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'Bu gerçekten çok özel': Duygusal Mourinho daha fazla Avrupa zaferinin tadını çıkarıyor

Duygusal bir Jose Mourinho, Giovanni Trapattoni'den sonra beş büyük Avrupa şampiyonluğu kazanan ikinci teknik direktör olarak tarihi bir başarıya imza atmasını AS Roma takımının Çarşamba günü Avrupa Konferans Ligi'ni kazanmasıyla kutladı.

 and  Christian Meier
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Beş sihirli sayıdır ... Jose Mourinho Porto, Inter Milan, Manchester United ve Roma'nın teknik....aussiedlerbote.de
Beş sihirli sayıdır ... Jose Mourinho Porto, Inter Milan, Manchester United ve Roma'nın teknik direktörü olarak beş Avrupa finali kazandı..aussiedlerbote.de

'Bu gerçekten çok özel': Duygusal Mourinho daha fazla Avrupa zaferinin tadını çıkarıyor

Daha önce Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi ve UEFA Kupası'nı kazanan Mourinho, Roma'nın Feyenoord'u Tiran'da 1-0 yenmesiyle eşsiz bir Avrupa kupası serisini tamamlayarak koleksiyonuna Konferans Ligi'nin açılışını da eklemiş oldu.

Mourinho 2003'ten bu yana Porto, Inter Milan, Manchester United ve Roma'da beş Avrupa finali çalıştırdı ve beş kez kupayı evine götürdü.

Mourinho, "Kariyerimle ilgili en güzel şey, Manchester United ile Avrupa Ligi'nin yanı sıra Porto, Inter ve Roma ile bunu yapmanın çok, çok, çok özel olması" dedi.

"Herkesin beklediği bir zamanda, kazanmak için yatırım yaptığınız bir zamanda kazanmak başka bir şeydir, ama ölümsüz hissettiren, gerçekten özel hissettiren bir şey olduğunda kazanmak bambaşka bir şeydir.

"Bu sadece Roma'nın değil benim de tarihimde yer alıyor. Bana sadece benim, Sir Alex'in (Ferguson) ve Giovanni Trapattoni'nin üç farklı on yılda kupa kazandığı söylendi. Bu beni biraz yaşlı hissettiriyor ama kariyerim için güzel bir şey."

Bu sezon Serie A'yı altıncı sırada bitiren Mourinho için İtalya'nın başkentindeki ilk sezonu güzel bir şekilde sona erdi.

Portekizli oyuncunun yeni arayışlara girmek gibi bir planı yok, zira şimdiden kulüple gelecek sezona bakıyor.

"Artık kalıyorum, hiç şüphem yok," diye ekledi Mourinho. "Bazı söylentiler çıksa bile ben sadece Roma'da kalmak istiyorum.

"Harika insanlar olan sahiplerimizin gelecek sezon ne yapmak istediklerini anlamalıyız çünkü bu tarih oldu ama dürüst profesyonellerle gerçekten güçlü bir proje inşa edebiliriz.

"Elbette kendimi bir Romanista gibi hissediyorum ama bu benim çalışma tarzım olabilir. Ben bir Porto taraftarıyım, bir Inter taraftarıyım, bir Chelsea taraftarıyım, Real Madrid için çıldırıyorum, şimdi bir Roma taraftarıyım, tüm bu kulüplere aitim çünkü bu anları birlikte yaşadık."

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Kaynak: edition.cnn.com

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