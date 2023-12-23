Bu eşcinsel deniz adamı süsleri bir kült Noel klasiği

Sosyal düşüncelere sahip tek bir deniz adamı hoş bir sapkınlıktır. Tek olan çok olduğunda - paket teslim eden bir deniz adamı, itfaiyeci bir deniz adamı, şeker mi şaka mı yapan bir deniz adamı ve özellikle Delaware'deki LGBTQ dostu Rehoboth Plajı'nı onurlandıran bir deniz adamı - yüzeyin altında kaynayan bütün bir eşcinsel deniz adamı alt kültürü olduğundan şüphelenmeye başlarsınız.

Haklı da olursunuz.

December Diamonds adlı bir ev dekorasyonu şirketi, 20 yıldır LGBTQ topluluğunu kutlayan kitschy sahil tarzında süsler tasarlıyor ve üretiyor. Yukarıda bahsedilen deniz adamları (ve denizkızları), "Ayı Poke" adı verilen kıllı iki ayaklı yakışıklılardan oluşan bir koleksiyon ve erkek perilerden oluşan büyülü bir seri var.

Süsler dünyanın dört bir yanındaki koleksiyoncular tarafından çok seviliyor ve sosyal medyadaki binlerce hayran yeni sürümleri bekliyor ve yeni tasarımlar için kendi önerilerini yapıyor. Niş Noel dekorunun alabileceği kadar nişler ve elbette koleksiyoncular için cazibenin bir parçası da bu.

Ama gizem de var. Sevgiyle işlenmiş, alt kısmı ahtapot olan şımarık bir barmene bakıp da onun yaratılmasına yol açan kararları merak etmemek mümkün değil. Eşcinsel neşenin bu sıra dışı totemlerini kim yapıyor? Ve - şikayet ettiğimizden değil - neden?

Toplum için, toplum tarafından

December Diamonds 1999 yılında kuruldu ve ilk birkaç yıl boyunca sıradan kıyı temalı Noel dekorları sattı. Ardından, 2003 yılında şirket ilk deniz adamını tanıttı: Nemo adında devasa, gömleksiz sarışın bir aygır.

December Diamonds'ın başkanı Greg Jones CNN'e verdiği demeçte, "İlki basit ve çok kabaydı," diyor. "Ama sonra gelişmeye ve biraz daha kişilik odaklı olmaya başladılar. İşte o zaman eşcinsel topluluğu gerçekten bu işin peşine düştü."

Jones, December Diamonds'ı 2015 yılında satın aldı ve şirkete yeni bir vizyon getirmek için pazarlama ve ürün tasarımı yöneticisi olarak hünerlerini kullandı. Jones tüm süsleri tasarlıyor, dolayısıyla eski zamanlardan kalma bir mayo giymiş bir deniz adamı olan "Bay Plaj Topları" ya da "Big N Tasty" adlı çiftçi pazarı temalı bir beyefendi gibi başyapıtlar için teşekkür edilmesi gereken kişi o.

Jones, "Bu süsleri heteroseksüel bir adamın Noel ağacında bulamazsınız" dedi.

Süsler için sürekli yeni konseptler düşünüyor ve fikirlerinin çoğu ya kendi deneyimlerinden ya da hayranlarının önerilerinden geliyor.

"Müşterilerimizden her zaman öneriler içeren e-postalar ve Facebook gönderileri alıyoruz. Meslek temalı olanlar genellikle en popüler olanlar ve insanlar her zaman 'Bir uçuş görevlisine ihtiyacımız var; bu tür bir kuaföre ihtiyacımız var' diyorlar" dedi. "Bence en büyük cazibe, kim olursanız olun, kendinizi özdeşleştireceğiniz bir süs bulacak olmanız."

