Bu sezonki yarış eksikliği Lewis Hamilton'ın 'büyük bir boşluk' hissetmesine neden oldu

Başlangıçta Haziran ayı sonunda yapılması planlanan Fransa Grand Prix'si, organizatörlerin yarışın yapılmayacağını doğrulamasının ardından 2020 sezonunda Covid-19'dan etkilenen 10. yarış oldu.

"Her gün yarışmayı özlüyorum. Sekiz yaşımdan bu yana ilk kez bir sezona başlamadım," dedi 35 yaşındaki sporcu sosyal medyada.

"Sevdiğiniz bir şeyi yaşayıp soluduğunuzda, o şey gittiğinde kesinlikle büyük bir boşluk oluyor. Ama böyle zamanlardan her zaman olumlu şeyler çıkarabiliriz."

F1 CEO'su ChaseCarey Pazartesi günü yaptığı açıklamada, yarış serisinin Avusturya'daki ilk yarışını 3-5 Temmuz hafta sonunda taraftarlar olmadan gerçekleştirmeyi hedeflediğini söyledi.

"İlk yarışların seyircisiz olmasını bekliyoruz ancak programda ilerledikçe seyircilerin de etkinliklerimizin bir parçası olacağını umuyoruz" dedi. "Ekiplerin ve diğer ortaklarımızın her ülkeye giriş ve faaliyet prosedürleri gibi pek çok konuyu hâlâ çözmemiz gerekiyor."

Carey açıklamasında, 2020 sezonunda Avrupa'da yarışlar düzenlendikten sonra Asya'ya, ardından Amerika'ya ve son olarak da Orta Doğu'ya gidilmesi için hazırlanan planları özetledi.

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Gümüş astarlar

Hamilton veganlığın ve çevreye daha duyarlı bir dünya olmanın güçlü bir savunucusudur.

Ekim 2019'da dünyayı bir "karmaşa" olarak nitelendirdi ve herkesi vegan olmaya teşvik etmeden önce "her şeyden vazgeçmek" gibi hissettiğini yazdı.

İngiliz sürücü, dikkat dağıtıcı şeylerden uzak geçireceği bu zamanla, dünyanın "dünyamız hakkında daha iyi bilgi sahibi olarak, kişisel seçimlerimizi ve alışkanlıklarımızı değiştirerek" normal hayata dönebileceğini umuyor.

"Şu anda hepimizin hayat, kararlarımız, hedeflerimiz, çevremizdeki insanlar, kariyerlerimiz üzerine düşünmek için zamanı var" dedi.

"Bugün dünyanın her yerinde gökyüzünün daha açık olduğunu, taleplerimiz çok daha düşük olduğu için zevkimiz için daha az hayvanın katledildiğini ve herkesin içeride kaldığını görüyoruz.

Bu zorlu döneme girdiğimiz gibi çıkmayalım, dünyamız hakkında daha iyi bilgi sahibi olarak, kişisel tercihlerimizi ve alışkanlıklarımızı değiştirerek çıkalım" dedi.

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"Bundan yeni bir biz, yeniden canlanmış yeni bir siz olarak çıkalım; daha zinde, daha sağlıklı ve daha odaklanmış ama hepsinden önemlisi daha nazik, daha cömert, daha kibar ve dünyamıza ve içindeki insanlara karşı daha şefkatli olalım."

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Kaynak: edition.cnn.com