Bu ekipler, haksız mahkumiyet kararlarını bozmak ve masum insanları hapisten kurtarmak için çalışmaktadır. Uzmanlar, çok daha fazlasını yapabileceklerini söylüyor

Kenneth Nixon, Eylül 2005'te işlemediği iki cinayetten suçlu bulunduğu anda uyuştu - o zamanlar 19 yaşında olan iki çocuk babası Nixon'ın hayatının geri kalanını Michigan'da bir hapishanede geçirmeye mahkum edildiği haksız bir mahkumiyet.

Şimdi 37 yaşında olan Nixon CNN'e verdiği demeçte, "Bunun nasıl olabileceğini anlayamadım," dedi. "Amerikalılar olarak bize sistemin işlediğine inanmamız öğretildi - doğru olanı yapıyor ... Bu kadar büyük bir şekilde nasıl yanlış olabileceğini anlayamadım."

Nixon yıllarca hapishanenin hukuk kütüphanesinde zaman geçirdi ve masumiyetini kanıtlayabilmek için kendini eğitti. Sonunda, davasını savunan Michigan Cooley Hukuk Fakültesi Masumiyet Projesi'nin yardımına başvurdu.

Ancak Nixon'ın adını temize çıkaran, onu mahkum etmek için çalışan savcılık ofisi içindeki bir ekibin çabası oldu: Wayne İlçe Savcılığının Mahkumiyet Dürüstlük Birimi, ülke çapında davaları yeniden değerlendiren ve masumiyet iddialarını araştıran yüzden fazla birimden biri.

Bu iddialar doğru çıktığında, bu birimler mahkumun serbest bırakılması için çalışır.

Nixon için o gün, haksız yere mahkum edilmesinden 16 yıl sonra geldi. Avukatları yeniden yargılanma talebinde bulundu ve 18 Şubat 2021'de Wayne İlçe Savcısı Kym Worthy, Nixon'ın adil yargılanmadığını kabul etti. Mahkûmiyet kararları iptal edildi, cezaları kaldırıldı ve suçlamalar düşürüldü.

"Burada durup size güvenle şunu söyleyebilirim: Eğer Mahkumiyet Dürüstlük Birimi olmasaydı, işlemediğim bir suçtan dolayı hapishanede ölmüş olma ihtimalim çok yüksekti," dedi.

Geçtiğimiz haftalarda, biri Cook County, Illinois'de ve ikisi Los Angeles County, California 'da olmak üzere bir dizi haksız mahkumiyet kararı kısmen mahkumiyet bütünlüğü birimlerinin veya CIU'ların çalışmalarına atfedildi.

Bu davalar toplu olarak, CIU'ların tüyler ürpertici bir gerçeği ele almak için yapabilecekleri tartışılmaz iyiliği göstermektedir: Masum insanlar işlemedikleri suçlar nedeniyle hüküm giymiş ve cezaevine gönderilmiştir ve gönderilecektir.

National Registry of Exonerations'a göre 1989'dan bu yana 3.400'den fazla beraat kararı verilmiştir. Kayıt defteri genel olarak beraati - daha geniş anlamda haksız mahkumiyetlerin bir alt kümesi - bir kişinin yeni kanıtlar sonucunda cezai mahkumiyetinin tüm sonuçlarından kurtulduğu bir vaka olarak tanımlamaktadır.

Bunlardan en az 729 'u - yaklaşık %20'si - bir CIU'nun yardımı ile sağlanmıştır.

Ancak uzmanların CNN'e verdiği demece göre bu konuda ilerleme kaydedilmesi gerekiyor. Birçok yargı mercii bir CIU'yu karşılayamıyor ya da işi iyi yapmak için gerekli kaynaklara sahip değil. Ve bazı CIU'ların sadece bölge savcısı için siyasi bir fayda olarak var olduğuna dair endişeler var - kimsenin masumiyet iddialarını gerçekten araştırmadığı veya CIU'nun mahkumiyetleri sorgulamak yerine onları korumak için çalıştığı.

Ancak Pennsylvania Üniversitesi Carey Hukuk Fakültesi'ndeki Quattrone Adil Adalet Yönetimi Merkezi 'nin müdür yardımcısı Marissa Bluestine, ülke genelindeki CIU'larla çalıştığını ve onlara danışmanlık yaptığını belirterek, birçok CIU'nun işini iyi yaptığını söyledi. Bunu yapabilmek için bağımsız ve şeffaf bir şekilde faaliyet göstermeleri gerektiğini, ancak görevlerinin eski davaları soruşturmanın ötesine geçmesi gerektiğini söyledi.

CIU'ların sadece reaktif değil, aynı zamanda proaktif olması gerektiğini, yanlış bir mahkumiyete yol açan hataların tekrarlanmamasını sağlamak için çalışması gerektiğini söyledi.

