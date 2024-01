Bu Empresyonist tablolar 19. yüzyılda emzirme hakkında neleri ortaya koyuyor?

Manet ve takipçilerinin sanatı en çok güneşli manzaraları ve Paris'in eğlence sahneleriyle bilinse de, bu resimlerin çoğu karmaşık insan hikayeleri anlatır. Pierre-Auguste Renoir, Edgar Degas ve Berthe Morisot, emzirmeyi kadınların görünmez emeğinin mükemmel bir örneği olarak tasvir etmektedir.

19. yüzyılda, kadınlara başkasının çocuğuna bakmaları için para ödenen sütanneliği Avrupa'da yaygın olarak uygulanıyordu.

Sütannelik çok eski bir uygulamadır, ancak 19. yüzyıl Paris'inde, Georges-Eugène Haussmann'ın yeni tasarladığı modern şehirde daha fazla kadın çalışmaya başladıkça, bu sektörde patlama yaşanmıştır. Kırsal kesimdeki sütanneler (ideal olarak 20'li yaşlarda, sağlıklı, güçlü dişlere ve yoğun beyaz süte sahip) hem kentli alt hem de orta sınıf kadınların çocuklarına bakmak için düzenli olarak istihdam ediliyordu ve burjuva evindeki en değerli ev hizmetlilerinden biriydi.

Ancak, Fransız kimyager Louis Pasteur'ün bakterilerin nasıl yayıldığına dair bilimsel keşiflerinin yanı sıra anne sütünün sağlık açısından faydalarını teşvik eden tıbbi yayınların ardından, anne sütü ile emzirme sütanneliğe tercih edilmeye başlandı. Ayrıca, muhafazakar Katolik ve liberal siyasi ideolojiler, emzirmeyi modern kadınlığın merkezi olarak teşvik etmek için birleşti.

Emzirme empresyonizmde yaygın bir tema değildi ancak Degas, Renoir ve Morisot tarafından ele alınışı, emziren kadınların algılanış biçimlerine dair büyüleyici bir fikir vermektedir.

Edgar Degas'nın 'Taşrada Yarışlarda' adlı tablosu (1869)

"At the Races in the Countryside "da (1869) modern başarının resmi olan varlıklı bir aileyi süslü bir arabanın içinde görürüz. Anne ve sütanne (kıyafeti ve açıkta bıraktığı memesiyle tanınır) birlikte otururken, keskin giyimli baba ve bulldog (modern evcimenliğin bir imgesi) doğrudan bebeğe ve memeye bakmaktadır.

Sanat eleştirmeni Gal Ventura'nın sanatta emzirme üzerine ansiklopedik çalışmasında belirttiği gibi, burada Degas'nın sıklıkla tasvir ettiği bir figür olan sütanne ile fahişe arasında bağlantı kuran cinsellikle ilgili bağlantılar vardır. Her ikisi de bedenlerini, daha doğrusu bedensel işlevlerini kâr amacıyla varlıklı ailelere satan çalışan kadınlardı. Yine de sütanne bir fahişeden çok Madonna'ya yakındı.

Degas'nın burada vurguladığı şey - erkek bakışı, çalışan kadın bedeni ve kentsel boş zaman temasının bir araya gelmesi yoluyla - boş zamanı görünürde odak noktası olarak alan bir resimde bile modern kapitalizm ve mübadelenin yaygın varlığıdır.

Pierre-Auguste Renoir'dan 'Annelik' (1885)

Anne sütüne geçiş, Renoir'ın 1880'lerde yaptığı ve müstakbel eşi Aline'in ilk oğulları Pierre'i emzirdiği bir dizi eserde görülür. Aline taşralı bir terziydi ve bu nedenle onu emzirirken görmek tutucu burjuva izleyicisi için daha az şok ediciydi.

Bu serinin ilki olan "Annelik "te Renoir, Aline'i devrilmiş bir ağacın üzerinde otururken, hasır şapkası ve eski püskü giysileriyle kırmızı yüzlü bir köylüye çok benzerken gösterir. Ayrıca dolgun, çıkık göğüsleri ve doğrudan bakışlarıyla cinselleştirilmiştir.

Ventura, göğüslerin "ataerkillik için bir skandal olduğunu çünkü annelik ve cinsellik arasındaki sınırı bozduğunu" yazar.

Aline de Pierre gibi mutlu görünmektedir ama ortada bir terslik vardır. Renoir'ın emziren eşini doğal dünya ile ilişkilendirmesi sorunludur. Bu tasvir, feminist Simone de Beauvoir'ın "İkinci Cins" adlı eserinde dile getirdiği, ataerkillik altında kadının emzirme ve anne olma becerisi sayesinde "kadının yalnızca evcilleştirilmiş dişi bir hayvan olduğu" iddiasını yankılar. Onun dingin doğası, emzirmenin bir zorlanma ya da "iş" olmadığını da göstermektedir.

Berthe Morisot'nun 'Julie Manet'yi Besleyen Islak Hemşire Angèle' (1880)

Berthe Morisot'nun "Julie Manet'yi Besleyen Islak Hemşire Angèle" (1880) adlı küçük tablosunda sanat, iş ve para arasındaki bağlantı en belirgin şekilde ortaya çıkar.

Beyaz, pembe ve yeşilin göz kamaştırıcı tonlarıyla boyanmış olan bu resim, Morisot'nun bebeği ile ona aile evinde bakıcılık yapan kadının birbirine karışmış figürlerini gözler önüne serer. Durumun kendisi radikaldir - bir erkek ressam yerine bir kadın ressam, çocuğunu emziren bir kadını besleme içgüdüsüyle değil, para için resmetmektedir. Ancak resmi bu kadar büyüleyici kılan, resmediliş biçimidir.

İzleyiciyi şok eden şey çıplak göğüs değil, bitmemiş tuvali kaplayan fırça darbelerinin şiddetidir; teni, figürü, elbiseyi ve arka planı kalın, düzensiz darbelerle harmanlayarak çok sayıda yöne ateş eder. Bu resimde belki de sadece bir annenin hissedebileceği son derece etkileyici bir şey var.

Boyanın fiziksel çılgınlığı el emeğini anlatıyor. Bu, annelik ve resim yapma eylemi hakkında öfkeli bir resim. Feminist sanat tarihçisi Linda Nochlin'in ilk kez gözlemlediği gibi, hem sütün hem de resmin "pazar için, kâr amacıyla üretilen ya da yaratılan ürünler" olduğu, sanatsal bir ürünün yaratılmasındaki gizli çalışma hakkında bir resim.

Morisot diğer tüm empresyonistlerden daha fazla sergi açtı. Annesine ve kayınpederi Manet'lere bağımlı olan Morisot için sanatını satmak, herhangi bir finansal özgürlüğe sahip olmak için tek şansıydı. Sütannesi ve destekleyici bir kocası olmasaydı bu imkânsız olurdu. Neyse ki modern sanat için her ikisine de sahipti.

Claire Moran, Belfast Queen's Üniversitesi'nde Fransız Çalışmaları alanında öğretim görevlisidir. Claire Moran bu araştırma için Fransız Çalışmaları Derneği'nden 2021 Araştırma Ödülü Bursu şeklinde fon almıştır. Creative Commons lisansı altında The Conversation'dan alınmıştır.

