Bu 2023 bilim ve keşif görevleri kurgu gibi görünüyor

SpaceX'in Mars roketinin okyanus üzerinde bir alev topuna dönüşmesi (iki kez) ve bir uzay aracının güneş sisteminin sırlarını barındırabilecek bir asteroidin parçalarını bırakmak üzere Dünya'ya yaklaşması gibi bazı olaylar bilim kurgu romanlarının sayfalarından fırlamış gibi hissettirdi.

Bu anlar, insanlığın hem yerdeki bilimsel araçlarla hem de yıldızlar arasındaki uzay araçlarıyla evreni keşfetmek için yeni bir atılım başlattığı sırada yaşandı.

Yenilenen çaba sadece NASA ve ABD hükümetinden değil, aynı zamanda Hindistan ve Çin gibi ülkelerden de geliyor. Ayrıca, 21. yüzyıl uzay yarışının benzersiz bir özelliği olarak, dünyanın dört bir yanındaki özel sektör işletmelerinden de büyük yatırımlar geliyor.

İşte 2023'te uzayda yaşanan en büyük anlardan bazılarına bir bakış.

Şimdiye kadar yapılmış en güçlü roket fırlatıldı ve patladı. İki kez

CEO Elon Musk'ın Mars'a ilk insanları taşıyacağını öngördüğü roket ve uzay aracı sistemi SpaceX'in Starship'i bu yıl iki tarihi uçuş denemesinde bulundu.

Nisan ayındaki ilk deneme, aracın kontrolden çıkarak yuvarlanmaya başlamasıyla sona erdi ve SpaceX aracı imha etmek zorunda kaldı.

Kasım ayındaki ikinci denemede ise 400 feet (120 metre) uzunluğundaki araç çok daha ileri bir uçuş gerçekleştirerek tüm motorlarını başarıyla ateşledi ve uzaya ulaştı. Ancak hem Starship uzay aracı hem de roket güçlendirici nihayetinde patladı.

Test fırlatma aksaklıkları SpaceX için büyük aksilikler değildi. Şirketin roket geliştirmenin ilk aşamalarında ateşli başarısızlıkları benimsediği biliniyor.

Ancak Starship'in nihai başarısına çok şey bağlı.

SpaceX, aracı 2025 gibi erken bir tarihte NASA için aya astronot indirmeye hazır hale getirmek için yarışıyor. Musk ise Starship'in 2029 yılına kadar Mars'a ayak basacağını öngörüyor.

Starship, SpaceX'in özel bir uzay üssüne sahip olduğu Güney Teksas'taki bazı yerel sakinler arasında, şirketin operasyonlarının çevresel etkileri konusunda endişelere yol açmasının ardından tartışmalı olmaya devam ediyor. Bu arada, SpaceX'in sahibi ve yüzü olan Musk, 2023'te kendisini ilgisiz tartışmaların daha da derinliklerinde buldu.

Ay'a iniş: Başarısızlıklar ve başarılar

Yeni bir Ay yarışı başladı ve şu ana kadar yarışa katılanlar robotlar oldu.

Ay yüzeyine doğru çılgınca koşuşturmalar Nisan ayında özel bir Japon şirketi olan Ispace'in ilk ticari aracı olan Hakuto-R iniş aracını Ay'a indirmeye çalışmasıyla başladı. Araç nihayetinde yere çakıldı.

Rusya'nın uzay ajansı Roscosmos, Luna-25 görevinin Ağustos ayında Ay'ın yüzeyine çarp masıyla bir başka künt kuvvet etkisiyle takip etti.

Hindistan'ın uzay ajansı ise günler sonra 23 Ağustos'ta Chandrayaan-3 ay aracının başarılı inişiyle devreye girdi.

Hindistan, Amerika Birleşik Devletleri, eski Sovyetler Birliği ve Çin'in ardından Ay'a bir uzay aracını başarıyla indiren dördüncü ülke oldu. Hindistan ayrıca Ay'ın güney kutup bölgesine bir uzay aracı indiren ilk ülke oldu.

21. yüzyılda şu ana kadar sadece Çin ve Hindistan Ay'a başarılı inişler gerçekleştirdi. (Rusya ve Amerika Birleşik Devletleri 1970'lerden beri Ay'a gitmedi).

Japonya Havacılık ve Uzay Araştırma Ajansı'nın (JAXA) da Ay yüzeyine doğru yol alan bir uzay aracı var ve önümüzdeki yılın başlarında bir iniş denemesi bekleniyor.

Sızıntı yapan uzay aracı bir astronotu uzayda bir yıl geçirmek zorunda bıraktı

NASA astronotu Frank Rubio Uluslararası Uzay İstasyonu'nda altı ay geçirmeyi bekliyordu.

