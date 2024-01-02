Bu yıl daha iyi beslenmenin 5 yolu

Güneşli Akdeniz'in büyük bölümünde yemek zamanı bir amaç için kullanılan bir araçtır. Yemek, taze hazırlanmış ve lezzetli olsa da, ana etkinliğin yanında ikinci plandadır - arkadaşların ve ailenin bir araya geldiği, günün olayları hakkında şamatalı konuşmaların genellikle yüksek sesli ve bulaşıcı kahkahalarla karıştığı bir toplantı.

Uzmanlar, bu topluluk duygusunun ödüllü Akdeniz diyetinin temel taşı olduğunu söylüyor. Günlük yürüyüşler, az kırmızı et ya da tatlı içeren yemekler ve taze meyve, sebze, tam tahıllar, fındık ve tohumlara odaklanmayı da eklediğinizde, beslenme uzmanlarının altı yıl üst üste "en iyi diyet" olarak nitelendirdiği bir beslenme tarzına sahip oluyorsunuz.

Beslenme ve Diyetetik Akademisi sözcülerinden Atlanta'lı kayıtlı diyetisyen Rahaf Al Bochi, CNN'e daha önce verdiği bir röportajda"Akdeniz diyeti olarak adlandırılsa da aslında bir diyet değil" demişti. "Size ne yemeniz ya da yememeniz gerektiğini söylemiyor. Bu, tüm besin gruplarını tüketmeyi teşvik eden ancak sağlık açısından en çok faydası olanlara daha fazla ağırlık veren bir yaşam tarzıdır."

İkna olmadınız mı? Araştırmalar Akdeniz yönteminin diyabet, yüksek kolesterol, kalp hastalığı, felç, bunama ve depresyon riskini azalttığını da ortaya koymuştur.

Öyleyse neden 2024 için diyet düşüncelerinizi bir kenara bırakıp, bunun yerine yiyecekleri sağlıklı yaşam tarzının bir parçası olarak görmeye başlamıyorsunuz? CNN'in Eat, But Better: Sağlığınız için iyi olan bu lezzetli, uzman destekli yemek planında size rehberlik eden sekiz bölümlük bir dizi olan Akdeniz Tarzı bültenine kaydolun.

İşte sağlıklı beslenme konusundaki yeni bakış açınızı başlatmak için bu seriden beş ipucu.

Tam tahıllar kolaydır

Uzmanlar, Akdeniz diyetine başlarken atılacak en kolay adımlardan birinin rafine tahılları tam tahıllarla değiştirmek olduğunu söylüyor. Tam buğday ekmeği ve makarnayı tercih edin ve beyaz pirinci kahverengi veya yabani pirinçle değiştirin.

"Antik tahılları" düşünün. Kinoa, amarant, darı, farro, kavuzlu buğday, Kamut (bir Mısır mezarında keşfedildiği söylenen bir buğday tanesi) ve teff (haşhaş tohumu büyüklüğünde bir Etiyopya tahılı) bazı iyi seçeneklerdir. Her birinin farklı bir tadı ve dokusu vardır, bu nedenle favorinizi bulana kadar ayda bir tanesini deneyin.

Farklı bir proteine öncelik verin

Akdeniz diyetinin faydalarını en üst düzeye çıkarmak için eti kenara itin. Bunun yerine mercimek, konserve fasulye ve nohut gibi çeşitli protein kaynaklarını tercih edin.

Al Bochi, başlamanın kolay bir yolunun her hafta fasulye, tam tahıllar ve sebzelere dayalı bir yemek pişirmek olduğunu söylüyor. Haftada bir gece kolay olduğunda, iki gece ekleyin ve etsiz öğünlerinizi buradan oluşturun.

Balıklı yapın

Somon, ringa, sardalya ve albacore ton balığı gibi yağlı balıkların haftada iki porsiyon tüketilmesi, kalp hastalığı riskinizi azaltmanın anahtarı olan sağlıklı omega-3 yağ asitlerini yüksek oranda içermeleri nedeniyle Akdeniz diyetinin olmazsa olmazıdır.

Amerikan Kalp Derneği, cıva ve diğer kirleticilerden kaynaklanan olumsuz etkileri en aza indirmek için çok çeşitli deniz ürünleri tüketilmesini önermektedir. En düşük cıva seviyelerine sahip olan karides, somon, pollock, konserve hafif ton balığı ve yayın balığına odaklanın ve en yüksek seviyelere sahip olan kılıç balığı, köpek balığı, uskumru ve kiremit balığı tüketimini azaltın.

Tatlıyı yeniden hayal edin

Akdeniz'de şekerli tatlılar düğünler ve diğer özel günler için ayrılmış lükslerdir. "Al Bochi, "Bizim tipik hamur işlerimiz, kurabiyelerimiz ve keklerimiz yerine Akdeniz bölgesinde mevsiminde meyve yemek tercih edilen bir tatlıdır," diyor.

Çiğ taze meyve yemekten sıkıldıysanız, yaratıcı olun. Armutları nar suyunda biraz balla haşlayın, ardından sosu azaltın ve Yunan yoğurdu üzerinde servis edin. Ananas veya diğer meyveleri ızgarada pişirin ve üzerine bal gezdirin. Avokado da dahil olmak üzere meyvelerden sorbe yapın (gerçekten bir meyvedir). İncir veya hurmayı keçi peyniri ile doldurun ve üzerine birkaç fındık serpin. Kahverengi pirinçli elma gevreği veya hatta tam buğday meyveli tart hazırlayın.

Neşeli hareketler ekleyin ve sosyalleşin

Unutmayın, Akdeniz usulü beslenme sadece yemekten ibaret değildir. Yemeklerde dikkatli olmak, sosyalleşmek, temiz hava almak ve egzersiz yapmak da bu yeni yaşam tarzının önemli parçalarıdır.

Afrika, Asya, Latin Amerika ve Akdeniz miraslarına dayanan geleneksel diyetleri korumaya adanmış kar amacı gütmeyen bir beslenme organizasyonu olan Oldways 'in beslenme programlama başkan yardımcısı kayıtlı diyetisyen Kelly LeBlanc, "Akdeniz yaşam tarzı arkadaşlarla ve aileyle yürümektir" diyor.

"Egzersizi yapmak zorunda olduğunuz bir şey olarak düşünmek yerine, sadece yürüyün, dans edin ya da neşeli şekillerde hareket edin" dedi.

Al Bochi gibi beslenme uzmanları her öğünün en az 20 dakika uzunluğunda olmasını teşvik ediyor.

"Bunun pek çok insan için uygulanması zor olabileceğini anlıyorum ama küçük adımlarla başlayın" dedi. "Televizyonu kapatın, cep telefonunu bir kenara koyun, anlamlı konuşmalara odaklanın, yavaş çiğneyin ve lokmalar arasında duraklayın. Bu, bilinçli yeme yolculuğunuzun başlangıcı olabilir."

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Kaynak: edition.cnn.com