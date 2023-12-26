'Bu iyi bir durum değil': Novak Djokovic'in vizesinin tekrar iptal edilmesinin ardından dünya nasıl tepki verdi?

Avustralya Göçmenlik Bakanı Alex Hawke, pandemi sırasında ülkeyi korumak amacıyla Djokovic'in vizesini tekrar iptal etmeyi seçti ve dünya 1 numarasının Avustralya'da kalma umutları pamuk ipliğine bağlı.

Hawke'nin son kararını duyan İngiliz tenis yıldızı Andy Murray, devam eden durumun ilgili tüm taraflar için talihsiz olduğunu söyledi ve yetkilileri hızlı bir sonuca varmaya çağırdı.

"Bu iyi bir durum değil. Novak'ı düşerken tekmelemeye başlamayacağım," dedi Murray Cuma günü gazetecilere verdiği demeçte. "Olayın bu şekilde sonuçlanması talihsiz bir durum.

"Evet, ben sadece bunun açık bir şekilde çözülmesini istiyorum. Eğer durum böyle olursa herkes için iyi olacağını düşünüyorum. Görünüşe bakılırsa bu durum oldukça uzun bir süredir devam ediyor."

Üç kez grand slam şampiyonu olan Murray, Sydney Tennis Classic'te Amerikalı dördüncü Reilly Opelka'yı yenerek 2019 Cuma gününden bu yana ilk ATP Tour finaline ulaştı.

İskoç tenisçi, yılın ilk grand slam'i öncesinde yaşanan destanın spor için iyi bir görüntü olmadığını söyledi.

Murray, "Tenis için harika değil, Avustralya Açık için harika değil, Novak için harika değil," diye ekledi.

'Spor için kötü'

Halihazırda yetişkin nüfusun %60'ından daha azının aşı olduğu Sırbistan'da pek çok kişi, aşı durumunu her zaman gizli tutmayı tercih eden ulusal kahramanlarını desteklemeye devam ediyor.

Eski Sırp tenisçi ve Djokovic'in arkadaşı Viktor Troicki, CNN'den Scott Mclean'e verdiği demeçte son kararın "şok edici" ve "adaletsiz" olduğunu söyledi.

Djokovic'le birlikte pek çok çiftler maçı yapan Troicki, 20 kez grand slam şampiyonu olan Djokovic'in küresel ilginin ortasında zihinsel olarak güçlü kaldığını söylüyor.

"10 gündür Avustralya hükümeti ve Avustralya yasaları tarafından pek çok spekülasyon yapılıyor ve pek çok farklı karar alınıyor" dedi.

"Çok fazla kafa karışıklığı var. Bence bunun siyasi bir mesele olduğu ve sporla hiçbir ilgisi olmadığı çok açık ve bu gerçekten üzücü."

"Bu gerçekten şok edici, spor için kötü, tenis için kötü ve sanırım Avustralya için de kötü."

Kariyerinin en yüksek seviyesi olan dünya 8 numarasına ulaşan eski Sırp oyuncu Janko Tipsarevic de yaşananlardan kesinlikle etkilenmedi.

"Bu sürece dahil olan herkes için zehirli bir utanç," diye tweet attı.

'Hata her yerde'

Djokovic'in destekçilerinden gelen eleştirilerin ortasında Avustralya Başbakanı Scott Morrison, Hawke'nin kararının pandemi sırasında Avustralya'yı korumaya hizmet ettiğini söyledi.

Morrison, "Anladığım kadarıyla dikkatli bir değerlendirmenin ardından, Sayın Djokovic'in vizesinin sağlık ve asayiş gerekçeleriyle ve kamu yararına olduğu gerekçesiyle iptal edilmesi için Bakan tarafından harekete geçilmiştir," dedi.

"Bu pandemi her Avustralyalı için inanılmaz derecede zor oldu, ancak birbirimize kenetlendik ve hayatları ve geçim kaynaklarını kurtardık."

Ancak karar eski Başbakan Kevin Rudd tarafından eleştirildi ve Morrison hükümetinin siyasi davranarak kamuoyunun dikkatini diğer iç meselelerden uzaklaştırdığını söyledi.

"Ne büyük sürpriz! Morrison hükümeti hafta sonu medya döngüsünü kazanmak için #Djokovic'in vizesini iptal etti - hepimize ne kadar kıllı göğüslü olduğunu gösterdi," diye tweet attı Rudd Cuma günü.

"Neden ilk etapta vize verdiler ki? Boş raflardan ve ulusal destekleyici ve RAT eksikliğinden büyük bir siyasi dikkat dağıtma."

Dünya çapında pek çok kişi taraf tutarken, dünyanın önde gelen oyuncularından bazılarına koçluk yapmış olan tenis analisti Darren Cahill, herkesin suçtan payını alması gerektiğini söyledi.

"Burada hata her yerde yatıyor," diye tweet attı. "Tam bir karmaşa oldu. Novak, TA, Vic Gov, Federal Gov.

"İnsanların yaşadıkları göz önüne alındığında bu ülkeye girmek zor bir kural olmalıydı.

"Aşı olun ve gelin AO'da oynayın, yoksa 23'te görüşürüz. Kıpırdama payı yok."

Djokovic, vizesinin iptal edilmesinin ardından Cumartesi günü Avustralyalı yetkililer tarafından tekrar gözaltına alınacak.

Djokovic'in Avustralya'da kalma davası, Cuma günü Federal Devre ve Aile Mahkemesi'nde Yargıç Anthony Kelly'nin huzurunda yapılan acil duruşmanın ardından Cumartesi günü ülkenin Federal Mahkemesi'nde görülecek.

Avustralya Federal Mahkemesi, Kelly'nin başkanlık ettiği mahkemeden daha yüksek bir organ.

CNN'den Hannah Ritchie, Jessie Yeung ve Adam Renton haberleriyle katkıda bulundu.

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Kaynak: edition.cnn.com