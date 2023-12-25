Brooks Koepka ve Bryson DeChambeau 'The Match' programının son bölümünde karşı karşıya gelecek

Her ikisi de yakın zamanda zafer kazanan ABD Ryder Cup takımının bir parçası olan ikili, Las Vegas'taki Wynn Golf Club'da 12 delikli bir etkinlikte yarışacak.

Koepka ve DeChambeau'nun rekabeti son iki yıldır devam ediyor.

Her ikisi de daha önce birbirlerinin fizikleri hakkında şakalar yapmışlardı ve bu yılki ABD Açık'ta Koepka 'nın DeChambeau'nun röportajlarından birine verdiği göz deviren tepki bir dizi memin ortaya çıkmasına neden oldu.

"Bence eğlenceli ... Ben şahsen bunu seviyorum," diyen DeChambeau daha sonra ikili sosyal medyada atışmaya devam ederken rekabet hakkında konuştu.

Bu, "The Match "in beşinci ve Temmuz ayında Aaron Rodgers ile birlikte oynarken Tom Brady ve Phil Mickelson'ı yenen DeChambeau için ikinci edisyonu olacak.

Oyuncuların sahadayken mikrofonla görüntülendiği etkinliğin ilk yinelemesi 2018'de Mickelson ve Tiger Woods arasında gerçekleşmişti. PGA Tour'a göre, son üç yılda çeşitli hayır kurumları ve girişimleri desteklemek için yaklaşık 30 milyon dolar toplandı.

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Dört kez majör şampiyonu olan Koepka, Şükran Günü'nden bir gün sonra gerçekleşecek başa baş mücadeleye atıfta bulunarak "Yani bu 'Friendsgiving' yaptığımız anlamına mı geliyor?" diye tweet atarken, tek majör zaferini geçen yılki ABD Açık'ta kazanan DeChambeau ise şunları söyledi"Sonunda dünyanın görmeyi beklediği şey."

Etkinlik Turner Sports'ta yayınlanacak ve TBS, truTV ve HLN'de simültane olarak yayınlanacak.

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Kaynak: edition.cnn.com