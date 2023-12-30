Bu yıl dünya çapında yüzlerce bilinmeyen tür keşfedildi

Arkeolojik bulgular, araştırmacıların geçmişe doğru ilgi çekici adımlar atmasına ve gizemli atalarımız ve insanlardan önce gezegende dolaşan canlılar hakkında daha fazla bilgi edinmesine olanak sağladı.

Aynı zamanda, teknolojik ilerlemeler bilim insanlarının evrenin uçsuz bucaksız genişliğini ve onun içindeki küçük kozmik mah allemizi nasıl anladığımız konusunda cesur atılımlar yapmalarını sağladı.

Her hafta yeni mucizeler ve içgörülerin yanı sıra düzinelerce çimdikleme anı ve bir zamanlar insan gözüyle görülemeyen kozmosun hayranlık uyandıran manzaraları ortaya çıktı.

Bilimsel keşiflerin bu altın çağında, yaşayan efsane Sylvia Earle gibi, bu olağanüstü dünyayı nasıl koruyacağımızı daha iyi anlayabilmemiz için gizemleri çözme ve yeni bilgiler edinme yeteneğimizi asla hafife almamayı umuyorum.

Vahşi krallık

2023'te dünya genelinde yaklaşık 1.000 yeni tür bulunarak yaşam ağacına önemli bir katkı sağlandı ve Dünya'da bulunmayı bekleyen biyolojik çeşitliliğin ne kadar fazla olduğu aydınlatıldı.

Kaliforniya Bilimler Akademisi ve Londra Doğa Tarihi Müzesi'ndeki araştırmacılar, okyanusun dibinden Angola'daki izole bir zirveye kadar yüzlerce canlı ve bitkiyi ortaya çıkardı.

Yeni keşfedilen türlerin büyük çoğunluğunu böcekler oluşturuyor; bunların arasında tarımsal zararlıları yok etmeye yardımcı olan ve "Doctor Who" karakterlerinin adını taşıyan metalik renkli eşek arıları da var. Bilim insanları nadir görülen sessiz bir kurbağa türü ve kuyruğundan yapışkan madde fışkırtan bir kertenkele gibi alışılmadık canlılar da buldular.

İklim krizi devam ederken, bilim insanları türleri yok olmadan önce korumak amacıyla tanımlamak için yarışıyor.

Geleceğe dönüş

2023'te ortaya çıkan bilimsel trendlerden biri de diriliş biyolojisi ya da bir zamanlar soyu tükenmiş olan molekül iplikçiklerini ve karmaşık organizmaları yeniden canlandırma girişimiydi.

Bu çalışma alanı kulağa "Jurassic Park "ın temeli gibi geliyor, ancak bilim insanları bunu iklim krizinin yüzyıllar sonra ilk kez donmuş toprakların çözülmesine neden olmasıyla bir zamanlar uykuda olan virüslerin yükselişi konusunda farkındalık yaratmak için kullanıyor. Diriliş biyolojisi, eski atalarımızın genetik proteinlerini inceleyerek farmasötik çözümler arayışında da kullanılıyor.

Bilim insanları bu tekniği Mısır mumyalama merhemlerinin kokusunu yeniden yaratmak için kullandılar. Ziyaretçiler Danimarka'daki Moesgaard Müzesi'nde geçmişin bu kokusunu yakalayabilirler.

Ve evet, dodo, yünlü mamut ve Tazmanya kaplanı gibi soyu tükenmiş hayvanları hayata döndürme çalışmaları devam ediyor.

Yerçekimine meydan okumak

Gerçek kurgudan daha gariptir, özellikle de bu yılın bilimkurgu ile yarışan bazı göksel anlarını hatırlarken.

Birden fazla ülke arasında bir ay yarışı başladı ve robotik görevler hem başarıyla hem de yere çakılmayla sonuçlandı.

Bu arada, bir uzay aracı bir asteroitten topladığı numuneyi ilk kez Dünya'ya getirdi - kayalar ve tozlar şimdiden araştırmacıları şaşırtıyor.

Ve şimdiye kadar yapılmış en güçlü roketler fırlatıldı ve iki kez patlayarak uzay uçuşuna giden yolun zorlu olduğunu bir kez daha hatırlattı.

Merak Edilenler

Konservatörler Rembrandt'ın başyapıtlarından biri olan "Gece Nöbeti" tablosunu X ışınlarıyla taradıklarında, yaklaşık 400 yıldır gizli kalmış bir sır ortaya çıktı. Hollandalı sivil askerlerin resmedildiği tablonun altında kurşunla dolu bir katman vardı.

1642 yılında tamamlanan devasa tablo Amsterdam'daki Kloveniersdoelen'de, yani bir silahşör atış poligonunda sergileniyordu. Eser orada neme ve rutubete karşı savunmasız kalabilirdi.

Uzmanlar, Rembrandt'ın aydınlatma ve gölgeler konusundaki ustalığını ortaya koyan bu dramatik eserin tuvalini korumak için tipik sert tutkal tabakası yerine kurşun kullandığına inanıyor.

Okyanus sırları

Araştırmacılar, küresel ısınma nedeniyle hızla eriyen Batı Antarktika buz tabakasıyla ilgili tarihin gizemlerinden birini çözmek için alışılmadık bir kaynak kullandı.

Antarktika deniz tabanında bulunan Turquet ahtapotunun DNA'sını inceleyen bilim insanları, buz tabakasının en son 100.000 yıldan daha uzun bir süre önce çöktüğünü belirledi. Buz tabakasının zaman içinde nasıl davrandığını anlamak, gelecekteki deniz seviyelerinin nasıl yükselebileceğine dair fikir verebilir.

Avustralya'daki James Cook Üniversitesi'nde doktora sonrası araştırma görevlisi olan Dr. Sally Lau, "Bugün yaşayan hayvanların DNA'sı geçmişteki ataları hakkında tüm bilgileri içeriyor, bu yüzden bir zaman kapsülü gibi" dedi.

Mucize

Bu akıllara durgunluk veren hikayeleri takip edin:

- İnsanlar dışında şimdiye kadar görülen en uzun sosyal hafızayı belgeleyen yeni araştırmaya göre, maymunlar onlarca yıldır görmedikleri eski arkadaşlarını tanıyabiliyor .

- Hubble Uzay Teleskobu, Satürn'ün halkaları boyunca dans eden "spokes" adı verilen hayalet gölgeleri gösteren yeni bir görüntü yakaladı.

- Binlerce yıl önce Dünya'nın manyetik alanında meydana gelen bir güç dalgalanmasının izleri, antik Mezopotamya çamur tuğlalarına tam anlamıyla işlendi.

- Yıl sona ermeden, NASA'nın Europa Clipper görevinde uçacak olan ABD Şair Ödülü sahibi Ada Limón'un yazdığı şiire eşlik etmesi için Jüpiter'in uydularından birine isminizi gönderin.

Wonder Theory ekibi olarak Mutlu Yıllar diler, 2024'te görüşmek üzere!

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Kaynak: edition.cnn.com