Bu genç Alaska'dan Arjantin'e bisikletle gitti

Deneyimli bir bisikletçi olan Long Beach, California'lı Garner, daha önce Los Angeles'tan San Francisco'ya kadar bisiklet sürmüş ve eğer isterse kıtayı çok zorlanmadan pedal çevirerek geçebileceğini fark etmiştir.

Oregon'dan Arjantin'e bisikletle giden maceraperest Jedidiah Jenkins'in bir kitabını okuduktan sonra Garner, Amerika Birleşik Devletleri'nin karayoluyla ulaşılabilen en kuzey noktası olan Prudhoe Bay, Alaska'dan Güney Amerika'nın en güney noktası olan Ushuaia, Arjantin'e bisikletle gitmeye karar verdi.

Okul arkadaşlarının çoğu üniversiteye hazırlanırken, Garner hayatının macerasına hazırlanmaya başladı.

Destansı macera

Garner CNN Travel'a verdiği demeçte, "Mezun olduktan sonraki bir ayımı sadece ekipman almakla geçirdim ve sonra ayrıldım," diyor. "Gerçekten çok hızlı oldu. Başlangıçta çok iyi planlanmamıştı."

Garner, KHS Zaca dağ bisikletiyle sadece bir çadır, bir uyku tulumu, yaklaşık bir günlük yiyecek ve su, birkaç taşınabilir pil, bir tıbbi kit ve bisikleti için ekstra parçalarla yola çıktığında 17 yaşındaydı.

Amerika kıtası boyunca uzanan bir yol ağı olan Pan-Amerikan Otoyolu boyunca yolculuğuna 1 Ağustos 2021'de başladı.

San Francisco'ya yaptığı seyahatin ardından TikTok video serisiyle önemli sayıda takipçi toplayan genç, Meksika, Guatemala, Nikaragua, Kolombiya, Peru, Şili ve Arjantin dahil olmak üzere 14 ülkeden geçtiği yolculuğu belgelemeye karar verdi.

"Bir resmi rota var, bir de resmi olmayan rotalar var," diye açıklıyor. "Temelde ilerledikçe kendi [rotamı] oluşturdum. Her gün güneye gittiğim sürece doğru yönde ilerlediğimi biliyordum."

Garner, ayrı yaşayan anne ve babasının, ergenlik çağındaki oğullarının Güney Amerika'ya kadar tek başına gitme ihtimalinden pek de heyecan duymadıklarını itiraf ediyor.

Annesinin ilk başta ona inanmayı reddettiğini ve "muhtemelen sekiz ay boyunca dehşet içinde" yaşadığını, babasının ise buna karşı çıkacağından çok emin olduğu için yola çıktıktan sonraya kadar ona söylemediğini belirtiyor.

"Alaska'dayken beni aradı ve ona nerede olduğumu söyledim" diye açıklayan Garner, şimdi her ikisinin de en büyük destekçileri olduğunu ve ilerlemesini hevesle takip ettiklerini sözlerine ekledi.

Bisikletin faydaları

Garner başlangıçta arabası olmadığı için bisiklete binmeye başlamış olsa da, şimdi bunu seyahat etmenin en iyi yolu olarak görüyor ve bu yolculuğu başka bir şekilde yapmak istemezdi.

"Seyahat etmenin en samimi yolu bu" diyor. "Çok yavaş gidiyorsunuz ve bir yerlere varmak için fiziksel olarak çalışmanız gerekiyor. Böylece en rastgele küçük kasabalara ve yoldaki virajlara gerçekten bağlılık kazanıyorsunuz.

"Kendi kendine yetmek ve bir yere kendi ayaklarınızla gittiğinizi bilmekle ilgili bir şey var. Bazen araba kullandığınızda ya da uçtuğunuzda sanki bir yere ışınlanıyormuşsunuz gibi hissediyorum. Dışarıda değildiniz. Bir şeyleri koklamıyordunuz. Bir şeylere dokunmuyordunuz."

Genç Meksika'da bisikletle yaklaşık dört buçuk ay geçirdi ve bu deneyimi hayatının en önemli deneyimlerinden biri olarak tanımlıyor.

