Bu Japon sığır eti kroketleri o kadar popüler ki 30 yıllık bir bekleme listesi var

Bu bir yazım hatası değil. Otuz. Yıl.

1926 yılında kurulan Asahiya, İkinci Dünya Savaşı'nı takip eden yıllarda raflarına sığır kroketlerini eklemeden önce onlarca yıl boyunca Hyogo vilayetinden - Kobe sığır eti de dahil olmak üzere - et ürünleri sattı.

Ancak 2000'li yılların başına kadar bu derin yağda kızartılmış patates ve sığır eti köfteleri internette bir sansasyon haline gelmedi ve bu da alıcıların şu anda karşılaştıkları gülünç derecede uzun bekleme süresiyle sonuçlandı.

Kâr getirmeyen bir iş fikri

Çok beğenilen "Extreme Croquettes" Asahiya'da bulunan dört çeşit Kobe bifteği kroketinden biridir. Otuz yıl bekleyemiyor musunuz? Dükkanın Premier Kobe Sığır Kroketleri şu anda dört yıllık daha lezzetli bir bekleme listesine sahip.

Asahiya'nın üçüncü kuşak sahibi Shigeru Nitta, "Ürünlerimizi 1999 yılında online alışveriş yoluyla satmaya başladık," diye açıklıyor. "O zamanlar Extreme Croquettes'i bir deneme olarak sunmuştuk."

Hyogo'da büyüyen Nitta, küçüklüğünden beri babasıyla birlikte yerel çiftlikleri ve sığır eti müzayedelerini ziyaret ediyor.

Dükkânı 1994 yılında 30 yaşındayken babasından devraldı.

Birkaç yıl e-ticareti denedikten sonra, müşterilerin birinci sınıf sığır eti için internet üzerinden yüksek bir meblağ ödemekte tereddüt ettiklerini fark etti.

İşte o zaman cesur bir karar verdi.

"Extreme Croquettes'i parça başına 270 JPY (1,8 $) fiyatla sattık... İçlerindeki sığır etinin tanesi ise yaklaşık 400 JPY (2,7$) tutuyor," diyor Nitta.

"Müşterilerimizin kroketlerin tadını çıkarmasını sağlamak ve ilk denemeden sonra Kobe sığır etimizi satın almalarını ummak için bir strateji olarak dükkanımızın konseptini gösteren uygun fiyatlı ve lezzetli kroketler yaptık."

Başlangıçta mali kaybı sınırlamak için Asahiya, dükkanlarının yanındaki kendi mutfaklarında her hafta sadece 200 kroket üretti.

"Tanıdığımız insanlar tarafından yetiştirilen sığır etlerini satıyoruz. İster Kobe sığırı, ister Kobe domuzu ya da Tajima tavuğu olsun, dükkanımızda yalnızca Hyogo Eyaletinde üretilen etler satılıyor. Ben dükkanın sahibi olmadan önce de dükkanın tarzı buydu" diyor Nitta.

Aslında Nitta'nın büyükbabası, Hyogo'daki bir başka ünlü Wagyu yetiştirme bölgesi olan Sanda'ya bisikletle gidip el arabasıyla ürünleri kendisi alırmış.

Nitta, "O dönemden beri dükkanımızın yerel sığır eti üreticileriyle bağlantıları vardı, bu yüzden onları vilayet dışından almak zorunda kalmadık" diye ekliyor.

Üretim arttı ama popülerlik artıyor

Extreme Croquettes'in ucuz fiyat etiketi, içeriğindeki malzemelerin kalitesiyle çelişiyor. Hiçbir koruyucu madde kullanılmadan günlük taze olarak üretilmektedir. Malzemeler arasında üç yaşındaki dişi A5 dereceli Kobe sığır eti ve yerel bir çiftlikten temin edilen patatesler yer alıyor.

Nitta, çiftliği patates yetiştirmek için inek gübresi kullanmaya teşvik ettiğini söylüyor. Patateslerin sapları daha sonra ineklere yedirilerek bir döngü yaratılacak.

Sonunda Nitta'nın benzersiz konsepti yerel halkın ve medyanın dikkatini çekti. 2000'li yılların başında Asahiya'nın kroketleri hakkında bir haber çıktığında, kroketlerin popülaritesi hızla arttı.

"2016 yılında satışları durdurduk çünkü bekleme süresi 14 yılı aştı. Siparişleri durdurmayı düşünüyorduk, ancak sunmaya devam etmemizi isteyen çok sayıda telefon aldık" diyor Nitta.

Asahiya 2017'de bu kroketler için yeniden sipariş kabul etmeye başladı ancak fiyatı yükseltti.

"O zaman fiyatı tüketim vergisiyle birlikte 500 JPY (3,4$)-540 JPY (3,7$) seviyesine çıkardık. Ancak Kobe sığır eti ihracatı başladığından beri sığır eti fiyatları iki katına çıktı, bu nedenle kroket üretiminin açık verdiği gerçeği değişmedi" diyor Nitta.

Üretim de haftada 200 kroketten günde 200 krokete çıkarıldı.

Nitta kendi para kaybettiren iş fikrine gülerek, "Gerçekte, Extreme Croquettes diğer ürünlerden çok daha popüler oldu," diyor.

