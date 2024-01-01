Bu ülke, dünyanın en iyi 50 restoranından daha fazlasına sahip

Ama hayır, bu ayrıcalık bu yaz 2023 listesinde altı restoranın onurlandırıldığı İspanya'ya gidiyor. (İtalya'da beş, Fransa'da dört, Peru'da ise başkent Lima 1. sırada yer aldı).

İspanya derin ve zengin bir mutfak mirasına ve "dünyanın en iyisi" unvanıyla onlarca yıllık bir geçmişe sahiptir. 2011'de kapanan ünlü restoran El Bulli, listenin ilk yayınlandığı 2002'den başlayarak beş kez 1 numarayı kazanmıştır.

İspanya'nın 2, 3 ve 4. sıralarda yer aldığı ve ilk 50'de üç restoranın daha bulunduğu bu yılki ödüllerle onurlandırılan İspanyol restoranlarındaki şeflerinbirçoğu El Bulli'de moleküler gastronominin (ya da Adrià'nın tercih ettiği adıyla cocina de vanguardia) öncüsü Ferran Adrià'nın yanında eğitim gördü.

Adrià'nın eğitimi ve etkisi İspanya sınırlarının çok ötesine uzanmıştır.

İspanyol mutfağının Amerikalı lokantacılara tanıtılmasında büyük rol oynayan Şef José Andrés, Adrià ile yaşadığı bir yanlış anlaşılma nedeniyle 1991 yılında New York'a gitmeden önce üç yıl boyunca El Bulli'de eğitim almış ve daha sonra Washington DC'ye yerleşerek iki Michelin yıldızlı minibar da dahil olmak üzere kendi restoran grubunu kurmuştur.

Andrés geçtiğimiz günlerde Amerika doğumlu üç kızı Carlota, Inés ve Lucía ile birlikte altı bölümlük discovery+ dizisi "José Andrés ve Ailesi İspanya'da" için İspanya'ya döndü.

Dizide Andrés, akıl hocası ve arkadaşıyla birlikte Roses'daki El Bulli müzesini ziyaret ediyor ve iki kızıyla birlikte Dünyanın En İyi 50 Restoranı listesinde 2. sırada yer alan ve Avrupa'nın En İyi Restoranı seçilen Barselona'daki Disfrutar'da yemek yiyor.

İşte İspanya'da bulunan ve dünyanın en iyi 50 restoranı arasında yer alan altı restoran hakkında daha fazla bilgi. Masalar çok rağbet görüyor, bu nedenle ziyaret etmek istiyorsanız önceden plan yapın.

Disfrutar | Barselona

(Dünyanın En İyi 50 Restoranı ve Avrupa'nın En İyi Restoranı arasında 2 numara)

"Keyif almak" anlamına gelenDisfrutar, El Bulli'de tanışıp eğitim almış üç şef tarafından işletiliyor: Mateu Casañas, Oriol Castro ve Eduard Xatruch.

"Buradaki bu üç adam üç silahşör gibidir. Birimiz hepimiz, hepimiz birimiz içindir. Ve size söyleyeyim, birlikte çalışan bu üç beyin yasadışı olmalı," diye kızlarına şaka yaptı Andrés. (Üstteki videoda yemeklerinin başlangıcını görebilirsiniz).

Restoranın "belirgin bir Akdeniz kimliğine" sahip olduğunu söylediği yemeklerden oluşan tadım menüleri şu anda içkisiz 275 Euro'dan (yaklaşık 300 $) başlıyor. İki tadım menüsü mevcut - biri restoranın klasikleri haline gelen kreasyonlardan oluşuyor - antep fıstıklı ve yılan balıklı çok küresel pesto gibi - ve mevcut sezon için yaratılan yemekleri içeren bir "festival" menüsü. Disfrutar üç Michelin yıldızına sahip.

Andrés ve kızlarının keyif aldığı ekstra özel bir "yaşayan" masa var. Bu masada, yemek yiyenlerin bir dizi sihirli yemeği ortaya çıkarmak için açabilecekleri bir dizi gizli bölme bulunuyor. Andrés için masada, ahududu şekerlemeli gül yapraklarından, ekşi Japon yuzu ezmesi ile kaplanmış bademli bezelere kadar, pamuk şeker çiçekleri açan ağaçlar ve fokurdayan dumanla tamamlanan bir dizi tatlı ikram vardı. "Ekstazi," dedi Andrés.

DiverXO | Madrid

(Dünyanın En İyi 50 Oteli arasında 3 numara)

"Dabiz Muñoz'un hedonist, açgözlü ve yaratıcı dünyasında bir yolculuk." DiverXO, "uçan domuzlar" tadım menüsünün içkiler hariç 395 avro (yaklaşık 425 dolar) olduğu bu Madrid restoranında yemek yiyenlerin bulacaklarını bu şekilde faturalandırıyor.

