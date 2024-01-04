Bu hafta sonu kimler kar görecek? Sezonun ilk büyük kış fırtınası Kuzeydoğu ve Atlantik'in ortasını hedef alıyor

Perşembe sabahı itibariyle, önemli kar yağışı için en yüksek güven, orta Pennsylvania ve güneydoğu New York eyaleti ile güney ve orta New England dahil olmak üzere Kuzeydoğu'nun iç kesimlerindeydi.

Bu da DC, Baltimore ve New York gibi yaklaşık iki yıldır bir takvim gününde bir inç kar yağmasını bekleyen şehirlerin karı kaçırabileceği ve bunun yerine yağmur veya kış karışımı yaşayabileceği anlamına geliyor.

Ancak sadece 50 mil, yoğun kar yağışı alan bölgeleri, karla karışık yağmur ya da sadece yağmur alan bölgelerden ayırabilir; bu da fırtınanın nihai rotası ve zamanlamasındaki küçük değişimlerin büyük bir fark yaratacağı anlamına gelir.

Fırtınanın nihai kar toplamları ne olursa olsun, seyahatleri aksatabilecek etkili bir kış fırtınası geliyor.

Büyük şehirlerde beklenenler

Tahmin modeli eğilimleri, Kuzeydoğu'nun I-95 koridoru boyunca uzanan büyük şehirlerdeki kar severler için nazik değil; burada çok fazla kar yağdırmak için yeterli soğuk hava olmayacak gibi görünüyor. Bunun yerine, yağmur ve kış karışımı daha olasıdır.

Ancak daha iç kesimlerde, bu fırtına en şiddetli karın beklendiği Kuzeydoğu ve New England'ın iç kesimlerinde 6 ila 12 inç kar üretebilir. Kuzeydoğu'daki ana kar olayı Cumartesi gecesi ve Pazar günü fırtınanın bölgeden geçip kıyıdan uzaklaşmasıyla gerçekleşecek.

Ulusal Hava Durumu Servisi'ne göre, Perşembe sabahı itibariyle büyük metro bölgelerinde beklenenlerin bir dökümü aşağıda verilmiştir.

DC ve Baltimore bölgeleri: Şehir merkezleri bir inçlik karı kaçıracak gibi görünüyor. En yüksek kar ihtimali I-95'in kuzeyi ve batısında 1-3 inç arası, I-81'in batısında ise daha da fazla olabilir.

Şehir merkezleri bir inçlik karı kaçıracak gibi görünüyor. En yüksek kar ihtimali I-95'in kuzeyi ve batısında 1-3 inç arası, I-81'in batısında ise daha da fazla olabilir. Philadelphia bölgesi: Şehir merkezi ıslak olacak, beyaz değil. En yüksek kar ihtimali şehrin kuzey ve batısında, Lehigh Vadisi'nde 3-4 inç kar görülebilir ve Poconos'ta daha yüksek miktarlar görülebilir.

Şehir merkezi ıslak olacak, beyaz değil. En yüksek kar ihtimali şehrin kuzey ve batısında, Lehigh Vadisi'nde 3-4 inç kar görülebilir ve Poconos'ta daha yüksek miktarlar görülebilir. New York City bölgesi: Beş ilçede ve Long Island'da bir inçten daha az kar bekleniyor. Şehrin kuzeyinde ve doğusunda Hudson Vadisi'ne doğru kar ihtimali artarken, Connecticut'ın kıyı bölgelerinde de 2-4 inç arası ve benzer miktarlarda kar bekleniyor.

Beş ilçede ve Long Island'da bir inçten daha az kar bekleniyor. Şehrin kuzeyinde ve doğusunda Hudson Vadisi'ne doğru kar ihtimali artarken, Connecticut'ın kıyı bölgelerinde de 2-4 inç arası ve benzer miktarlarda kar bekleniyor. Boston bölgesi: Şehir merkezindeki tahminler daha yüksek belirsizlikle değişebilir, ancak şu anda 1-2 inç bekleniyor. I-95'in batısında Worcester, Massachusetts gibi yerlerde 4-6 inç veya daha yüksek toplamlar mümkündür.

Şiddetli yağmur ve buz potansiyeli

Potansiyel kış havasından sorumlu sistem önce Cuma günü ABD'nin güney yarısını geçecek, ardından hafta sonu boyunca Doğu'ya doğru ilerleyecek.

Güney ve Güneydoğu'nun büyük bölümünde bu, fırtınanın Meksika Körfezi'nden bol miktarda nem alması nedeniyle serin bir yağmur anlamına gelecektir.

Cuma günü bazı fırtınalar, şiddetli yağmur ve sel potansiyelinin daha yüksek olduğu Körfez Kıyısı'na yakın yerlerde şiddetlenebilir.

Aşırı sıcak ve yağışsız geçen bir yazın ardından hala kuraklık çeken Louisiana ve Mississippi için yağmur büyük ölçüde faydalı olacaktır.

Yağmur Perşembe akşamı Teksas'ın merkezinde başlayacak ve fırtınanın doğuya doğru ilerlemesiyle Cuma gününe kadar Güneydoğu'nun üzerinden geçecek.

Fırtına daha sonra Cumartesi günü kuzeye, Atlantik'in ortalarına doğru ilerleyerek güney Appalachians ve Piedmont'un bazı bölgelerine şiddetli yağmur ve donma yağmuru bırakacak. Burada 0,1 inç veya daha fazla buzlanma ihtimali, özellikle yükseklik göz önüne alındığında, seyahati tehlikeli hale getirecektir.

Tarihi kar kuraklığı devam edebilir

Düşük kar ihtimaline rağmen, I-95 koridorundaki büyük şehirlere bir santim bile yağsa, bazıları için neredeyse iki yıldır devam eden önemli kar yağmama serileri sona erecek.

New York tek bir takvim gününde bir santim kar yağması için yaklaşık 700 gün bekledi. Ulusal Hava Durumu Servisi'ne göre, 2023yılının tamamında Central Park'a sadece 2,3 inç kar yağdı ve bu daşehrin en az kar yağan takvim yılı olarak kayıtlara geçti. Aynı durum Philadelphia ve DC bölgesindeki Dulles Uluslararası Havaalanı için de geçerliydi.

Kuzeydoğu'nun yağışsız geçtiği söylenemez. Aralık ayının ortalarında güçlü ve ölümcül bir kıyı fırtınası yüz binlerce kişinin elektriğini kesmiş ve bölge genelinde şiddetli selleri tetiklemişti.

Ancak hava, gezegeni ısıtan fosil yakıt kirliliği nedeniyle küresel sıcaklıklar arttıkça daha yaygın hale gelen kar yağışları için çok sıcaktı.

ABD'nin büyük bölümü ortalamanın üzerinde sıcak bir Aralık ayı geçirdi. Daha yüksek sıcaklıklar kar yağışının daha zor olduğu anlamına geliyordu. Sonuç olarak, NOAA verilerine göre kar örtüsü ya da karla kaplı arazi miktarı Kuzey Amerika 'da 2005 yılından bu yana en düşük seviyede.

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Kaynak: edition.cnn.com