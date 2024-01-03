Bu yaz nereye gitmeli? Bir düzine destinasyon fikri

BM Dünya Turizm Örgütü'ne göre, küresel olarak uluslararası varışlar 2023'ün ilk çeyreğinde pandemi öncesi seviyelerin %80 'ine ulaştı ve Kuzey Yarımküre'de güçlü bir yaz bekleniyor.

Bu durum, birçok destinasyona uçuşların dolması ve bazı havayolu şirketlerinin rekor ücretler talep etmesi nedeniyle bu yıl bir yaz tatili planlamanın gezginler için bir zorluk teşkil edebileceği anlamına geliyor. Oteller ve kiralık mülkler de popüler yerlerde rezervasyon yaptırıyor.

Eğer hala yaz tatiline çıkmayı düşünüyorsanız, elinizi çabuk tutun ve başlangıç için aşağıdaki destinasyon fikirlerini değerlendirin:

Madrid, İspanya

Lüks seyahat danışmanlığı şirketi EMBARK Beyond'un kurucusu ve yönetici ortağı Jack Ezon,Madrid 'in Avrupa'nın "en az değer verilen" başkenti olduğunu söylüyor. Şehir, "daha ünlü komşularının maliyetinin çok altında" hareketli bir yemek ortamı ve muhteşem bir alışveriş sunuyor.

Kentin sanat ve kültürü dünya standartlarında; Prado ve Reina Sofia müzeleri kentin sunduğu pek çok kültürel olanaktan sadece ikisi. Ezon ayrıca Madrid'i Toledo, Segovia ve Sevilla gibi diğer ünlü İspanyol destinasyonlarını keşfetmek için "mükemmel bir üs" olarak görüyor.

New York Şehri

Büyük Elma'nın bu yaz belki de en büyük hikayesi, 11 Ağustos 1973'te DJ Kool Herc tarafından Bronx'ta düzenlenen bir doğum günü partisinde hip-hop'ın doğuşunun 50. yıldönümünün şehir çapında kutlanması.

Yıldönümü kutlamaları kapsamında Bronx Terminal Market, New York Halk Kütüphanesi, New York Şehri Müzesi, Karayip Kültür Merkezi Afrika Diaspora Enstitüsü ve Queens Halk Kütüphanesi'nde sergilerin yanı sıra 30 Haziran'da Columbus Kütüphan esi'nde bir açık mikrofon etkinliği ve Hush Tours 'un Harlem ve Bronx'u ziyaret eden üç saatlik "hip-hop'un doğduğu yer" turu yer alıyor.

Cape Town, Güney Afrika

Birçok kişi tarafından dünyanın en güzel şehri olarak kabul edilen - birçok muhteşem manzaranın yanı sıra Masa Dağı ve Cape Point Doğa Koruma Alanı'na ev sahipliği yapan - Cape Town, Avrupa ve Akdeniz'deki daha yüksek fiyatlı ve kalabalık yaz tatili destinasyonlarına kıyasla harika bir değer sunmaktadır. Ayrıca dünya standartlarında yemekler, yakınlardaki çok sayıda şarap çiftliği veya malikanesine turlar ve yamaç paraşütü, iple iniş, foklarla yüzme ve penguenlerle kano yapma fırsatları sunar.

Piedmont bölgesi, İtalya

Bir başka EMBARK Beyond seyahat danışmanı Jen Tenzer, İtalya'nın kalabalık Amalfi Sahili yerine kuzeybatıya, Piedmont'a gidin diyor. Bölge "her şeye sahip - lüks konaklama, antik kaleler, Michelin dereceli yemek ve çarpıcı manzaralar." Alba'da bir palazzo içinde yer alan Piazza Duomo restoranı, üç Michelin yıldızının yanı sıra sürdürülebilirlik için yeşil bir yıldıza sahiptir. Diğer olası eğlenceler arasında üzüm bağı ziyaretleri ve hatta yaz aylarında trüf mantarı avı sayılabilir.

Los Angeles, Kaliforniya

Tinseltown kendi önemli yıldönümünü kutluyor: 1923 yılında Los Angeles Times'ın yayıncısı Howard Chandler tarafından lüks Hollywoodland emlak geliştirme projesinin reklam panosu olarak 21.000 dolara dikilen ikonik Hollywood tabelasının yüzüncü yıldönümü. Tabelayı ücretsiz görmek için Griffith Park, Runyon Kanyonu ya da Bronson Kanyonu'nda yürüyüşe çıkabilir ya da Hollywood Gölü Parkı 'ndaki rezervuara uğrayarak yürüyüş ya da piknik yapabilir ve tabelayı doğrudan görebilirsiniz.

Peru

Bir tur operatörü olan Tauck'un başkanı Jennifer Tombaugh, bu yılın başlarındaki siyasi protestoların sona erdiği Peru'yu tavsiye ediyor; ABD Dışişleri Bakanlığı'nın Peru için seyahat tavsiyesi şu anda İspanya ve Birleşik Krallık ile aynı seviyede.

