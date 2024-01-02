Bu ülkede devlete ait bir demiryolu, kadınlara trenlerde makyaj yapmamalarını söyledi. İşte verdikleri cevap

Hong Kong (CNN) -- Çin'de devlete ait bir demiryolunun kadınlardan tren yolculukları sırasında makyaj yapmaktan kaçınmalarını isteyen bir tanıtım videosu şiddetli bir tepkiye ve cinsiyetçilik tartışmasına yol açtı.

Çin Demiryolları'nın klibi, yayınlanmasından iki ay sonra Cumartesi günü Çin'in Twitter benzeri sosyal medya platformu Weibo'da en çok aranan, en çok okunan ve en çok tartışılan öğe oldu.

Paylaşıma yönelik öfkeli tepki, erkeklerin hala yönetim kurulu odalarına ve üst düzey hükümet organlarına hakim olduğu ve geçmişte feminist hareketin sık sık sansürlendiği 1,4 milyarlık ülkede daha fazla cinsiyet eşitliği çağrısında bulunan daha geniş bir feminist hareketin ortasında geldi.

Demiryolunun yolcuların anti-sosyal davranışlarını azaltmaya yönelik bir kampanyanın parçası olarak tasarlandığı anlaşılan gönderi, insanlara çöp atmamaları, başkalarının koltuklarını işgal etmemeleri ya da yüksek sesle konuşmamaları talimatını veren bir dizi başka gönderiyi takip ediyor.

Temmuz ayında yayınlanan videoda şık giyimli bir kadın, yüksek hızlı bir şehirlerarası trenin kabininde otururken losyon ve fondöten sürmeye hazırlanırken kendini filme alıyor.

Yandaki koltukta oturan bir adam kadının omzuna dokunarak sözünü kesiyor ve klipte adamın yüzü kadının fondöteniyle kaplanıyor.

Adam kadına "Makyaj yapmama gerek yok, güzelim" dedikten sonra kadın özür dileyerek temizlenmesine yardım ediyor.

Yaklaşık bir dakika süren klip, hiçbir azalma belirtisi göstermeyen bir tartışmaya yol açtı.

Cumartesi günü itibariyle ilgili hashtag 340 milyon görüntülenme ve 20,000 yorum aldı. Birçok vatandaş videoyu saldırgan olarak eleştirdi.

Bir Weibo kullanıcısı "Medeni olmayan davranışları göstermek için neden kadınların makyaj yapması gibi cinsiyet odaklı bir durum olmak zorunda?" diye sordu.

Diğerleri ise makyaj yapma hakkını savundu. Bir kullanıcı "Bunda medeni olmayan bir şey yok" dedi.

Bir diğeri ise "Bir sonraki hamle kadınların trenlere binmesini tamamen yasaklamak mı olacak?" diye sordu.

CNN yorum için Çin Demiryolları'na ulaştı.

Çinli yetkililer reklamı savunmaya çalıştı ve devlet medya organları tarafından dağıtılan bir yorumla insanları reklamı "aşırı yorumlamamaya" çağırdı.

İlk olarak Nanfang Daily'de yayınlanan yorumda, tasvir edilene benzer makyaj olaylarının alınan "en yaygın" şikayetler arasında olduğu iddia edildi.

Bununla birlikte, çok yüksek sesle konuşmak ya da başka bir yolcunun koltuğunu işgal etmek gibi daha kötü davranışların da olduğunu kabul etti.

"Videoyu yayınlayan kişi, insanlardan trende makyaj yapmamalarını değil, medeni bir şekilde işe gidip gelmeyi ve diğer yolcuların duygularını dikkate almalarını istemektedir" denildi.

Yerel basının sorularını yanıtlayan Çin Demiryolları müşteri hizmetleri hattı personeli trenlerde makyaj yapmanın yasak olmadığını söyledi.

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Kaynak: edition.cnn.com