Ancak kendisini ve iki kozmonotu Eylül 2022'de yörüngedeki ileri karakola taşıyan Rus Soyuz uzay aracı o yılın sonlarında bir soğutma sıvısı sızıntısı yaptı. Rusya yeni bir araç göndermek zorunda kaldı ve bu da Rubio'nun dönüşünü altı ay geciktirdi.

Eylül ayında tekrar yeryüzüne inen Rubio, yörüngede 371 gün kalarak herhangi bir ABD astronotunun mikro yerçekiminde kaldığı süreden daha uzun bir süre geçirdi.

Rubio, uzayda bu kadar uzun süre kalacağını bilseydi görevi "muhtemelen reddedeceğini" belirterek zorlu yolculuk konusunda samimi davrandı. Ancak göreve yeniden odaklanmadan önce Dünya'da kaybettiği zamanın yasını tutarak sadece bir gün geçirdiğini söyledi.

Artık ABD uzay yolculuğu tarihinin bir parçası olan Rubio, aynı zamanda gönülsüz bir "skandalın" da merkezinde yer aldı. İlkbaharda, yörüngede yetiştirilen ilk domateslerden birini hasat etti. İstasyonda kaybettikten sonra, değerli ürünü yiyip yemediği konusunda bazı şüphelerle karşılaştı.

Meslektaşları, Rubio'nun ayrılışından aylar sonra, Aralık ayında kayıp domatesin yerini tespit ettiklerini açıkladıklarında onu temize çıkardılar.

Uzay turizmi yüksek vitese geçiyor

Dünya, parası olan herkes için uzaya seyahatin mümkün olduğu bir döneme hızla girdi.

Uzay turizmi 2023 yılında, Mayıs ayında fırlatılan ve madalyalı eski NASA astronotu Peggy Whitson ile üç müşteriyi Uluslararası Uzay İstasyonu'na taşıyan Axiom-2 göreviyle başladı. Mürettebat arasında seyahatlerini finanse eden Suudi Arabistan'dan iki astronotun yanı sıra uluslararası telekom işinde servet edinmiş bir Amerikalı olan John Shoffner da bulunuyordu.

Bu, özel sektörün yörüngedeki laboratuvara yaptığı ikinci görev oldu. Koltuk başına yaklaşık 55 milyon dolara mal olacağı tahmin edilen benzer yolculukların önümüzdeki yıllarda da yapılması bekleniyor.

Bu arada, İngiliz milyarder Richard Branson tarafından kurulan uzay turizmi girişimi Virgin Galactic, zengin heyecan arayanlar için uzayın sınırına düzenli seyahatler sunmaya başladı ve nihayet yirmi yıl sonra vaatlerini yerine getirdi.

Virgin Galactic, 2023 yılında şirket çalışanlarını, test pilotlarını ve müşterileri taşıyan yörünge altı roket motorlu uzay uçağıyla uzayın sınırına altı sefer düzenledi. Uçuşları koltuk başına yaklaşık 450.000 dolara mal oldu (ancak bazı erken bilet satın alanlar daha az harcadı).

Bu arada Jeff Bezos'un uzay turizmi şirketi Blue Origin, 2022'de mürettebatsız bir roketin bir bilim görevinde başarısız olmasının ardından yörünge altı roketini tekrar havaya kaldırdı.

NASA Ay'a uçacak astronotları seçti

Elli yıl sonra ilk mürettebatlı Ay görevini yönetecek dört astronot Nisan ayında açıklandı. Tarihi Artemis II Ay uçuşu Kasım 2024'te kalkış için ayarlandı.

Astronotlar NASA'dan Reid Wiseman, Victor Glover ve Christina Koch ile Kanada Uzay Ajansı'ndan Jeremy Hansen.

Houston'daki NASA Johnson Uzay Merkezi'nde 3 Nisan'da yapılan duyuru töreninde Glover, "Bu, açıklanan dört isimden çok daha fazlası" dedi. "İnsanlık tarihindeki bu anı kutlamamız gerekiyor. ... Bu, insanlığı Mars'a götürecek yolculuğun bir sonraki adımıdır."

Artemis II Ay uçuşunun, NASA'nın Ay'da astronotların yaşayabileceği ve çalışabileceği kalıcı bir karakol kurmak da dahil olmak üzere planladığı uzun bir görev dizisinin ilk mürettebatlı yolculuğu olması bekleniyor. Uzay ajansı nihayetinde bu çabaların Mars'a mürettebatlı görevlerin önünü açacağını umuyor.