Dolar burada güçlü ve Tombaugh'un dediği gibi, "Perulular gezginleri kollarını açarak karşılıyor." Görülecek yerler arasında dünyaca ünlü bir yemek sahnesinin bulunduğu başkent Lima, Cusco'nun dışındaki İnkaların Kutsal Vadisi ve UNESCO'nun "muhtemelen İnka İmparatorluğu'nun doruk noktasındaki en şaşırtıcı kentsel yaratımı" olarak adlandırdığı bir Dünya Mirası Alanı olan Machu Picchu bulunmaktadır.

Santa Fe, New Mexico

EMBARK Beyond seyahat danışmanı Janel Carnero'ya göre, 1610 yılında kurulan Amerika Birleşik Devletleri'nin en eski eyalet başkentini ziyaret etmeyi önerenSanta Fe hiçbir zaman tıklım tıklım olmaz. Santa Fe'nin Hispanik, Kızılderili ve Anglo kültürlerinden oluşan zengin tarihi, sanatında, mimarisinde, mutfağında ve geleneklerinde görülebilir.

Carnero, ziyaretçilerin "yerel pazarların temiz havasını soluyabileceğini", "yerel bir sanatçının gözlerinin önünde bir şaheser yaratmasını izleyebileceğini" ve "gün batımı ve yıldızlar" tarafından yakalanabileceğini söylüyor. Pazarlar arasında Santa Fe Sanatçılar Paz arı Mart'tan Aralık'a kadar Cumartesi günleri, Santa Fe Çiftçiler Paz arı ise Cumartesi ve Salı günleri kurulmaktadır.

Viyana, Avusturya

Deneyimsel ve lüks seyahat konusunda uzmanlaşmış küresel bir seyahat acenteleri ağı olan Virtuoso,Viyana 'nın "Avrupa'nın önde gelen destinasyonlarından biri olmaya hazırlandığını, çok kültürlü ve tarihini, müziğini, sanatını ve mutfak sahnelerini kutlayan kapalı/açık bir şehir olduğunu" söylüyor.

Bu yıl, 1873 Viyana Dünya Fuarı'nın 150. yıldönümü; dünyaca ünlü Viyanalı cam üreticisi Lobmeyr'in kuruluşunun 200. yıldönümü; ve görkemli Belvedere Müzesi'nin açılışının 300. yıldönümü özel sergilerle kutlanıyor.

Buenos Aires, Arjantin

Bu muhteşem, kozmopolit şehir Arjantin'in başkenti, Latin Amerika'nın kültür başkenti ve dünyanın tango başkentidir, Papa Francis'in doğum yerinden bahsetmiyorum bile. Ayrıca, bir zamanlar liman olan canlı bir mahalle olan Puerto Madero'daki Alvear Icon Hotel & Residences da dahil olmak üzere birçok harika otele sahiptir. Ve belki de en önemlisi, kısmen Kuzey Yarımküre'nin yaz mevsiminde orada kış / düşük sezon olacağı için şehir mükemmel bir değer sunuyor.

Malta

İtalya açıklarındakibu ada ülkesi, Akdeniz ve Arap kültürlerinin eşsiz bir bileşimini sunmaktadır. MÖ 4. binyıla tarihlenen megalitik tapınaklar da dahil olmak üzere üç UNESCO Dünya Mirası Alanı'na ev sahipliği yapmaktadır. Bir başka UNESCO alanı olan müstahkem başkent Valletta ise "dünyanın en yoğun tarihi alanlarından biri".

Takımadalar ayrıca yemek, yelken ve gece hayatının yanı sıra çok sayıda dini mekan için de fırsatlar sunmaktadır. "Game of Thrones" dizisinin bazı bölümleri burada çekilmiştir; hayranları mekanları gezebilir.

Tayland

EMBARK Beyond'dan Deborah Gellis, Tayland'ın "Avrupa'nın kalabalık turistik noktalarından" müthiş bir soluklanma imkanı sunduğunu söylüyor. Burada öne çıkan yerler arasında Koh Samui ve Phuket gibi sahil beldeleri, hareketli ulusal başkent Bangkok ve Budist tapınaklarıyla ünlü kuzey eyaleti Chiang Rai yer alıyor.

Gellis, yaz mevsiminin yağmur mevsimi olmasına rağmen, sağanak yağışların genellikle kısa süreli ve aralıklı olduğunu söylüyor. Tayland'a uçuşlar sınırlı kapasite nedeniyle pahalı olabilir, ancak oraya vardığınızda müthiş bir değerdir.

Arnavutluk

Bir başka EMBARK Beyond seyahat danışmanı Joao Donadel,Arnavutluk 'un bu yaz Yunanistan ve Hırvatistan'dan daha az kalabalık olması muhtemel bir Akdeniz cevheri olduğunu söylüyor. El değmemiş plajlara sahip muhteşem bir sahil şeridi; bir zamanlar Yunan kolonisi ve Roma şehri olan, daha sonra Orta Çağ'da terk edilen UNESCO Dünya Mirası Listesi'ndeki Butrint; ayrıca yürüyüş, doğa yürüyüşü ve açık havayı keşfetmek için fırsatlar sunuyor.

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Kaynak: edition.cnn.com