Menünün başlığı, World's 50 Best'e göre Muñoz'un babasının restoran hayalleri hakkında söylediği bir şeye gönderme yapıyor. Restoranın her yerinde uçan domuzlar var.

Cesur Muñoz, "Goa sahillerinde uyanan" Galiçya ıstakozu gibi Asya'dan etkilenen yemekler sunan DiverXO için üç Michelin yıldızına sahip.

Asador Etxebarri | Atxondo

(Dünyanın En İyi 50 Oteli arasında 4 numara)

İspanya'nın Bask bölgesinin eteklerinde rustik bir taş ve ahşap binada yer alan Etxebarri 'nin uzmanlık alanı alevde ızgara pişirmektir. Çok çeşitli tadım menüsünde chorizo ve tuzlu hamsi gibi ızgara malzemeler yer alıyor.

Etxebarri'ye bir yıldız veren Michelin'e göre, Etxebarri'nin sahibi-şef Bittor Arginzoniz'in mutfağı "farklı ahşap türleri (holm meşesi, asma filizleri, eski fıçılardan elde edilen meşe vb.), kendi icat ettiği mutfak eşyaları ve pişirme sürecini kontrol etmesini sağlayan alışılmadık bir makara sistemi kullanarak en kaliteli ızgara yemeklere odaklanıyor".

Quique Dacosta | Dénia

(Dünyanın En İyi 50'si arasında 20 numara)

Şef Quique Dacosta, kendi adını taşıyan üç Michelin yıldızlı restoranında teatral, Valensiya avangart mutfağı yaratıyor. "Sanat Aşkı İçin" başlıklı en son menüsü, World's 50 Best'e göre dört bölümden oluşuyor: "biri yerel bölgeye, biri denize, biri geleneğe ve sonuncusu da 'tatlı güzelliğe' adanmış. "

Yemekler arasında safran, jilet istiridye ve salamura karaca içeren zarif bir fideuà( Valencia'dan bir erişte yemeği) bulunmaktadır. Menü kişi başı 295 avrodan (yaklaşık 320 dolar) başlıyor, içecekler hariç.

Elkano | Getaria

(Dünyanın En İyi 50 Oteli arasında 22 numara)

1964 yılında merhum Pedro Arregui tarafından kurulan Elkano, Bask Bölgesi'nin sahil kasabası Getaria'da ızgara bütün balıkla işe başladı. Yol boyunca Elkano, World's 50 Best'e göre ızgara konusunda yeni standartlar belirledi. Pedro'nun oğlu Aitor Arregui yönetimindeki restoran ilk kez 2014 yılında Michelin yıldızı kazandı.

"Burası hiç şüphesiz odun ateşinde pişirmenin tapınaklarından biri; burada dokuları ya da tatları fazla zorlamaya gerek yok. Malzeme seçimi gibi ızgara sürecinin kontrolü de tamdır" diyen Michelin, kalkan balığının "mutlak bir zorunluluk" olduğunu da ekliyor.

Restoran, yerel ve sürdürülebilir ürünlere büyük önem vererek en taze, mevsimlik deniz ürünlerine vurgu yapıyor. Restoran alakart yemeklerin yanı sıra içkisiz 200 Euro (yaklaşık 215 $) karşılığında çok çeşitli, sabit fiyatlı bir menü sunmaktadır.

Mugaritz | San Sebastian

(Dünyanın En İyi 50 Oteli arasında 31 numara)

Bir başka El Bulli mezunu olan Andoni Luis Aduriz, Bask Bölgesi'nin iki kasabası arasındaki sınırda - Bask dilinde "muga" - yer alan restoranı Mugaritz'in 25. yıldönümünü kısa süre önce kutladı. Restorana adının geri kalanını veren 200 yıllık bir meşe ağacı - ya da "haritza" -.

İki Michelin yıldızlı Mugaritz, müşterilerine yeni bir deneyim sunmak için her yıl dört aylığına kapanıyor. Sonbaharda tamamlanan en son taksit, akıllara durgunluk veren "geleceğin anıları" konsepti etrafında şekillendi.

Yemek deneyimi, World's 50 Best tarafından "zaman zaman rahatsız edici, çoğu zaman duygusal ve bazen de düpedüz tuhaf olabilecek bir dünyaya yapılan üç saatlik bir yolculuk, ancak bundan etkilenmeden ayrılmayacaksınız" şeklinde tanımlanıyor.

2023 menüsü (253 avro ya da yaklaşık 275 dolar) "Teknik: sığır eti kontrastları" ve "Şeker: glüten topu" gibi açıklamalara sahip teklifler içeriyordu.

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Kaynak: edition.cnn.com