NASA ilk UFO raporunu yayınladı

ABD uzay ajansı, daha yaygın olarak UFO olarak adlandırılan tanımlanamayan anormal fenomenleri ya da UAP'leri incelemek üzere uzmanlardan oluşan bir ekip kur arak tarihe geçti. Grup ilk bulgularını Eylül ayında yayınladığı bir raporla açıkladı.

Grup, gizemli fenomenlerin bilimsel olarak incelenip incelenemeyeceğini ve nasıl incelenebileceğini belirlemeye çalıştı.

"Raporda, "Son zamanlarda, çoğu askeri havacılardan oluşan birçok güvenilir tanık, ABD hava sahası üzerinde tanımadıkları cisimler gördüklerini bildirmişlerdir. "Bu olayların çoğu o zamandan beri açıklanmıştır, ancak küçük bir kısmı bilinen insan yapımı veya doğal fenomenler olarak hemen tanımlanamamaktadır."

Grup, açıklanamayan olayların akıllı uzaylı yaşamından kaynaklandığına dair kesin bir kanıt bulamadı.

Ancak raporda NASA'nın yapay zeka ve makine öğrenimi de dahil olmak üzere uyduları ve diğer araçları kullanarak bu fenomenler hakkında daha fazla bilgi edinmesi gerektiği belirtildi.

Bunun üzerine NASA ilk UAP araştırma direktörünü atadığını duyurdu ve ajansın şefi bu hamlenin NASA'nın UFO'lara bir açıklama getirmek üzere attığı ilk somut adım olduğunu söyledi.

Bu gelişmeler, Pentagon'un her hafta düzinelerce UFO raporu aldığı ABD Savunma Bakanlığı'nın bu fenomenle başa çıkmak için yarıştığı bir dönemde yaşandı.

OSIRIS-REx'in özel teslimatı

Eylül ayında Utah çölüne dünya dışı bir teslimat indi ve kapsülün içindekiler gökbilimcilere yıllarca bir araya getirecekleri kozmik bir bulmaca sundu.

NASA'nın OSIRIS-REx misyonu, 2020 yılında Bennu adlı asteroitten başarılı bir şekilde örnek topladıktan sonra, 24 Eylül'de Dünya'dan geçerken içindeki değerli kaya ve tozları içeren kapsülü güvenli bir şekilde bıraktı. Bilim insanlarının kapsülün hedeflerini aşan bir malzeme zenginliği içerdiğini fark etmeleri uzun sürmedi.

Yapılan bir ön analiz, kayaların ve tozun su ve büyük miktarda karbon içerdiğini ortaya koyarak, asteroitlerin Dünya'ya yaşamın yapı taşlarını getirmiş olabileceğini düşündürdü.

Ve bu, asteroit örneğinden çıkarılmayı bekleyen pek çok bilgiden sadece ilki. OSIRIS-REx baş araştırmacısı Dante Lauretta, kutunun iç kısmının "dünya dışı materyallerden oluşan bir hazine sandığı" içerdiğini söyledi.

Bu arada, yeni adıyla OSIRIS-APEX misyonu uzayda uçmaya devam ediyor ve 2029'da uzay taşının Dünya'ya yaklaşması sırasında asteroid Apophis ile buluşmaya hazırlanıyor.

Uzay kayası sürprizi

Küçük asteroit Dinkinesh, 2020'lerin sonlarında Jüpiter'in etrafındaki Truva asteroit sürülerini incelemek üzere yola çıkan NASA'nın Lucy uzay aracındaki sistemleri test etmek içindi. Ancak uzay taşı gökbilimcilerin ilgisini çekmeye devam eden sürprizlerle doluydu.

Lucy 1 Kasım'da Mars ve Jüpiter'in yörüngeleri arasında bulunan Dinkinesh'in yanından geçti. Uçuşu takip eden günlerde uzay aracı tarafından çekilen görüntüler Dünya'ya geri gönderildi ve Dinkinesh'in yörüngesinde bir temas ikilisi olan daha küçük bir asteroit ya da birbirine değen iki küçük uzay taşı olduğu ortaya çıktı.

NASA'da Lucy program bilimcisi olan Tom Statler yaptığı açıklamada "Doğanın bizi yeni bir bulmacayla şaşırtması gerçekten harikulade" dedi. "Büyük bilim bizi sormamız gerektiğini hiç bilmediğimiz sorular sormaya itiyor."

Etiyopya'nın Amharca dilinde "muhteşem" anlamına gelen Dinkinesh, gerçekten de adının hakkını veriyor.

Ayrıca okuyun:

Kaynak: edition.cnn.com