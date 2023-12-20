Bu küçük türbin yoldan geçen arabaların gücünü kullanabiliyor

Dünyanın dört bir yanında hem iç hem de açık denizlerde giderek daha fazla kullanılan uzun, heybetli olanlara hiç benzemiyorlar - altı fitten (1,8 metre) daha az yükseklikte, onların boyutlarının çok küçük bir kısmı ve çok daha az enerji üretiyorlar.

Ancak küçük olmaları onlara stratejik bir avantaj sağlıyor: neredeyse her yere yerleştirilebiliyorlar ve sadece rüzgârdan değil, aynı zamanda geçen araçların yarattığı yapay esintiden de güç alabilecekleri mevcut sokak lambalarına uyarlanmak üzere tasarlandılar.

Türbinleri tasarlayan Alpha 311 şirketinin CEO'su Barry Thompson, "Yolun yanında durursanız ve bir otobüs geçerse, bu hava akımını hissedersiniz" diyor. "Neden kimse arabaların geçerken ürettiği enerjiden faydalanmıyor?"

Şimdi, O2'deki başarılı denemenin ardından Alpha 311, türbinin ticari kurulumlar için uygun olacak rafine bir versiyonunu piyasaya sürmeye hazırlanıyor.

Bir F1 arabası gibi

Alpha 311, Thompson ve makine mühendisi John Sanderson tarafından, 2020'deki Covid-19 karantinaları sırasında Thompson'ın arka bahçesinde türbinin bir prototipini inşa ettikten sonra kuruldu. Daha sonra harici bir şirketin yardımıyla daha cilalı bir versiyonunu ürettiler ve Thompson'ın LinkedIn profilinde fotoğraflarını yayınladılar.

Yerel haberlerde yer aldıktan sonra O2'nin dikkatini çekti. Thompson, "Tesis müdürü bunu gördü ve 'Bunları O2'de kullanabilir miyiz?' dedi." Thompson, bir startup'a yardım etmek ve gerçek dünyada test imkanı sağlamak istediğini söylüyor.

Türbinlerden üçü O2'ye monte edildi, ancak biri 2022'de mekana zarar veren Eunice fırtınasından sonra kaldırıldı.

Bir F1 arabasıyla aynı malzeme olan karbon fiberden yapılan her bir türbin 5,9 feet (1,8 metre) boyunda ve yaklaşık 88 pound (40 kilogram) ağırlığında, ancak gerçekte dönen bölüm sadece 30 poundun biraz üzerinde. "Çok ama çok hafif bir rüzgar türbini tasarladık," diyor Thompson. "Daha ağır bir cam elyaf veya metal rüzgar türbinine göre çok daha kolay dönüyor. Ve yol kurulumu için sokak lambalarını kullanıyoruz çünkü direk zaten şebekeye bağlı."

Thompson, sokak lambalarındaki kabloların, mevcut LED ampullerden çok daha fazla enerji gerektiren geleneksel aydınlatma armatürleri için tasarlandığından, türbinin ürettiği elektriği işlemek için gerekli altyapının zaten mevcut olduğunu da sözlerine ekliyor. Enerji hemen sokak lambasına güç sağlamak için kullanılabilir ve fazlası şebekeye geri satılarak yolu yöneten veya sahibi olan yerel otorite için bir gelir akışı sağlanabilir.

Türbin rüzgarı yakalayabilir, ancak yoldan geçen araçların hava hareketinden yararlanması amaçlanmıştır. Thompson, türbinin yanından saatte 50 mil hızla geçen küçük bir arabanın, türbinin dönmesi için yeterli olan saatte 12 mil hızla havanın yerini değiştirdiğini söylüyor. Bir otoyol kurulumunda, her türbin ortalama 300W'lık bir güneş panelinin 30 katı güç üretebilir ve bir bina üzerindeyken yaklaşık 14 panele eşdeğerdir.

Thompson geçtiğimiz yıldan bu yana türbinin ölçeklenebilir, ticari bir versiyonu üzerinde çalışıyor. "Hesaplamalı akışkanlar dinamiği üzerinde çalıştık ve türbini en verimli olacak şekilde yeniden tasarladık" diyor. "Şimdi bir Birleşik Krallık üniversitesi ile rüzgar tüneline giriyoruz ve sonra bu ürünü satmaya başlayacağız."

