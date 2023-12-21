Bu Raphael şaheseri göründüğü gibi değil

İngiltere'nin Bradford Üniversitesi'nden bilim insanlarının liderliğindeki bir ekip, "Madonna della Rosa" ("Gül Madonnası") tablosundaki Yusuf'un yüzünün Rönesans ustasından başka biri tarafından çizildiğini belirlemek için yapay zeka kullandı.

Raphael en iyi bilinen Rönesans ustalarından biridir ve 1483-1520 yılları arasında yaşamıştır. İtalyan usta en çok "Atina Okulu" ve "Üç Güzeller" gibi eserleriyle tanınıyor.

Bradford Üniversitesi Görsel Hesaplama ve Akıllı Sistemler Merkezi Direktörü Hassan Ugail, Perşembe günü CNN'e yaptığı açıklamada, orijinal Raphael tablolarını %98 doğrulukla tanıyan bir algoritma geliştirdiğini söyledi.

Ugail, bir tablonun gerçek bir Raphael olup olmadığını belirlemek için fırça darbeleri, renk paleti ve tonu gibi 4.000 parametreyi analiz ettiğini açıkladı.

Bradford Üniversitesi'nde moleküler spektroskopi alanında emeritus profesör olan çalışmanın eş yazarı Howell Edwards bir basın açıklamasında, Madrid'deki Museo del Prado'da asılı olan "Madonna della Rosa "nın uzun zamandır tartışma konusu olduğunu söyledi.

Edwards, "Bazı uzmanlar Madonna, Çocuk ve Aziz Yuhanna'nın kompozisyon ve resim kalitesinin, atölyede sonradan eklendiğini düşündükleri Aziz Yusuf'unkinden çok daha üstün olduğunu düşünüyorlar" dedi.

Edwards sözlerini şöyle sürdürdü: "Çalışmamızın yapay zekâ programı tarafından yapılan analizi, Madonna, İsa Çocuk ve Vaftizci Yahya figürlerinin Raphael tarafından yapıldığını kesin olarak ortaya koyarken, Aziz Yusuf'un Raphael tarafından yapılmadığını ve başka biri tarafından yapıldığını gösterdi."

Sanatta yapay zeka tartışmaları

Algoritma, "de Brécy Tondo" olarak bilinen bir tablonun gerçek bir Raphael olduğunu belirlemek için kullanılan önceki araştırmaya dayanıyor ve tablonun 19. yüzyılda yapılmış bir kopya olduğunu söyleyen bazı sanat tarihçileriyle çelişiyor.

Bulgular, Ugail'in araştırmayı "biraz küçümsediğini" söylediği bazı sanat tarihçilerinin eleştirilerine yol açtı.

"Biraz şaşırdım" diyen Ugail, algoritmanın insan gözünün yeteneklerinin ötesindeki ayrıntıları analiz ettiğini açıkladı.

Ugail CNN'e verdiği demeçte, "Birisi ne kadar iyi olursa olsun, bu ayrıntı düzeyine inmek ve böyle bir şey yaratmak çok, çok zor olacaktır" dedi.

"de Brécy Tondo" etrafındaki tartışma, Ugail'in bir eserin kaynağını araştırmak gibi diğer analiz biçimlerini tamamlayıcı olarak gördüğü yapay zekanın sanat kimlik doğrulamasındaki rolü hakkındaki daha geniş tartışmaları besliyor.

Algoritmanın gizemli bir sanat eserinin daha fazla araştırmaya değer olup olmadığını belirlemek için kullanılabileceğini vurgulayan Ugail, "Bu sadece başka bir araç" dedi.

"Bu, bir resme daha derinlemesine bakılıp bakılmayacağını test etmenin çok hızlı bir yolu" dedi.

Ugail daha sonra, diğer sanatçıların eserlerini de tanıyabilecek bir algoritma geliştirmeyi planlıyor ve bunun sanat kimlik doğrulamasına bilimi getireceğini söylüyor.

"Bu tür bir aracın potansiyeli çok büyük" dedi.

Çalışmayla ilgili hakemli bir makale Perşembe günü Heritage Science dergisinde yayımlandı.

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Kaynak: edition.cnn.com