Bu kargo uçağı içinde pilot olmadan uçtu

Toplamda yaklaşık 12 dakika süren uçuş, Kuzey Kaliforniya'daki Hollister Havaalanı'ndan kalktı ve 2019'dan bu yana uçağın bir pilot tarafından uzaktan kontrol edildiği yarı otomatik bir uçuş sistemi üzerinde çalışan Reliable Robotics tarafından gerçekleştirildi.

Şirket kısa süre önce 50 millik uçuşun Kasım ayında gerçekleştiğini duyurdu. Uçak, uçuş eğitimi, turizm, insani yardım görevleri ve bölgesel kargo için popüler bir seçim olan sağlam bir tek motorlu uçak olan Cessna Caravan'dı.

Reliable Robotics CEO'su Robert Rose, "Cessna 3.000 Caravan üretti - adını hiç duymadığınız en popüler kargo uçağı" diyor. "Pilotlar size bunun sektörün beygiri olduğunu söyleyecektir.

"Ancak bu uçakla ilgili zorluk, bugün birçok büyük uçaktan daha düşük irtifalarda ve daha olumsuz hava koşullarında uçmasıdır. Dolayısıyla bu uçağı kullanmak çok daha tehlikeli ve otomasyon bu operasyonların güvenliğini artırmak için uzun bir yol kat edecek."

Danışmanlık firması AviationValues CNN'e şu anda aktif olarak hizmet veren 900 Karavan olduğunu ve 1985'ten beri bu tipi kullanan FedEx'in yaklaşık 200 adetle en büyük operatör olduğunu söyledi. Reliable Robotics şu anda teknolojisini ticari operasyonlar için sertifikalandırmak üzere Federal Havacılık İdaresi ile birlikte çalışıyor ve bu sürecin iki yıl gibi kısa bir sürede tamamlanmasını bekliyor.

Bir video oyunu değil

Uzaktan kumanda operatörü - uçağı kokpitte oturuyormuş gibi uçurmak üzere sertifikalandırılması gereken gerçek bir pilot - uçağa şifrelenmiş uydu sinyalleri aracılığıyla komutlar gönderir, ancak uçağı gerçek zamanlı olarak kullanmaz veya uçağın kendisinden herhangi bir görsel besleme almaz.

Kullandıkları arayüz, drone pilotlarından ziyade hava trafik kontrolörlerinin kullandıklarına daha yakın. "Bu bir video oyunu değil" diyor Rose. "Kumanda kolu yok ve uçağı uzaktan elle uçurma imkanınız da yok. Size gerçek zamanlı geri bildirim sağlayan bir video akışı yok. Uçağı kontrol etme şekli aslında bir seçenekler menüsü: uçağın nerede olduğuna bağlı olarak bunu bir 'kendi maceranı seç' gibi düşünebilirsiniz ve pilotun uçağı başka bir yere yönlendirmesini sağlayan bir dizi düğme var."

Uçağa gönderilen her komut iniş için gerekli tüm talimatları içeriyor, böylece iletişim kesilse bile uçak her zaman ne yapacağını biliyor. "Uçağın otonom olduğunu söyleyebiliriz," diye açıklıyor Rose. "Ona başka bir şey yapmasını söylemezseniz ya da onunla iletişimi kaybederseniz, yapmasını söylediğiniz son şeyi yapacaktır ki bu da otonominin tanımıdır. Doğrudan insan kontrolü yoktur."

Geleneksel bir otopilotla karşılaştırıldığında, Reliable Robotics sistemi, kapıdan çıkıp piste doğru hareket etmenin yanı sıra kalkış ve iniş de dahil olmak üzere bir uçuşun tüm aşamalarını gerçekleştirebilir. Ancak Rose, diğer uçaklar ya da hava trafik kontrolörleri söz konusu olduğunda, bunun tıpkı diğer uçaklar gibi olduğunu, çünkü uzaktaki operatörün telsiz çağrılarına yanıt vereceğini ve sesli iletişimleri, uçakta olmadıkları anlaşılmayacak şekilde idare edeceğini söylüyor.

Ya bir şeyler ters giderse? Rose'a göre acil durumların uzaktan idare edilmesinin en azından bir avantajı var: Pilot uçağın kontrolünü kaybederse, hava trafik kontrolünü derhal uçağın konumu ve son komutu hakkında bilgilendirebilir. "Birçok açıdan bu, uçakların bugünkü çalışma şeklinden daha iyi, çünkü gökyüzünde uçuyorsanız ve telsiz iletişimini kaybederseniz ya da uçakta bir şeyler ters giderse, bir şeyler yapmanız gerekir ve hava trafik kontrolünün ne yapacağınız hakkında hiçbir fikri yoktur. Bu yüzden etrafınızdaki hava sahasını boşaltmak zorundalar çünkü kimse niyetinizin ne olduğunu bilmiyor."

Daha büyük uçaklar

Sistem ticari olarak kullanılabilir hale geldiğinde, herhangi bir uçağı kullanmak için gerekli olacak bir akıllı kart da dahil olmak üzere diğer güvenlik önlemleri yürürlüğe girecektir. Buna ek olarak, pilotlar diğer insanların onları izleyeceği bir kontrol merkezinden çalışacaklar.

