BTS'den Jimin ilk solo albümünü çıkardı

"Set Me Free, Pt.2" başlıklı yayın öncesi single ile albümün tanıtımını yapmıştı. Albümde "Like Crazy", "Face-Off" ve daha fazlasını içeren dans ağırlıklı altı şarkı yer alıyor.

K-pop yıldızının BTS'den grup arkadaşı RM'in üç şarkıda söz yazarlığı bulunuyor.

Jimin albümün tanıtımı için Perşembe gecesi "The Tonight Show Starring Jimmy Fallon" programına katıldı ve Cuma günü "Like Crazy" şarkısını seslendirmek üzere tekrar programa katılacak.

Jimin ayrıca, diğer birkaç sanatçıyla birlikte yazdığı "Like Crazy "nin resmi müzik videosunu da yayınladı.

Cuma sabahı itibariyle video YouTube'da yayınlandığından bu yana dört milyondan fazla izlendi.

Dünyanın en büyük K-pop gruplarından biri olan BTS'in J-Hope'un "Jack in the Box", RM'in "Indigo" ve Jin'in "The Astronaut" gibi solo projeleri bulunuyor.

Kaynak: edition.cnn.com