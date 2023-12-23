Bu Ukraynalı futbolcu ailesine kaçmaları için yalvarmış. Bucha banliyösünde güvende olacaklarını söylediler.

Ancak Bucha'nın yapraklı banliyösündeki eski dairelerinde saklanmanın sorun olmayacağı konusunda kararlıydılar.

Bu Şubat ayında oldu. Aradan dört ay geçtikten sonra mahallelerinin büyük bir kısmı harabeye dönmüş, Rus ilerleyişi sırasında yerle bir olmuş ve banliyö, Moskova güçlerinin işlediği iddia edilen savaş suçlarıyla eşanlamlı hale gelmiş.

Neyse ki Shliakotin'in ailesini ikna etmek biraz zaman alsa da sonunda ikna oldular ve ilk Rus tankları gelmeden hemen önce kaçtılar. Şimdi Almanya'da mülteci statüsü bekliyorlar ve her telefon görüşmesinde gözyaşları içinde oğullarına ve kızlarına teşekkür ediyorlar.

"Onları ikna ettikten günler sonra, ezilmiş sokakların videolarını gördüm - her şey İkinci Dünya Savaşı sonrasındaki gibi korkunç görünüyordu. Sonra fark ettim ki, 'kahretsin, bu bana çok tanıdık geliyor,'" diyor Hong Kong Premier Lig kulübü Hong Kong Rangers'ın kalecisi Shliakotin.

"Sonra videodaki adam buranın Vokzal'na Sokağı, Bucha olduğunu söyledi. Orası kelimenin tam anlamıyla benim sokağım, çocukluğumun geçtiği, okula gittiğim, binlerce kez yürüdüğüm yer. Eğer ailem hala orada olsaydı, muhtemelen hayatta olmazlardı. Evimiz yerle bir oldu.

"Bundan birkaç hafta sonra, elleri bağlı bir şekilde yolda yatan, kafalarından vurulmuş insanların görüntüleri vardı. Bunu sindirmek imkansız. Tanrıya şükür gittiler."

Tehlikelerle dolu bir yolculuk

Shliakotin, tüm komşuları da kaçtığı için ailesinin dairesine ne olduğunu bilmiyor.

Havaalanı yoğun bombardıman altında olduğu için arabayla kaçmak zorunda kalan 60'lı yaşlardaki çift için bu, tehlikelerle dolu bir yolculuktu. Sıcaklık sıfırın altındaydı ve yedek kıyafetleri yoktu.

Yollar kaçan Ukraynalılarla o kadar kalabalıktı ki - bazıları çocuklarını ve hayvanlarını yürüyerek götürüyordu - normalde sekiz saat sürecek bir yolculukla Polonya sınırına ulaşmaları dört gün sürdü.

"Kulağa bir tür film gibi geliyor. Son gün, başka bir aileden üç çocuğun sınırı geçmesine yardım ettiler, çünkü arkalarındaki şeritte oturan baba ülkeyi terk edememişti," diyor Shliakotin.

Futbolcu sempati arayışında değil.

"Hikayeler kulağa çılgınca gelse de bizim şanslı olduğumuzu anlamalısınız. Şikayet edecek hiçbir şeyimiz yok. Şu anda Ukrayna'da evinizi kaybettiyseniz ama herkes hayattaysa (o zaman) başınıza kötü bir şey geldiğini söylemek için ağzınızı bile açmazsınız" dedi.

"(Pek çok çocuk) ebeveynleri olmadan yaşıyor... insanlar ertesi gün ölürlerse diye çocuklarının sırtına telefon numaralarını, soyadlarını ve doğum tarihlerini yazıyor."

Daha yüksek bir hedef

Eski bir Ukrayna genç milli takım kalecisi olan Shliakotin'in aradığı şey ise ülkesinde mahsur kalanlara yardım etmek için fon bulmak.

Ve evlat edindiği Hong Kong'da şaşırtıcı düzeyde bir destek buldu.

Futbol kariyerine prestijli Dynamo Kyiv gençlik akademisinde başlayan 32 yaşındaki Shliakotin, 2016'da en üst lige geçtiğinden beri Hong Kong taraftarlarının gözdesi oldu.

Ve bu popülaritesini iyi bir amaç için kullanabileceğini fark etti, Hong Konglulardan yardım istediği Instagram video paylaşımlarına çok büyük bir yanıt aldı.

"İlk günden itibaren binlerce destek mesajı aldım" dedi. Shliakotin, "Bu kadar çok insanın yardım etmek istemesi beni şok etti" dedi.

O zamandan beri yaptığı çağrılar, Ukrayna'ya gönderilecek dokuz ambulansın finanse edilmesine yardımcı oldu; bunlardan üçü özellikle Hong Kong'dan gelen bağışlarla ödendi ve sayısız küçük bağış yapıldı.

"Facebook üzerinden benimle irtibata geçen bir adam vardı, Bay Lam, 'hey Aleks, Ukrayna ile ilgili haberleri gördüm ve 10.000 Hong Kong doları (yaklaşık 1.300 $) bağışlamak istiyorum, ancak gerçekten ihtiyacı olan belirli bir kişiye veya aileye yardım etmek istiyorum. Tanıdığınız biri varsa lütfen bana bildirin.

"Çernihiv'den bir anne ve iki kızının evlerinin yıkıldığını ve gidecek hiçbir yerleri olmadığı için panik içinde olduklarını duymuştum. Biz de parayı onlara gönderdik.

"Aile şok olmuştu - böyle bir şeyin mümkün olabileceğine inanamıyorlardı. Hong Kong'dan, adını bile duymadıkları bir yerden gelen bir adam birdenbire yardım edecekti.

"İşte bu anlar insanlığın hala hayatta olduğunu, dünyada hala iyi bir şeyler olduğunu anladığım anlardır."

Bir ekip çalışması

Shliakotin'e çabalarında iki yakın arkadaşı yardımcı oluyor.

Oresta Brit, Rusya'nın 2014 yılında Kırım'ı ilhak etmesinden bu yana çocukları ve yaşlıları besleyen ve taşıyan bir gönüllü; Roman Zozulya ise İspanya'da oynayan eski bir Dinamo Kiev genç takım arkadaşı ve Ukrayna'ya gönderilmeden önce bu ülkede ambulansların satın alınmasına, bakım ve onarımına yardımcı oluyor.

Her ambulansın Ukrayna Büyükelçiliği'nden belge alması ve ardından belirli bir askeri birliğe kaydedilmesi gerekiyor.

Bu kutular işaretlendikten sonra Shliakotin, "ambulanslarımızı insani yardımla dolduruyoruz ve gönüllülerimiz onları sınıra kadar götürüyor, sonra da benim (ekibim) son varış noktasına kadar götürüyor" dedi.

Zozulya, kendisinin ve Shliakotin'in "yardım etmek için bir araya gelen" denizaşırı Ukraynalı futbolculardan oluşan bir ağın sadece bir parçası olduğunu söyledi.

Zozulya, "Bazıları ön saflarda savaşırken, bizim de halk figürleri olarak kendi [rolümüz] var," dedi.

"Diğerlerinin sahip olmadığı bu fırsata sahibiz - tüm dünyaya seslenebiliyoruz ve çok sayıda insan tarafından duyulabiliyoruz."

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Kaynak: edition.cnn.com