Reliable Robotics şimdilik sistemi Caravan için sertifikalandırmak istiyor, ancak ABD Hava Kuvvetleri ile daha büyük bir uçakta - eski Boeing 707'ye dayanan bir askeri yakıt ikmal uçağı olan KC-135 Stratotanker - test ediyor ve beş ila 10 yıl içinde jet kargo uçaklarında test etmeye başlamayı umuyor.

Rose'a göre, uzaktan kumandalı bölgesel kargo uçaklarının hem güvenlik hem de süregelen pilot sıkıntısı üzerinde olumlu etkileri olacaktır. "Pilot sıkıntısı küçük uçak operasyonları üzerinde baskı yaratıyor, çünkü büyük uçaklar tüm pilotları emiyor ve daha küçük uçak filolarıyla operasyonları sürdürmek çok daha zor hale geliyor.

"Uzaktan pilotluğu yakın gelecekte bu sorunu çözmenin bir yolu olarak görüyoruz." Rose, pilotlar tek bir yerden çalışabilecekleri için havayolu şirketlerinin operasyonlarını düzene sokabileceklerini çünkü artık aktarmalara gerek kalmayacağını da sözlerine ekliyor.

Güvenlik konusunda ise Rose, sistemin ölümcül kazaların çoğunu oluşturan "araziyle kasıtsız çarpışmalar" ve uçuş sırasında kontrol kaybı gibi insan hatasıyla bağlantılı yaygın kaza türlerini önleyeceğini söylüyor. Rose, Reliable Robotics sisteminin, örneğin uçağın yanlışlıkla bir şeye çarpacak şekilde programlanması durumunda bir arazi ve engel veritabanıyla çapraz kontrol yaparak bunları önlemek üzere tasarlandığını açıklıyor.

"Önemli bir dönüm noktası"

Pilotsuz hava araçlarının geçmişi havacılığın ilk yıllarına kadar uzanmaktadır ve ilk insansız uçak örnekleri I. Dünya Savaşı sırasında ABD ve İngiltere'de geliştirilmiştir. Günümüzde insansız hava araçlarının çoğu drone olarak kategorize edilmekte ve askeri harekattan arama kurtarma ve fotoğrafçılığa kadar bir dizi işlevi yerine getirmektedir.

Her ikisi de ABD'de bulunanMerlin Labs ve XWing ile İngiltere'deki Volant, kargo sektörüne benzer bir ilgi göstererek Reliable Robotics'e benzer sistemler geliştiren şirketler arasındadır.

Son yıllarda pilotsuz hava taksileri konsepti de ilgi görmeye başladı ve 2017 yılında Alman Volocopter şirketi tarafından Dubai'de ilk tarihiuçuş gerçekleştirildi; Emirlik şimdi insan pilotlar tarafından yönetilen araçlar kullansa da üç yıl içinde uçan taksiler için ilk "vertiport "un açılışını yapmayı planlıyor. Çin'de kentsel hava hareketliliği şirketi EHang, 40.000'den fazla test uçuşunun sonucu olarak Ekim ayında yerel makamlardan pilotsuz yolcu taşıyan bir İHA uçurmak için tam sertifika alan ilk şirket oldu.

Dubai 'vertiport'u için cesur tasarımlar

Penn State Üniversitesi'nde Havacılık ve Uzay Mühendisliği profesörü olan ve Reliable Robotics'e dahil olmayan Jack W. Langelaan'a göre şirket, hangardan hangara pilot olmadan uçuşu tamamlayarak önemli bir kilometre taşına ulaştı.

"CNN'e verdiği demeçte, "Robotik uçaklarda pek çok zor şey var. "Bunlardan ikisi beklenmedik durumlarla başa çıkmak ve mevcut hava trafik kontrol sistemine uyum sağlamaktır. Beklenmeyenler arasında mekanik ve sensör arızaları gibi şeyler var.

"Her şeyi önceden tahmin edemeyiz ve robotik 'pilotun' en az iyi bir insan pilot kadar yetkin olduğunu kanıtlamamız gerekiyor. Hava trafik kontrol sistemine uyum sağlamak da zor: şu anda bu sistem birbirleriyle telsizle konuşan insanlar tarafından yönetiliyor, bu nedenle Reliable uçuşun bu yönünü yönetmek için bir uzaktan pilot kullandı. Ve elbette, insan uzaktan pilot da beklenmedik durumlarla başa çıkmak için devreye girmeye hazırdı."

Danışmanlık firması AviationValues'un ticari analist başkanı Gary Crichlow, mürettebatsız operasyonları mümkün kılan teknolojinin etkileyici olduğunu kabul ediyor. "Bununla birlikte, küresel ölçekte mürettebatlı operasyonlar ile mürettebatsız operasyonlar arasındaki sıçrama son derece büyük bir sıçramadır" diyerek uyarıda bulundu. "Bu sadece teknolojiyle ilgili değil, aynı zamanda yüksek vasıflı bir grup insanı bu teknolojiyle değiştirmenin ekonomisi ve politikasıyla da ilgili. Bu engelleri aşmanın teknolojik engelleri aşmaktan çok daha zor olacağını tahmin ediyorum."

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Kaynak: edition.cnn.com