Bu yıl fitness kararlarınızı nasıl tutabilirsiniz?

Triatloncu olmayı hedeflemeseniz bile egzersiz önemlidir. Araştırmalar, düzenli hareket etmenin uzun ömürlülüğe yardımcı olduğunu, bizi daha mutlu ettiğini ve hastalıklara karşı savaştığını gösteriyor.

Egzersiz yapmayı düzenli rutininize dahil etme kararınızın peşinden giderken bu yılı farklı kılacak olan şey, gerçekçi olmak ve oraya ulaşmak için kendinizle birlikte çalışmaktır.

2024 yılında, ister bir spor salonu faresi ister fitness acemisi olun, bu basit ve pratik adımları izleyerek gününüze daha fazla güç ve egzersiz katabilirsiniz.

1. Parkta bir yürüyüş

Evet, bu yıl fitness yapmaya başlamak bir ayağınızı diğerinin önüne atmak kadar basit olabilir.

CNN'de daha önce yayınlanan bir habere göre, yürümek hastalıklarla ve sağlık sorunlarıyla mücadelede hemen hemen her şeyden daha fazla işe yarıyor.

Çalışmalar ayrıca bu aktivitenin ruh halinizi iyileştirdiğini, hafızanızı geliştirdiğini ve stresi azalttığını göstermiştir.

Ve harika olan şey, yürümeye başlamak için hiçbir şey gerekmemesi - ekipman yok, spor salonu üyeliği yok ve deneyim gerekmiyor.

New Jersey Montclair Eyalet Üniversitesi'nde egzersiz bilimi ve beden eğitimi profesörü olan Evan Matthews, yürüyüşün çoğumuzun aşina olduğu bir şey olduğu için diğer fiziksel aktivitelere göre daha az korkutucu olduğunu ve daha az öğrenme eğrisine sahip olduğunu söyledi.

Yürüyüşü rutininize dahil ettikten ve geliştirmeye hazır olduktan sonra bir çentik atmanın yolları vardır.

Mart 2021'de yapılan bir araştırmaya göre, koşu bandı veya eliptik bisiklet üzerinde geriye doğru yürümek denge, yürüme hızı ve kardiyopulmoner zindeliği artırabilir.

Ya da yürüyüşünüz sırasında bir sırt çantası takarak "rucking" yapın. Bu, dünyanın dört bir yanındaki ordular tarafından kullanılan bir egzersizdir ve ABD ordusu, acemi askerlerin yaklaşık 35 kiloluk teçhizatla yürüyebilme becerilerini test eder.

Ancak bundan çok daha hafif bir şekilde başlayabilir ve kondisyonunuz arttıkça ilerleyebilirsiniz.

2. Yapılacaklar listenizi maksimize etmek

Fitness seviyenizi değiştirmek için tüm hayatınızı değiştirmek zorunda değilsiniz.

Hâlihazırda yapılacaklar listenizde bulunan bahçe işleri, dekorasyon kutularını depolarına geri götürmek ya da evinizi bahar temizliğine sokmak gibi işler, 2024 yılında daha fit olma yaklaşımınızın bir parçası olabilir.

CNN fitness yazarlarından Dana Santas daha önceki bir makalesinde, yaprakları tırmıklayarak bir saat içinde tempolu bir yürüyüşten veya ağırlık antrenmanından daha fazla kalori yakabileceğinizi söyledi.

Santas, yapılacaklar listenizden en fazla zindeliği elde etmek için ısındığınızdan emin olun, sakatlanmayı önlemek için işleri yönetilebilir hale getirin, vücudunuzun en çok efor sarf eden taraflarını değiştirin, susuz kalmayın ve formunuzu koruyun dedi.

İyi form, dizlerinizi bükmek ve kaldırırken bacaklarınızı ana güç kaynağı olarak kullanmak, kalça mesafesi duruşunu koruyarak denge ve istikrarı sağlamak ve zorlanmayı önlemek için sırtınızın ortasından dönmek anlamına gelir.

