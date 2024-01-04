Bu golfçü onlarca yılını Açık Turnuva'ya katılmaya çalışarak geçirdi. Şimdi, şimdiye kadarkilerin en büyüğünü oynuyor.

Claret Jug Pazar gününe kadar İskoçya'nın St Andrews kentinde kaldırılmayacak ama İngiliz golfçü Matt Ford şimdiden hayatının zaferini elde etti: Açık Şampiyona'ya katılmaya hak kazandı.

44 yaşındaki golfçü 280'den fazla turnuvada on binlerce atış yaptı ancak Perşembe günü Eski Sahanın açılış vuruşunu yaptığında, neredeyse yirmi yıllık profesyonel kariyerinde bir büyük turnuvadaki ilk vuruşunu yapmış olacak.

Ford 2003 yılında profesyonel oldu, ancak The Open'a ulaşma çabaları amatör olarak başladı. Bu çabalar arasında geleceğin Masters galibi Trevor Immelman'a eleme turunda yenilmek de vardı ve o zamandan beri birçok kez final elemelerine katılmayı başardı.

Ford CNN'e verdiği demeçte, "Geçen gün kaç kez denediğimi hesaplamaya çalıştım," dedi ve şimdiye kadar başarılı olamadığı 24 deneme tahmininde bulundu.

Profesyonel bir futbolcunun oğlu olan Ford, İngiltere'nin Swindon kasabasında babasının izinden gitme arzusuyla büyüdü. Eline ilk kez 10 yaşında bir sopa alan Ford, ancak 18 yaşında okulu bitirdikten sonra tam zamanlı olarak golf oynamaya başlamış.

Ford, "Futbolu seviyordum ama aynı zamanda çok sinir bozucuydu, oysa golf sadece kendinize bağlı" dedi.

"Golf oyunu kontrolden başka bir şey olmasa da, bireysel bir sporda hala çok daha fazlasını kontrol edebilirsiniz."

Profesyonelliğe 25 yaşında adım atan Ford, Wentworth'teki 2005 BMW PGA Şampiyonası'nda (eski adıyla Britanya PGA Şampiyonası) yarışarak güçlü bir başlangıç yaptı.

Bir Avrupa Turu etkinliğinde yarışmak İngiliz'e büyük bir güven artışı sağladı, ancak 2013'e gelindiğinde spordan uzaklaşmaya çok yaklaşmıştı. Avrupa Turu'nda (şimdiki adıyla DP World Tour) birkaç kez daha yer almasına rağmen Ford, kariyerinin büyük çoğunluğunu bu turun besleyici serisi olan Challenge Tour'da geçirdi.

Challenge Tour mücadeleleri

Beş ikincilik önemli bir başarı olsa da, Avrupa ve PGA Turlarından çok daha az lüks olan parkurlarda dünyanın dört bir yanından sürekli uzun yolculuklar yapmak zihinsel ve her şeyden önce finansal olarak zarar verdi.

Challenge Tour'un 156 oyunculu sahasında sadece ilk 10'a girenler "gerçekçi olarak" etkinliğin maliyetini karşılamaya yetecek kadar para ödülü kazanırken, Ford geri kalan oyuncuların yarısından fazlasının haftada 1.000 dolardan fazla kaybettiğini tahmin ediyor.

Ford'un kendi hesabına göre, kazandığından daha sık para kaybetmiştir ve eşi Suzie ve iki küçük çocuğuna bakmak zorunda olduğu için, kelimenin tam anlamıyla 'yaşamak için oynama' baskısı zorlayıcı olmuştur.

"Birçok kez bu oyunu bırakmayı ve birçok insanın dediği gibi 'düzgün bir iş bulmayı' düşündüm, bu çok zordu," dedi.

"Ailemin beni destekleme şekli nedeniyle duygusal bir durum. Bu rahatlığı sağlamak için istediğim kadar para kazanmam gerekmiyor."

Ford, 2014'ün sonlarında Avrupa Turu Eleme Okulu'nda kartını aldığında büyük bir atılım yaptı ve sonraki iki yıl boyunca yaklaşık 60 Avrupa Turu etkinliğinde yarışması için kapıyı açtı.

Kartını 2017 sezonu öncesinde kaybetti ama Temmuz ayında İngiltere'nin Kent kentindeki Prince's Golf Kulübü'nde düzenlenen son Açık eleme etkinliğinde kendini yarışırken bulana kadar çalışmaya devam etti.

İkinci tura hızlı bir başlangıç yapan Ford, sıralamanın son 10 çukuruna girerken 5 vuruşta üstün bir pozisyondaydı, ancak sonraki dört çukurda dört vuruş yapamayınca Açık eleme hikayesinde tanıdık bir bölüm yazacak gibi görünüyordu.

"Merak etmeye başlıyorsunuz, 'Batırdım mı? Ne yaptım ben? Seni aptal," diye hatırlıyor.

Yine de Suzie ve iki çocuk okuldan sonra son altı çukura geldiklerinde Ford'un muhteşem bir finişe yükselişini izlediler. Kaybettiği dört vuruşu kazanma yolunda bir kartal vuruşu yaparak 5-under bitirdi ve ikincinin iki vuruş önünde yarışı kazanmaya hak kazandı.

'Şimdiye kadarki en büyük'

Ford, kendi çocukluk hayali olan Açık Turnuva'da oynama hayalini gerçekleştirmenin yanı sıra - efsanevi Old Course'ta 150. kez düzenlenen tarihi bir turnuvada - bu deneyimi ailesiyle paylaşacağı için de aynı derecede heyecan duyuyor.

"Üzgünüm öğretmenler" diyen çocukları, babalarının İskoçya'daki yarışını izlemek için izin alarak kendi sonuçlarını garantilediler. Tiger Woods'la tanışmak için yanıp tutuşan Ford, Çarşamba günü kızının üç kez Open şampiyonuyla çekilmiş bir fotoğrafını tweet atarak verdiği sözü yerine getirdi bile.

"Onlar da en az benim kadar mutlu ve heyecanlılar," dedi. "Turnuvalarda benimle birlikte dolaştılar, her atışı izleyebildiler ve etrafta çok fazla insan yoktu.

"St Andrews'da o kadar çok insanla birlikte olmak çılgınca olacak... çok büyük bir etkinlik olacak, insanlar gelmiş geçmiş en büyük etkinliklerden biri olacağını söylüyor."

Deneyim, potansiyel maaş çeki ve gelecekteki DP World Tour etkinlikleri için ortaya çıkabilecek fırsatlar; Ford bu hafta için heyecanlı olmak için pek çok neden sayıyor. Yine de hayat boyu amacı sadece ilk vuruşu yapmakken, şimdi orada olmak üzere olan nihai hedefi nedir?

"Turnuvayı kazanmayı düşünüyor muyum? Hayır, pek değil," diyor Ford. "Ama harika bir hafta geçirmemem için hiçbir neden yok ve kim bilir neler olabilir. Bu golf ve eğer bir koşuya çıkabilirsem, bunu bilemezsiniz.

"Yüzümden gülümsemeyi eksik etmemek ve haftanın tadını çıkarmak dışında kendime çok fazla özel hedef koymuyorum. Bunu yaparsam, umarım iyi skorlar elde ederim."

Sonuç ne olursa olsun, bu kesinlikle çaba eksikliğinden olmayacak.

Ford'un ilk tur için Perşembe günü TSİ 11:15'te (ET 6:15) başlama vuruşunu yapması planlanıyor.

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Kaynak: edition.cnn.com