"Daha fazla insan işe almamız ve daha hızlı kroket yapmamız gerektiğini duyuyoruz ama bence daha fazla açık vermek için çalışan işe alan ve daha fazla üretim yapan hiçbir dükkan sahibi yok... Onları beklettiğim için üzülüyorum. Hızlı bir şekilde kroket yapıp mümkün olan en kısa sürede göndermek istiyorum ama bunu yaparsam dükkan iflas edecek."

Neyse ki Nitta, kroketleri deneyenlerin yaklaşık yarısının Kobe bifteği sipariş ettiğini, dolayısıyla bunun sağlam bir pazarlama stratejisi olduğunu söylüyor.

Nitta'nın misyonu: Daha fazla insanın Kobe bifteğinin tadını çıkarmasını sağlamak

Beş parça içeren Extreme Croquettes'in her bir kutusu 2.700 JPY'ye (18,40 $) satılıyor.

Mağaza, bekleyen müşterilerine düzenli olarak bir bülten göndererek en son sevkiyat tahmini hakkında bilgi veriyor.

Teslimat tarihinden bir hafta önce, mağaza sabırlı müşterilerle teslimatı bir kez daha teyit edecektir.

"Elbette bazı insanlar e-posta adreslerini değiştirmiş olabilir. Bu kişileri doğrudan arıyor ve teslimat tarihini bildiriyoruz. Adreslerini web sitemiz üzerinden kendileri değiştirebilir ya da biz onları aradığımızda bize bildirebilirler" diyor Nitta.

Bugünlerde kroket alan müşteriler siparişlerini yaklaşık 10 yıl önce vermişler.

Özellikle Kobe sığır eti ve işçilik fiyatları artmaya devam ederken, yerine getirilmesi gereken 30 yıllık kârsız siparişler listesine sahip olmak stresli olabilir.

Ancak Nitta'yı devam etmeye teşvik eden daha önemli bir şey var.

"İnternette kroket satmaya başladığımda, uzak ve izole adalardan pek çok sipariş aldım. Çoğu Kobe bifteğini televizyonda duymuş ama hiç yememişti çünkü denemek için şehirlere gitmeleri gerekiyordu. Hiç Kobe bifteği yememiş çok fazla insan olduğunu fark ettim.

"Bu nedenle deneme amaçlı olarak kroket sunmaya devam ettim ve eğer beğenirlerse Kobe bifteği için daha fazla sipariş alabilecektim. Bu işe ilk başta bu yüzden başlamıştım, bu yüzden bir eksiklik olup olmadığını gerçekten umursamadım," diyor Nitta.

En unutulmaz anlardan biri, Extreme Croquettes'i beklerken ameliyat olmak üzere olan bir kanser hastasından sipariş almalarıydı.

"Kroketlerimizin hastanın ameliyata girme motivasyonu olduğunu duydum. Beni en çok şaşırtan da bu oldu," diyor Nitta.

Hasta hayatta kaldı ve o zamandan beri birden fazla sipariş verdi.

Nitta, kroketlerini tattıktan sonra kendisine "Umarım kanser tekrarlamadan uzun yaşarım" diyen hastadan bir telefon aldı.

"Bunu hala hatırlıyorum. Bu yorum beni çok etkilemişti" diyor Nitta.

Nitta, daha fazla insanın Kobe bifteğinin tadını çıkarmasını sağlayarak, bu kroketlerin ününün yerel endüstriyi desteklemeye yardımcı olacağını umuyor.

"Minnettarım. Ünlü olarak, Kobe bifteğine ilgi duymayan insanların da ilgi duymasını sağlayarak sadece kendi dükkanıma değil, tüm sektöre yardımcı olabileceğimi düşünüyorum. Mümkün olduğunca çok insanın Kobe bifteği yemesini istiyorum - sadece benim dükkanımdan değil" diyor Nitta.

Dana kroketleri şimdi nasıl tadabilirsiniz?

Asahiya'nın şu anda iki lokasyonu bulunmaktadır: Takasago City'deki orijinal mağazaları ve Kobe şehrinde bir dükkan. Dondurulmuş sığır eti kroketleri yalnızca yurt içine gönderiliyor.

Asahiya esas olarak bir kasap olarak faaliyet gösterse de Nitta, gezginlerin Kobe'deki mağazalarını ziyaret edebileceklerini ve burada "Tor Road" ve "Kitanozaka" kroketleri olarak adlandırılan ve isimlerini yakındaki caddelerden alan iki tür yemeye hazır paket atıştırmalık sattıklarını söylüyor.

"Kitanozaka" yağsız sığır eti kullanıyor ve tanesi 360 JPY (2,5 $) olarak fiyatlandırılıyor. "Tor Road" kısa fileto ve pirzola kullanıyor ve fiyatı 460 JPY (3,1 $).

Nitta, "Etleri 40 gün, patatesleri ise bir ay dinlendiriyoruz, böylece daha tatlı oluyorlar" diyor.

Geleceğe gelince, 58 yaşındaki işletme sahibi genişlemeyi düşündüklerini söylüyor.

"Belki insanların biraz yemek yiyebileceği küçük bir alan yapmak istiyorum. Kobe dükkanımız turistik bir yer," diyor. "Ancak bir restorana dönüşürse, komşu restoranlarımız rahatsız olabilir çünkü onlara da et tedarik ediyoruz."

Üstteki görsel: Asahiya.

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Kaynak: edition.cnn.com