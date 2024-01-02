Bryson DeChambeau Tiger Woods'tan mesaj aldı; ardından Arnold Palmer davetini kazandı

Ünlü Arnold Palmer International'ın kritik final turuna 2021'deki ilk PGA Tour şampiyonluğu için yarışarak giren Bryson DeChambeau, 15 kez büyük ödül kazanmış birinden destek mesajı aldı.

"Bu sabah Tiger 'dan [Woods] bir mesaj aldım ... 'Ne olursa olsun savaşmaya devam et' ve Bay Palmer gibi cesurca oyna hakkında konuştuk," dedi DeChambeau televizyonda yayınlanan bir röportajda.

Woods şu anda Los Angeles yakınlarında tek aracın takla attığı bir kazada bacağından aldığı ciddi yaraların tedavisini sürdürüyor. Aracıyla refüjü aşıp iki şeritli yolun karşısına geçtikten sonra bir ağaca çarparak sürücü tarafının üzerine çalıların arasına düştü.

Sekiz kez Arnold Palmer Invitational şampiyonu olan DeChambeau'nun aldığı ilhamın onu motive ettiği açık. Final turunun açılış deliğini bogey yaptıktan sonra, 2020 ABD Açık şampiyonu bir atış daha yapmadı ve sonunda turnuvayı 11-under ile Lee Westwood'un bir atış önünde bitirdi.

Palmer'ın onuruna şampiyonun kırmızı hırkasını giyen DeChambeau, "Bay Palmer'ın etkinliğini kazanmak en çılgın hayallerimin bile ötesinde," dedi.

"Buraya amatör olarak geldim, o (Palmer) bana bir davetiye verdi ve geldiğim anda bu golf sahasını sevdim. Atmosferi ve taraftarları çok sevdim. Bay Palmer'ın burası için yaptıklarını ve burada bıraktığı mirası çok sevdim."

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Sporu değiştirmek

DeChambeau'nun galibiyeti unutulmaz olsa da, muhtemelen önümüzdeki yıllarda insanların bu turnuvadan hatırlayacakları şey bu olmayacak.

DeChambeau'nun beşinci çukurdaki büyük bir su birikintisi üzerinde topu yaklaşık 370 metre sürdükten sonra kutlama için kollarını havaya kaldırması spor için ufuk açıcı bir an olabilir.

Geçen yıl golfe verilen aradan 40 kilo daha ağır ve daha hızlı bir vuruşla döndüğünden beri DeChambeau sporun sınırlarını zorladı.

Topu daha uzağa sürme yeteneği - geçen sezon PGA Tour'da önemli bir farkla liderdi - geçen yıl kariyerinin ilk büyük şampiyonluğunu kazanmasına yardımcı oldu ve golfün en zorlu mücadelelerinden bazılarını ehlileştirdi.

Ve turnuva boyunca altıncı delikte sergilediği gülünç güç gösterisiyle hayranlarını memnun ederek, ilave gücünün nasıl bir hile kodu olduğunu bir kez daha gösterdi.

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Oyuncular genellikle Florida, Bay Hill'deki gölün etrafından dolaşmak zorunda kalırken, DeChambeau bu engele kafa üstü saldırdı ve Cumartesi günü topu 370 yarda sürdü.

Hatta Pazar günü bir adım daha ileri giderek PGA Tour'a göre topu 377 yarda sürdü ve deliğe sadece 88 yarda bıraktı.

2010'dan bu yana ilk Tur şampiyonluğunu elde etmeye çalışan Westwood daha sonra basın mensuplarıyla şakalaşırken, DeChambeau'nun gelecek yıl bu çukurda daha da agresif bir çizgi izleyebileceğini ve "korkakça değil, doğrudan yeşile doğru" gidebileceğini söyledi.

Westwood, "Bir golf sahasını alt edebilir, bu yüzden izlemesi eğlenceli," dedi.

"İyi bir mücadele verdiğimizi düşünüyorum. Kimsenin 68 ya da 67 atacağını sanmıyorum," dedi Westwood. "Bugün mantıklı oynamak, dayanmak ve pars yapmak için bir gündü."

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Kaynak: edition.cnn.com