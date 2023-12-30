'Bu nasıl bir hayat? Giderek daha sıkışık hale gelen güney Gazze'deki korkunç koşullar

CNN, Gazze'nin en yoğun nüfuslu bölgesi olmasına rağmen on binlerce kişinin kaçtığı güneydeki Refah kentinde hayatta kalmaya çalışan birkaç kişiyle telefonla görüştü.

On kişilik ailesini geçindirmeye çalışan 51 yaşındaki inşaat işçisi Ebu Misbah, "Geçimimi oradan buradan dilenerek ve herkesten yardım alarak sağlıyorum," dedi.

Sebze ve meyve almanın mümkün olmadığını söyledi. Çocukları portakal istemiş ama o alamamış.

"Daha önce hiç böyle bir durumla karşılaşmamıştık; orta sınıf bir aileydik," dedi. "Savaştan bu yana eskiden her yerde bedava bulduğumuz hurmaları şimdi satın alıyoruz. Acılarımıza bir çözüm bulunmasını istiyoruz."

Abluka altındaki Gazze'deki diğer pek çok kişi gibi o da yardım gruplarının yaklaşmakta olduğu uyarısında bulunduğu bir kıtlıkla karşı karşıya. Entegre Gıda Güvenliği Aşaması Sınıflandırması'na (IPC) göre Gazze nüfusunun tamamı halihazırda kriz durumunda sınıflandırılmış durumda.

İsrail, Hamas'ın 7 Ekim'deki saldırılarına karşılık olarak Gazze sınırını kapattı ve yoğun bir bombardıman kampanyası başlattı. Çatışmalar Filistin topraklarında insani bir krizi tetikledi ve binlerce kişiyi evlerini terk etmek zorunda bıraktı.

İsrail bu hafta operasyonunu Han Yunus'un güneyine doğru genişleterek bölge sakinlerini evlerini terk etmeleri konusunda uyardı. Ancak Birleşmiş Milletler Gazzelilerin gidecek güvenli bir yerleri olmadığını söylüyor.

'Bu nasıl bir hayat?

50 yaşındaki Umm Omar da Refah'ta yerinden edilmiş durumda ve ailesiyle birlikte bir çadırda yaşıyor. Ateşkes sırasında kısa bir süreliğine evlerine döndüklerinde tüm pencerelerin ve güneş panellerinin kırılmış, mutfağın da tahrip edilmiş olduğunu görmüşler.

"İki metreye bir metrelik bir çadırda dokuz kişiyiz," dedi. "Bu kamp çadırını kendimiz aldık; kimse bize yardım etmedi ya da sağlamadı."

Konserve yiyeceklerle idare ettiklerini söyleyen Omar, çoğu yiyeceğin savaş öncesine göre en az dört kat daha pahalı olduğunu tahmin ediyor. İlaç bulmak da çok zor.

CNN'e verdiği demeçte "Hayat zor ve aşağılayıcı; aşağılayıcı kelimesi bunu anlatmaya yakın bile değil" dedi.

Mahmud Harara eskiden el arabasıyla ürün satarak geçimini sağlıyordu. Şimdi 47 yaşındaki Al-Shujaiya'lı da Refah'ta, aralarında okul çağındaki beş çocuğunun da bulunduğu sekiz aile üyesiyle birlikte sokaklarda yaşıyor.

"Evim yıkıldı ve iki oğlum evimizin vurulması sonucu yaralandı" dedi.

Binlerce kişi gibi bu aile de naylondan yapılmış derme çatma bir çadırda yaşıyor ve yiyecek bulmak için sokaklarda dolaşıyor. Evden hiçbir eşyaları olmadan ayrılmışlar ve çadır için yatakları da yokmuş. Harara, ailesinin hiçbir yardım almadığını ve yiyecek fiyatlarının "hayal gücünün ötesinde olduğunu söyledi... Çocuğunuz sizden bir parça ekmek istiyor ve siz bunu onlara sağlayamıyorsunuz. Bu nasıl bir hayat böyle?"

Harara, tuvaletleri kullanabilmek için hastaneye üç kilometre yürüdüğünü söyledi. Güney Gazze'nin bazı bölgelerine yığılan yerinden edilmiş insanların sağlık koşullarından yoksun olması bulaşıcı ve solunum yolu hastalıklarının yayılmasına neden oldu.

İçme suyuna ulaşmanın da son derece zor olduğunu ve çocuklarının geceleri üşüdüğünü söyledi. Aileden hiç kimse birkaç haftadır duş alamamış.

Yardım grupları kıtlık koşulları konusunda uyarıyor

Son günlerde, Gazze'ye giren yardım kamyonlarının etrafını saran ve yiyecek arayan sivil kalabalıklar görülüyor. Birleşmiş Milletler, Gazze'nin güneyindeki insani durumun kötüye gittiği uyarısında bulundu ve bölgeye giren yardım hacminin "ne yazık ki yetersiz kaldığı" uyarısında bulundu.

UNICEF 'in geçen hafta yaptığı açıklamaya göre, kıtlık koşulları riski artmaya devam ederken Gazze'deki en küçük çocuklar ciddi yetersiz beslenme ve önlenebilir ölüm riskiyle karşı karşıya.

Çocuklara yardım kuruluşu, önümüzdeki haftalarda "beş yaşın altındaki en az 10.000 çocuğun şiddetli israf olarak bilinen ve yaşamı en çok tehdit eden yetersiz beslenme biçimine maruz kalacağını ve tedavi edici gıdalara ihtiyaç duyacağını" tahmin ediyor.

UNICEF, Gazze'deki pek çok aile için "açlıktan ölme tehdidinin şimdiden gerçek olduğunu" da sözlerine ekledi.

Aynı hafta yayınlanan bir IPC raporu, Gazze'de yaşayan 2,2 milyon kişinin tamamına yakınının akut açlıkla karşı karşıya olduğunu ve Gazze Şeridi nüfusunun tamamının kriz durumunda sınıflandırıldığını ortaya koymuştur - bu, IPC girişiminin şimdiye kadar sınıflandırdığı en yüksek akut gıda güvensizliği seviyesiyle karşı karşıya olan insan oranıdır.

"Birçok yetişkin, çocuklar yemek yiyebilsin diye aç kalıyor" diyen IPC, hayat kurtaran yardımların hızlı bir şekilde ulaştırılabilmesi için bölge genelinde insani erişimin yeniden sağlanması gerektiğini belirtti.

Örgüt, "IPC bu koşulların devam etmek zorunda olmadığını vurgulamıştır. Dünkü kıtlık uyarısı önümüzdeki haftalarda ve aylarda hala önlenebilir. Ancak şimdi harekete geçmeliyiz."

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, Gazze'deki nüfusa yardım ulaştırılabilmesi için ateşkesin gerekli olduğunu defalarca dile getirmiş ve "geri dönüşü olmayan sonuçlara yol açabilecek bir felaket" yaşanabileceği uyarısında bulunmuştur.

"İsrail Savunma Kuvvetleri'nin sürekli bombardımanı altında, barınaksız ve hayatta kalmak için gerekli temel ihtiyaçlardan yoksun olan Gazze halkının içinde bulunduğu vahim durum nedeniyle kamu düzeninin kısa süre içinde bozulmasını ve sınırlı insani yardımın bile imkansız hale gelmesini bekliyorum" dedi.

Ayrıca okuyun:

Kaynak: edition.cnn.com