Özellikle aktif hissettirmeyen rutinler bile fitness kararınızın bir parçası olabilir.

Santas, tutarlı olmanın kolay bir yolu için mevcut alışkanlıklarını fitness ile birleştirmeyi seviyor - dişlerini fırçalarken duvarda oturmak veya duş suyu ısınırken şınav çekmek gibi.

"Bir dakikanın ne kadar çabuk geçtiğini fark ediyorsunuz. Gözünüzü korkutmuyor, daha kolay geliyor ve kendinizi daha sağlıklı hissetmeye başlıyorsunuz çünkü 'Yapabilirim' diyorsunuz" diyor önceki bir makalesinde. "Bunu tutarlı bir şekilde yapıyorsunuz ve bu da kendinizle gurur duymanızı sağlıyor."

3. Spor salonuyla arkadaş olmak

Belki de günlük fitness'a iyi bir başlangıç yaptığınızı hissediyorsunuz ve daha ciddi bir güç antrenmanı ile oyununuzu geliştirmeye hazırsınız.

Ancak spor salonu gözünüzü korkutuyor.

Daha ciddi olmanın bir yolu da evde güç antrenmanları yapmaya başlamaktır.

Santas'ın bir önceki makalesinde belirttiği gibi, evde vücut ağırlığınızı kullanarak şınav, squat, plank ve mekik gibi egzersizlerle güç, denge, esneklik ve koordinasyon içeren yüksek kaliteli bir antrenman yapabilirsiniz.

Bir süpürge sopası, su şişesi, havlu, sandalye ve dolu bir sırt çantasının da evde spor salonu deneyimini simüle etmeye yardımcı olabileceğini söyledi.

Ya da spor salonunu daha eğlenceli bir yer haline getirerek korkunuzu yenebilirsiniz.

CNN'de daha önce yayınlanan bir makaleye göre, başlangıç olarak etrafta alışveriş yapmaktan çekinmeyin. Daha küçük bir spor salonunda, sadece kendi cinsiyetiniz için olan bir spor salonunda veya çok sayıda ders seçeneği olan bir spor salonunda kendinizi daha rahat hissedebilirsiniz.

Oraya gittiğinizde, arkadaşlarınızla birlikte gitmek veya derslere katılmak, bir yön ve destek hissetmenize yardımcı olabilir.

Alışkanlıklar edinmek en iyi yönetilebilir olduğunda işe yarar, bu nedenle kendinizi hemen zorlamayın ve yavaşça ilerleyin.

Santas'a göre, işiniz bittikten sonra toparlanmak önemlidir; bu nedenle esneyin, dinlenin, sıvı alın ve vücudunuzu besleyin.

4. Kondisyonunuza uygun bir plan yapın

Her egzersiz planı aynı değildir ve hedeflerinize ve tercihlerinize uygun bir egzersiz planı istersiniz.

Size uygun bir egzersiz yaklaşımıyla eşleşmek için CNN'in interaktif fitness testine katılın.

Sonuçlar, nerede, nasıl ve kiminle egzersiz yapmak istediğiniz gibi faktörlere dayanır ve başlamanız için yollar sunar.

5. İletişimde kalın

Aralık 2021'de yapılan bir çalışmada, hesap verebilir kalmak için bir yöntem ve egzersiz etrafında bir topluluk duygusu, egzersizi sürdürülebilir bir şekilde artırmanın en önemli yöntemlerinden bazıları arasındaydı.

CNN'de daha önce yayınlanan bir makaleye göre, düzenli bir aralıkta ne zaman egzersiz yapacağınızı önceden planlamak veya arkadaşlarınızla form tutmanın bir yolunu bulmak, devam etmenize yardımcı olabilir.

Bir fitness arkadaşınız olmasa bile, Life, But Better: Tüm yıl boyunca egzersiz alışkanlıklarınızı besleyecek tutarlı bilgiler için Fitness bültenimize kaydolabilirsiniz.

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Kaynak: edition.cnn.com