Bu maç neden yakın tarihin en heyecanlı kolej futbolu maçı?

Bulldogs AP Anketinde 1. sırada yer alırken Vols ikinci sırada yer alıyor ve SEC tarihinde 1. ve 2. sıradaki takımlar arasında oynanan üçüncü normal sezon karşılaşması olacak.

SEC Doğu Konferansı'nın kontrolü ve konferans şampiyonluk maçına çıkma yarışında bir adım öne geçmenin söz konusu olması, bu maçı yakın tarihin en heyecanlı normal sezon maçlarından biri haline getiriyor.

TickPick'e göre son kalan biletlerin 600 doların üzerinde olduğu Georgia'nın Sanford Stadyumunda, taraftarların ilk üç sıradaki iki takımı ilk kez Atina'da görmek için akın etmesiyle birlikte coşkulu bir atmosfer bekleniyor.

Georgia koçu Kirby Smart, "Oyuncularımız heyecanlı ve Sanford Stadyumu'nda üst düzey bir karşılaşma için sabırsızlanıyorlar," dedi. "Taraftar kitlemiz gürültülü ve gururlu olacak. Taraftarlarımıza meydan okumak istiyorum - herkes Notre Dame maçından bahsetti - biz bundan daha gürültülü olmasını istiyoruz. Bundan daha önce orada olmalarını istiyoruz.

"Geçen yıl evimizde büyük eşleşmeler yaşadık ve her büyük eşleşmemiz maçı gerçekten etkiledi, bu yüzden onlara yine ihtiyacımız olacak ve hazır olmalarını istiyoruz."

Karşılaşma Vols'un 49.4ppg'lik ülke lideri hücumuyla, sadece 10.5ppg ile ülkenin en iyi ikinci savunması olan Georgia'nın tutumlu savunmasını karşı karşıya getirecek.

Tennessee'nin durdurulamaz hücumunun merkezinde, bu sezon 219 pas denemesinde sadece bir kez durdurulan ve geçen hafta üst üste 20. maçında bir touchdown pası atarak okul rekoru kıran oyun kurucusu Hendon Hooker yer alıyor.

Hooker, geniş alıcısı Jalin Hyatt ile birlikte bu sezon şimdiye kadar sadece sekiz maçta 14 touchdown yaptı ve Hyatt art arda dört maçta birden fazla touchdown yaparak bir başka okul rekoruna imza attı.

Georgia'nın Vols hücumunu durdurma umutları bu hafta bir darbe aldı ve sekiz maçta yedi top kaybı ve üç sack yapan yıldız defans oyuncusu Nolan Smith göğüs sakatlığı nedeniyle sezonun geri kalanında oynayamayacak.

Smith'in yokluğunda Dawgs savunması, 13 oyun kurucu savuşturması, beş top çalma ve iki top çalma ile birlikte toplam 40 top çalma ile takımın lideri olan ikinci sınıf defans oyuncusu Jamon Dumas-Johnson'a daha fazla güvenecek.

Nasıl izlenir

Karşılaşma CBS kanalında saat 15:30'dan itibaren canlı olarak yayınlanacak.

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Kaynak: edition.cnn.com