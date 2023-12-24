Bryson Stott babasını kaybeden bir Phillies hayranı için bilet aldı

WCAU-TV'nin haberine göre, uzun süredir Phillies taraftarı olan Geoff Crawley, takımın Philadelphia'daki maçını izlemek için bilet alamıyordu. Ancak takımın maçını izlemeye kararlıydı - bu yüzden Washington DC'den San Diego'ya bir uçuş rezervasyonu yapmak için havayolu millerini kullandı.

WCAU'ya göre Crawley'in Phillies tutkusu, Temmuz ayında kanserden ölen babası Skip ile başladı. San Diego'daki maça üzerinde babasının resmi olan bir sweatshirt getirmiş ve yanındaki koltuğa yerleştirmiş.

WCAU muhabiri John Clark Çarşamba günü Twitter 'da taraftarın babasına yaptığı dokunaklı övgüyle birlikte bir fotoğrafını paylaştığında, hikaye hızla yayıldı ve sonunda takımın en az bir üyesine ulaştı.

Cuma günü Stott, Crawley'in resmini retweetleyerek "Bu hafta sonu için ona 2 bilet bırakmaktan mutluluk duyarım" diye yazdı.

Crawley'in hikayesi, bir lise arkadaşını lösemiden kaybeden Stott için özellikle yankı uyandırdı.

WCAU muhabiri John Clark'a göre Stott, "Kanserden nefret ediyorum," dedi. "Kanser gezegendeki en kötü şey. (Geoff'un) Kaliforniya'ya kadar gelip bizi desteklemesi ve babasını onurlandırması çok güzeldi."

Crawley, Twitter'da kısa mesafe oyuncusunun nazik jesti için minnettarlığını dile getirdi ve Phillies taraftarlarından merhum babasını onurlandırmak için #WinItForSkip hashtag'ini kullanmalarını istedi.

Çarşamba günü"Tüm sevginiz için çok teşekkürler" diye yazdı.

Düzeltme: Bu haberin daha önceki bir versiyonunda WCAU muhabiri John Clark'ın haberine yanlış atıfta bulunulmuştur.

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Kaynak: edition.cnn.com