Bu ultra-beyaz boya binaları soğutarak klima ihtiyacını azaltabilir

Indiana'daki Purdue Üniversitesi mühendisleri tarafından altı yıllık bir proje kapsamında geliştirilen boya, bir basın açıklamasına göre, güneş ışığının %98,1'ine kadarını yansıtabiliyor ve bu nedenle binaları soğutma özelliğine sahip.

Geleneksel boyadan farklı olarak "ultra-beyaz" boya, kozmetik ve fotoğraf kağıdı üretiminde de kullanılan baryum sülfat adlı kimyasal bir bileşikle yapılıyor.

Baryum sülfat partikülleri, güneş ışınlarını "dağıtan" ve hatta hemen çevresindeki yüzeyleri soğutabilen farklı boyutlardan oluşuyor.

Araştırmacılar, beyaz boyanın yüzyıllardır sıcak iklimlerde binaları sıcaktan soğutmak için kullanıldığını, ancak bu yeni formülün çok daha az güneş ışığı ve dolayısıyla ısı emdiğini söyledi.

Normal boya güneş ışığının %10 ila %20'sini emerken, yeni boya sadece %1,9'unu emiyor; bu da bir binanın genel olarak ısı kaybetmesine izin verecek kadar küçük bir miktar.

"Bu boyayı yaklaşık 1.000 metrekarelik bir çatı alanını kaplamak için kullanırsanız, 10 kilovatlık bir soğutma gücü elde edebileceğinizi tahmin ediyoruz. Bu, çoğu evde kullanılan merkezi klimalardan daha güçlü bir güçtür," diyor Purdue'de makine mühendisliği profesörü olan baş araştırmacı Xiulin Ruan.

Araştırmacılar yeni beyaz boyanın, görünür ışığın %99,9'unu emen en siyah siyah olan "Vantablack" ile eşdeğer olacak kadar beyaz olduğunu söyledi.

"Kayıtlardaki en soğuk" olduğunu iddia ettikleri bu boya, yüzeyleri geceleri diğer ortamlara göre 19 Fahrenheit daha soğuk ve güçlü güneş ışığı sırasında 8 Fahrenheit daha düşük tutabiliyor.

Araştırmada yer almayan Cambridge Üniversitesi'nden ışık saçılımı uzmanı Lukas Schertel CNN'e yaptığı açıklamada bulguların potansiyel olarak heyecan verici olduğunu ve boyanın endüstriyel ölçekte kullanılması halinde enerji tüketimini azaltarak iklim üzerinde olumlu bir etki yaratabileceğini söyledi.

Soğutma boyalarıyla ilgili araştırmaların son yıllarda ilgi gördüğünü ve jeneratörler ve ısı yayan diğer makineler de dahil olmak üzere endüstriyel ölçekte uygulanması halinde teorik olarak "enerji verimliliği üzerinde küresel bir etkiye sahip olabileceğini" söyledi.

Asıl zor olanın ticari kullanımı teşvik etmek olduğunu ve bunun için de boya üretiminin ölçeklenebilir ve uygun fiyatlı olması gerektiğini söyledi.

Formülde kullanılan malzemelerin halihazırda "nispeten yaygın olarak mevcut" olduğunu, ancak bir üreticinin bunu "uygun maliyetli hale getirmesi gerektiğini" de sözlerine ekledi.

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Kaynak: edition.cnn.com