Özel şirketlerden yerel yönetimlere kadar 117 ülkede 900'den fazla kuruluştan ilgi gördüğünü ve halihazırda gerçek kurulumlar için yaklaşık 70 teklif alındığını söylüyor. Bunlar arasında stadyumlar, fabrikalar, depolar, köprüler, ücretli yollar ve benzin istasyonları bulunuyor.

Alpha 311 kurulumu yapılacak ilk kamu yolu İngiltere'de Birmingham yakınlarındaki Telford ve Wrekin ilçesinde olacak. Şirket, önümüzdeki yılın ilk yarısında 181 türbinin kurulmasını ve bu sayede belediyenin 20.000 sokak lambasının karbon nötr hale gelmesini bekliyor.

Ekstra sensörler

İskoçya'daki Edinburgh Üniversitesi Mühendislik Fakültesi'nde profesör olan ve Alpha 311'de yer almayan Alasdair McDonald'a göre bu fikir ilgi çekici, ancak türbinlerin boyutu ve konumuyla ilgili kısıtlamalar olduğunu belirtiyor. "Küçük rüzgar türbinleri genellikle rotor alanı başına daha az üretim yapar, çünkü büyük rüzgar türbinlerine göre daha aşağıdadırlar ve dolayısıyla her an daha az rüzgar görürler" diyor.

"Rüzgar ayrıca daha türbülanslı olma eğilimindedir, bu da enerji elde etmeyi zorlaştırabilir ve ekstra yüklere neden olabilir. Ayrıca araç salınımlarından ve genel rüzgardan enerji elde etmek arasında da bir gerilim var: yollar genellikle kasıtlı olarak rüzgardan korunuyor."

Alpha 311, her kurulum yerinin trafik akışını, araç sayısını ve boyutunu ve ortalama trafik hızını belirlemek için analiz edildiğini söylüyor. Bir otoyolun ortasına kurulduğunda, hava akışının etkili bir şekilde iki katına çıktığını ve bunun da "enerjiye dönüştürülebilecek sekiz kata kadar daha fazla hava hacmi" anlamına geldiğini ekliyor. Şirket ayrıca, gürültüyü en aza indirmek için ağaçların veya çitlerin bulunduğu birçok önemli yolun rüzgar üzerinde bir tünel etkisi sağlayabileceğini, böylece türbinlerin gece geç saatlerde olduğu gibi trafiğin hafif olduğu zamanlarda bile çalışabileceğini belirtiyor.

McDonald, elektrik direklerine monte edilmesinin türbinin yenilikçi yönü olduğunu, ancak bunları mevcut olanlara uyarlamanın zor olabileceğini de ekliyor.

Thompson'a göre, her biri 15.000 £ (yaklaşık 18.000 $) olan türbinler pahalıdır, ancak bunları kuran bir kuruluş için elektrik faturalarını önemli ölçüde azaltabilir ve daha sonra ücretsiz elektrik üreterek sadece birkaç yıl içinde yatırımın geri dönüşünü sağlayabilir.

Enerji üretmenin yanı sıra türbinler, hava kalitesini veya trafik akışını izlemek için sensörlerle de donatılabilir. Thompson, ölçek büyütme konusunda önümüzdeki yıl 200 türbin kurmayı ve üretim süreçleri geliştikten sonra bu sayıyı binlere çıkarmayı hedefliyor.

"Bizimki gibi yenilenebilir teknolojilerin yerel olarak yaygınlaştırılması yerel topluluklar için doğrudan bir fayda sağlıyor" diyor. "Merkezi olmayan, yenilenebilir enerji odaklı bir topluma geçeceksek bu çok önemli."

WindCORES, Almanya'nın batısındaki rüzgar türbinlerinin içinde veri merkezleri işletiyor ve bu merkezlerin neredeyse karbon nötr olduğunu söylüyor" src="https://cdn.aussiedlerbote.de/content/images/2023/12/20/174672/jpeg/4-3/1200/75/a-href-https-edition-cnn-com-world-windcores-data-center-wind-turbines-climate-scn-spc-c2e-index-html-target-blank-windcores-operates-data-centers-inside-wind-turbines-in-western-germany-a-which-it-says-makes-the-centers-almost-carbon-neutral.webp" alt="Bu da merkezleri neredeyse karbon nötr hale getirdiğini söylüyor."/>

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Kaynak: edition.cnn.com