir. Bu, her gece yatmadan önce bir şeyler not ettiğiniz bir şükran günlüğü tutmak ya da telefonunuzda bir şükran fotoğraf albümü oluşturmak gibi pek çok yolla yapılabilir. Bu fotoğraflar sevdikleriniz, başarılarınız, güzel bir gün batımı ya da anlamlı mesajlaşmalar gibi herhangi bir şey olabilir. Stresli anlarda hayatınızı başkalarınınkiyle kıyaslamak yerine onlara bakmayı deneyin.

Choi, "Stres odağımızı daraltır ve hayattaki iyi olan her şeyin farkındalığını engeller" dedi.

Ancak "daha az stresli hissettiğimizde," diye ekliyor Choi, "olumlu anları ve çevremizdeki farklı fırsatları fark etmek için görüşümüzü genişletebiliriz."

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Kaynak: edition.cnn.com