Bluestine, "İyi işleyen bir CIU sadece geçmişe değil, aynı zamanda ileriye de bakmakla ilgilidir," dedi ve ekledi: "Yanlış mahkumiyetlerin ilk etapta gerçekleşmesini engelleyebilmek için ön uçtaki süreci nerede kesintiye uğratabilirler."

Başarının tek ölçütü beraatler değil

CIU'lar nispeten yenidir. California Irvine Üniversitesi, Michigan Üniversitesi ve Michigan Eyalet Üniversitesi'nin ortak çalışması olan Ulusal Aklanma Sicili tarafından yayınlanan bir listeye göre, ilk olarak 2000'li yıllarda ortaya çıktı.

Eski bir ceza savunma avukatı olan Jessica Weinstock Paredes, 2019 yılında araştırma görevlisi olarak sicile katıldığında, sadece 36 birim sayılmıştı. O zamandan bu yana listenin kabardığını ve çeşitlendiğini söyledi: CIU'lar genellikle yerel bir savcının ofisinde yer alıyor, ancak şimdi eyalet başsavcılarının ofislerinde CIU'lar ve başka yerlerde de benzer işler yapan komiteler var.

Uzmanlar, CIU sürecinin yargı bölgeleri arasında farklılık gösterdiğini söyledi. Ancak süreç genellikle hapisteki bir kişinin ya da avukatlarının birimin bir davayı yeniden değerlendirmesini talep etmesiyle başlıyor. CIU bunu yapmayı seçerse, dava dosyalarını yeniden gözden geçirerek, tanıklarla görüşerek ve kanıtları yeniden inceleyerek olayı baştan sona yeniden araştıracaktır.

Bluestine, bazen bu soruşturmanın kişiyi daha da suçlu hale getirdiğini, bazen de mahkumiyetine şüphe düşürdüğünü söyledi. Genellikle bu ikisinin ortasında bir yerdedir.

Sonunda, yeni kanıtın mahkumiyet hakkındaki fikrini değiştirmek için yeterli olup olmadığına ya da bir kişinin masumiyetini kanıtlamasa bile savcının mahkumiyeti sorgulamasına neden olup olmadığına karar vermek savcıya kalmıştır.

Bluestine, böyle bir durumda, çoğu eyalette savunma avukatlarının mahkemeye bir dilekçe sunarak yardım talep etmeleri gerektiğini ve savcılığın da bunu kabul edeceğini söyledi. Tipik olarak, bir yargıcın bireyin gerçekten bu rahatlamaya hakkı olup olmadığını belirlediği bir duruşma gerçekleşecektir.

Kişilerin masum olduklarının anlaşıldığı durumlarda, bu durum hapisten çıkmalarına ve umarız aklanmalarına yol açabilir.

Ancak Bluestine, sonucun her zaman bu olmadığını ve bir CIU'nun başarısını değerlendirmenin tek yolunun beraat olmadığını söyledi. Eğer UKB, bir kişinin masumiyeti dışındaki nedenlerle bozulan haksız mahkumiyet kararlarını ele almaya açıksa, başka türden rahatlamalar da ortaya çıkabilir.

Ulusal Adalet Enstitüsü'ne göre, haksız mahkumiyetler, örneğin usul hatalarının bir kişinin haklarını ihlal ettiği vakaları da içerebilir.

Bluestine, "Birim, gerçek bir masumiyet olmasa bile, haksız bir mahkumiyeti ele almanın diğer yollarına da açık olmalıdır" dedi. "Eğer savcılık polisinin ya da savunma avukatının suiistimali söz konusuysa ve mahkumiyetin kendisine güvenimiz kalmadıysa, bunu da ele almaya istekli olmalılar." Benzer şekilde, bir sanığın daha az kusurlu olduğu tespit edilirse, cezayı buna göre ayarlamaya istekli olmaları gerektiğini söyledi.

Alternatif sonuçlar, sanığın cezasının hafifletilmesi, daha hafif bir suçu kabul etmesi ya da savcılığın şartlı tahliyeyi, cezanın hafifletilmesini ya da merhametli salıverilmeyi desteklemesi olabilir.

"Aklanmaya kadar gitmese bile, bir dava üzerinde harekete geçmenin kesinlikle başka yolları da var" dedi.

Gerçekten de, Ulusal Temize Çıkma Kayıtları tarafından sayılan CIU'ların yaklaşık yarısı henüz bir temize çıkma kaydetmemiştir - ancak bu kısmen, kayıtların dahil edilmesi için katı kriterlerden kaynaklanıyor olabilir. Kayıtlar, kişinin masumiyetine dair kanıt içermeyen nedenlerle, örneğin adil yargılanma hakkını ihlal eden bir usul hatası nedeniyle bozulan haksız mahkumiyetleri içermiyor.