"Bütün ailem Meksikalı," diye açıklıyor. "[Meksika'ya] giderek büyüdüm ama dili hiç öğrenemedim. Yani her yıl ziyaret etmek başka bir şey, orada yaşamak başka bir şey.

"Bu yüzden tüm ülkeyi bisikletle geçmek ve kültürümle yeniden bağ kurmak, ailemle birlikte kalmak ve ailemin geldiği yerde dil öğrenmek benim için çok önemliydi."

Talihsiz aksilikler

Garner Kaliforniya'dan çok az parayla ayrıldı ve ayda yaklaşık 430 dolarlık bir bütçeyle hayatta kaldığını söylüyor.

İnsanların "heteroseksüel beyaz, zengin bir adam olduğu için" yaptığı şeyi yapabildiği yorumlarını duyduğunu belirtiyor ve durumun böyle olmadığını belirtmek istiyor.

"Ben birinci nesil Meksikalı bir göçmenim. Ve zengin değilim," diyor. "Bu işi kendi başıma yaptım. Ve bunu yapmak için gerçekten çok para gerekmiyor.

"İnsanların bisiklet turu yapmak için zengin olmanız gerektiğini düşünmelerini istemiyorum. Her ekonomik statüden insanla tanıştım.

"İnsanlar bunu yapabiliyor ve her gece otellerde kalabiliyor ve bisikletin arkasında sadece çöp torbası taşıyan insanlar gördüm.

"Bulunduğum her ülkede tek başına ya da partnerleriyle birlikte her etnik kökenden insan gördüm. Ve çok sayıda inanılmaz, ilham verici kadınla tanıştım. Bu gerçekten herkese açık."

Garner'ın seyahatinin yaklaşık sekiz ayı boyunca Logan adında bir binicilik arkadaşı vardı. Ancak Kolombiya'ya ulaştıklarında Logan yanlarından ayrıldı ve Garner yolculuğun geri kalanında tek başına seyahat etti.

Bisikletle geçtiği pek çok ülke arasında, "en huzurlu, en güzel, en sessiz ülkelerden biri" olarak tanımladığı El Salvador onu özellikle şaşırtmış.

Yolculuk inanılmaz güzelliklerle dolu olsa da, Garner yolculuk boyunca bazı ezici düşüşler de yaşadı.

En az beş kez soyulduğunu ve Kolombiya'da bisikletten düşüp başının üzerine düştükten sonra bir ay hastanede yatmak zorunda kaldığını söylüyor.

"Yaralanabileceğiniz ve gerçekten korkunç bir şey olabileceği fikri o kadar çok seyahat ederken aklınızda oluyor ki" diyor ve yaklaşık 40 dikiş aldığını ve kulağını onarmak ve tekrar dikmek için estetik ameliyat olmak zorunda kaldığını anlatıyor.

"Ama Kolombiya'da yaralanana kadar bu gerçek değildi. Yaklaşık 15 dakika baygın kaldım ve tekrar konuşabilmem bile birkaç saatimi aldı."

Olaydan sonra bir vasiyetname yazmaya karar veren Garner, haftalarca hareketsiz kalmak zorunda kalmanın kendisine büyük zarar verdiğini söylüyor.

Meksika'nın güneyinde soyulduktan ve aşırı sıcaklarla mücadele ettikten sonra özellikle zor bir dönemde kısa bir süre pes etmeyi düşündüğünü itiraf ediyor.

"Yaklaşık iki buçuk hafta boyunca ben ve ortağım Logan'ın dış dünyayla hiçbir bağlantımız yoktu," diye açıklıyor.

"Cep telefonlarımız yoktu. Hava çok zordu. Her gün 40 santigrat derecenin (104 F) üzerindeydi. Bu süre zarfında hastalandım."

Garner'a göre çift, sıcaktan dolayı kenara çekmek zorunda kalmadan önce sadece birkaç dakika bisiklet sürebilmiş ve Orta Amerika'ya ulaştıklarında eve otobüsle dönme olasılığını tartışmışlar.

O sırada "Kendimize işkence etmenin bir anlamı yok" dediğini hatırlıyor. "Bu hiç eğlenceli değil."