Jones ve ekibi yıllar içinde ürünlerine daha fazla vücut, yaş ve ırk çeşitliliği eklemenin bilincinde oldular. Kıllı adamlar, bira göbekli adamlar, gümüş tilkiler, trans denizkızları ve hizmetçiler ve her türden kültür, December Diamonds'ın ürettiği 300'den fazla süs eşyasında temsil edilmektedir (bazıları emekli olmuş veya sınırlı sayıda üretilmiştir - Jones şu anda üretimde olan yaklaşık 100 süs eşyası olduğunu tahmin etmektedir).

Jones'un en sevdiği tasarımlardan biri, ilk deniz adamı süsü olan Nemo'nun 20. yıldönümü baskısı.

"Bu yıl onu yeniden ele aldım ve hatıra amaçlı bir parça yaptım. Aynı adam, aynı poz, sadece 20 yaş daha yaşlı. Artık saçları ağarmış ve biraz daha kalınlaşmış. Bu, yıllardır bunları toplayan ve satın alan tüm müşteriler içindi."

Jones gerçek hayattan da esinleniyor - tanıştığı insanlar, arkadaşlarıyla yaptıkları şakalar. Ateşli bir cerrah olan "Dr. Hipster", gerçek hayattaki bir kalça protezi cerrahına dayanıyor. Rehoboth Plajı süsü ise Jones'un eskiden tatil yaptığı plaja bir övgü niteliğinde.

"Arkadaşlarımla oturmuş bir şeyler içerken yanımdan geçen birini görüp 'Bu bir süs için harika bir fikir' diye düşünebilirim."

Ancak eşcinsel toplulukları destekleyen ve onlara hitap eden bir şirket olmak bazen "Daddy Duckie" ya da "Flaming Bottom" gibi isimleri olan arsız, sevimli süslerden daha fazlasını ifade ediyor.

"Elimden geldiğince politik olmamaya çalışıyorum," diyor Jones. "Ama bu benim şirketim ve yapmak istediğim ürünleri yapamıyorsam ve desteklemek istediğim insanları destekleyemiyorsam ne anlamı var ki?"

December Diamonds zaman zaman özel süslerin gelirlerini LGBTQ topluluğunu destekleyen amaçlara bağışlıyor. Black Lives Matter deniz adamı ya da üzerinde "Resist" yazan bir şapka gibi parçalar, kesişen LGBTQ söyleminden asla uzak olmayan sosyal adalet davalarına selam gönderiyor.

Jones'un 2015 yılında şirketi satın almasından sadece birkaç ay sonra Orlando'daki Pulse gece kulübünde meydana gelen silahlı saldırı ülkeyi yasa boğdu.

"Bir şeyler yapmam, para toplamam, bir açıklama yapmam gerektiğini hissettim. Ama yapmak isteyeceğim son şey bunu istismar etmek olurdu" dedi.

Bir süs eşyası fikrini arkadaşlarına ve profesyonel topluluğunun üyelerine açmış ve onlardan çok olumlu geri dönüşler almış. Elinde gökkuşağı kalbi tutan Latin bir deniz adamı olan süs ortaya çıktığında Jones, ortaya çıkan parçanın bir müşterinin gözlerini yaşarttığını söyledi. Elde edilen gelirin bir kısmı Orlando merkezli bir hayır kurumuna aktarıldı ve Jones'un yolu açılmış oldu.

"O zamandan beri, toplumun sesi olmak için olumlu bir şekilde ama açgözlü olmadan ne yapabilirim diye düşündüm."

Savunuculuk bu işin önemli bir parçası. Ama posta işçilerinin, seksi cerrahların, gurmelerin, Fire Island müdavimlerinin, bar sineklerinin, mutlu evli çiftlerin, siyasi aktivistlerin ve kaygısız himboların seksi, aptalca, büyüleyici küçük süslerini üretmek de öyle. Burada her kimlik kutlanmaya değerdir - ve tabii ki Noel ağacında önemli bir yere sahiptir.

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Kaynak: edition.cnn.com