Weinstock Paredes, beraat kararlarının olmamasının, bir UKB'nin değerli ve önemli olan diğer çözüm yollarını aramadığı anlamına gelmediğini söyledi. Ancak kayıt defterinin özellikle beraat kararlarını incelediğini ve bir UKB tarafından üretilen sayının bir birimin verimliliğini ölçmek için en azından bir metrik olabileceğini belirtti.

'Zaman geri getiremeyeceğiniz bir şeydir'

Georgetown Üniversitesi'nde hükümet ve hukuk profesörü olan ve Cezaevleri ve Adalet Girişimi'nin direktörlüğünü yürüten Marc Howard gibi bazıları beraat kararı vermeyen CIU'lara şüpheyle yaklaşıyor. Howard, CIU'lara karşı değil ve onları "harika ve çok ihtiyaç duyulan bir kurum" olarak nitelendiriyor.

"Eğer" diye ekliyor, "gerçekten yapmaları gerektiği belirtilen işi yapıyorlarsa."

Bazı CIU'ların "sahte" olduğuna inanıyor, ofislerin aslında bunu yapmadan vakaları değerlendirdiğini düşündürmek için kurulmuşlar - Wayne County'de cezası infaz edilen Nixon'ın da paylaştığı bir endişe.

"Ülke genelinde sadece ismen var olan bazı mahkumiyet bütünlüğü birimleri var. Bunu yapmaya karar veren savcı için bir tanıtım gösterisinden ibaretler. Kulağa hoş geliyor," dedi Nixon. "Ama gerçekte çalışan kimse yok."

Howard, bu durumun hapishanedeki masum insanlara daha fazla zarar verebileceğini, çünkü CIU'nun varlığının, mahkumiyetlerin doğru olmasa bile doğru olduğu izlenimini verebileceğini söyledi.

Howard ayrıca bazı CIU'ların mahkumiyet kararlarının bozulmasını gerçekten araştırmak yerine bu kararları korumak için hareket ettiğine dair endişelerini dile getirerek potansiyel bir çıkar çatışmasına işaret etti: "Bu birimler tam da haksız mahkumiyete katkıda bulunan kurum tarafından kuruluyor" diyen Howard, bu yapının "insanların kendilerini etkin bir şekilde denetlemesini" gerektirdiğini de sözlerine ekledi.

Bluestine, "önyargıdan korunmanın büyük bir mesele" olduğunu ve bir CIU'nun mahkumiyet kararlarını onaylamaya yatkın olmamasının önemli olduğunu kabul etti. Bir CIU'nun doğru "oryantasyona" ihtiyacı vardır ve birçoğu iyi iş çıkaran kariyer savcılarından oluşsa da, savunma avukatının deneyimi "kesinlikle iyi ve önemli bir şeydir" dedi.

Howard da bunu tekrarladı: İyi çalıştığına inandığı CIU'lar, kanıtlara şüpheyle yaklaşan ve haksız mahkumiyetlere katkıda bulunan suiistimallere aşina olan eski savunma avukatlarını içeriyor. Ancak aynı zamanda daha fazla kaynak alarak ve savcılık ofisi içinde daha geniş kurumun önyargısı olmadan bağımsız olarak çalışmasına izin verilerek CIU'ların "güçlendirildiğini" görmek istiyor.

Bu özellikle küçük yargı bölgeleri ve savcılık ofisleri için zor olabilir, zira buralarda sadece kaynak yetersizliği değil, aynı zamanda ofisteki herkesin davaya ve dava üzerinde çalışan savcılara aşina olması da önyargısız bir incelemeyi zorlaştırmaktadır.

Ancak bugün, Nixon gibi birçoğu CIU'ların çalışmalarından yararlanmış olan eski mahkumların cezaevi dışındaki hayata geri dönmelerine yardımcı olan bir grup olan Exonerees Organization'ın başkanı olan Nixon, CIU'ların en iyi hallerinde "kesinlikle önemli" olduğunu ve "sisteme olan güvenin yeniden tesis edilmesine" yardımcı olduğunu söyledi.

CIU'ların savcıların işlerini doğru yapmaya ve hataların olabileceğini kabul etmeye kararlı olduklarını gösterdiğini söyledi.

"Ama aynı zamanda savcıların yanlış mahkumiyetlere yol açan temel faktörler konusunda eğitilmesinde de rol oynuyorlar" dedi. "Bu çok önemli çünkü işin başında doğru karar vermek insanların zaman kaybetmesini önlüyor. Zaman geri getiremeyeceğiniz bir şeydir."

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Kaynak: edition.cnn.com