Neyse ki bir hafta kadar sonra Guatemala'ya ulaştıklarında hava çok daha serindi ve yola devam etmeye karar verdiler.

Son hamle

Yolculuğunun son ayında Garner "tekerleğinin kaldırımın son santimini geçmesinden" başka bir şey düşünmedi ve bazen o kadar duygusallaştı ki "henüz gerçekleşmemiş olmasına rağmen sebepsiz yere bisikletin üzerinde ağlamaya başladı."

Nihayet 527 gün boyunca 32.000 kilometre (yaklaşık 20.000 mil) bisiklet sürdükten sonra 10 Ocak'ta Ushuaia'ya vardı.

Ancak, şu anda 19 yaşında olan Garner, hayalini kurarak çok zaman harcadığı anın biraz hayal kırıklığı yarattığını söylüyor.

"Orası [Ushuaia] gerçekten turistik bir kasabaydı ve çok fazla insan vardı" diye açıklıyor. "Gerçekten hiç yalnız zaman geçiremedim. Ve biraz hayal kırıklığına uğradım."

Kendini biraz kederli hissedince, birkaç günlüğüne bir milli parka gitmeye ve yolda geçirdiği zamanı düşünmeye karar verdi.

"Son kasabanın ne olduğunun umurumda olmadığını fark ettim," diyor. "Önemli olan oraya varmaktı. Bunun çok klişe olduğunu biliyorum ama gerçekten de vardığım sonuç buydu."

Garner'a kısa süre sonra, San Francisco'ya yaptığı yolculuk sırasında tanıştığı ve görüşmeye devam ettiği ortağı Chloe de katıldı.

İkilinin ilk başta sadece arkadaş olduklarını, ancak Garner yoldayken arkadaşlıklarının daha da geliştiğini söylüyor.

"Yaklaşık bir yıl boyunca, seyahatim boyunca, uzun mesafe yaptık" diyor.

Çift şimdi sırt çantalarıyla Kaliforniya'ya dönüyor ve Garner'ın yola çıkarken izlediği rotayı izliyorlar - Garner bisikletini Şili'deki bir arkadaşına göndermiş, o da bisikleti onun için Long Beach'e gönderiyor.

"Yaz için Temmuz ayında eve dönmeyi umuyorduk," diye ekliyor. "Ama ucu açık. Hala yaklaşık dört-beş ayımız var ve bu süre sırt çantasıyla eve dönmek için yeterli.

"Normal hayata geçmeden önce buraları bir kez daha görmek benim için gerçekten çok güzel."

Başkalarına ilham vermek

Garner eve döndüğünde, diğer gençlere de böyle bir yolculuğa çıkmaları için ilham vermek umuduyla seyahati hakkında bir kitap yazmayı planlıyor.

Hikayesini Instagram ya da TikTok'ta gören ve kendilerini benzer bir şey yapmaya mecbur hisseden insanlardan düzenli olarak mesaj aldığını söylüyor.

"Aslında tahmin ettiğimden çok daha fazla mesaj aldım" diyor. "Ve insanlar bunu gerçekten yapıyor.

"Bana mesaj atan bazı insanları takip ediyorum ve şu anda Alaska'dan Arjantin'e bisikletle gidiyorlar.

"Daha fazla insanın bu işe girmesini sağladığımı bilmek harika bir duygu, çünkü beni bu işe sokan insanlar vardı. Aynı şeyi yapmak bana da harika hissettiriyor."

Kendisi yokken bazıları ders çalışmakla meşgul olan ailesi ve arkadaşlarıyla hasret gidermeyi dört gözle beklese de Garner farklı bir yol seçtiği için kesinlikle pişmanlık duymuyor.

"Eğer evde kalsaydım ve devlet üniversitesine ya da buna benzer bir yere gitseydim, gerçekten şu an olduğumdan daha iyi bir insan olur muydum?" diye soruyor.

"Gerçekten şimdiki kadar açık fikirli olur muydum? Kesinlikle olamayacağımı düşünüyorum. Bu yüzden bunun hayatımda verdiğim en yetkin karar olduğunu düşünüyorum. Yaptığım bir şeyden hiç bu kadar emin olmamıştım."

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Kaynak: edition.cnn.com