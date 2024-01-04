Brooklyn'in 'hayalet turlarının TMZ'sine' eşlik etmek

Ama sadece bir tane tamamen siyah tramvay var.

Brooklyn'in Atlantic Avenue caddesinde ilerleyen arabanın yan tarafında "Madame Morbid" yazıyor. Misafirleri indirmek için kapı açıldığında, dışarıya ürkütücü bir duman da üfleniyor.

Madame Morbid bir tur şirketi ama aynı zamanda şirketin kurucusu Allison Chase'in alter egosu.

Çalışırken siyah Viktorya dönemi kıyafetleri giyen Chase, konuklarını New York'un en havalı bölgesinin daha kötü taraflarında turlara çıkarıyor ve ünlü cinayetlerin işlendiği yerleri, hayaletlerin görüldüğü yerleri ve daha fazlasını gösteriyor.

Chase CNN Travel'a "Bu daha çok tekerlekli bir Disney yolculuğu gibi" diyor. "Ben buna hayalet turlarının TMZ'si demeyi seviyorum."

Tur güzergahı boyunca Prospect Park ve Brooklyn Navy Yard gibi bazı ünlü adresler olsa da, tüm mekanlar bu kadar kolay tanınabilir değil.

Örneklerden biri, Williamsburg'da tramvayın misafirlerini aldığı yerin yakınında bulunan McCarren Park Havuzu. Şimdilerde havuz, film serileri ve konserler için kullanılan bir yer, ancak durum her zaman böyle değildi.

Chase, "McCarren Park Havuzu 1930'larda Robert Moses tarafından Yeni Düzen'in bir parçası olarak inşa edildi," diye açıklıyor.

"Uzun yıllar boyunca en büyük havuzlardan biriydi. Bazı insanlar içinde boğuldu. Mahalle bir süre yokuş aşağı gitti, bu yüzden terk edildi. Evsizler ve uyuşturucu kullanıcıları için büyük bir yerdi, pek çok insan orada öldü."

Gerçek suç takıntılılarının ve çözülmemiş cinayet vakalarını didik didik etmeye adanmış hayran sitelerinin çağında, Chase'in ürkütücü olan her şeye duyduğu sevgi sadece hoş karşılanmakla kalmıyor, aynı zamanda kutlanıyor.

Ünlü katiller, özellikle de hikayeleri pek bilinmeyen kadın katiller ve bu katillerle ilgili ıvır zıvırlar hakkında ansiklopedik bir bilgiye sahip.

"Ted Bundy'ye bayılıyorum," diye itiraf ediyor. "'Yanımdaki Yabancı' o kadar harika bir kitaptı ki ona aşık olmamak elde değil. Seattle 'a gittim ve üç gün süren bir Ted Bundy turuna katıldım. O benim favorim."

Chase bir Brooklyn yerlisi olmasa da, ürkütücü ve korkutucu şeyler onun kanında var - babası Amerika'nın en büyük perili ev şirketlerinden birini işletiyor, bu yüzden çocukken ailenin kapısına sahte gözbebekleri gelmesi garip değildi.

Ancak bu konsepti Amerika'ya taşıma fikrini edinmesi için Londra'ya gitmesi ve çift katlı bir otobüste hayalet turu yapması gerekmiş.

İnternet üzerinden rezervasyon yaptıran konuklara Williamsburg'un hipster bölgesinde bir otobüs durağının adresi veriliyor ve oradan Boerum Hill, Brooklyn Heights ve Park Slope gibi çeşitli tarihi Brooklyn mahallelerine kadar eşlik ediliyor.

Tur aynı zamanda soylulaştırma konusuna da değiniyor, zira ölüm ve çatışmaların yaşandığı yerlerin birçoğunun üzerine -bir örnekte, ofis ürünleri mağazası Staples'ın dev bir karakoluna- yeni binalar inşa edilmiş durumda.

Joan Rivers, Judge Judy ve Walt Whitman gibi ünlü New York City "karakterleri" de yol boyunca anılıyor.

İlk tramvay turu 13 Ekim 2017'de gerçekleşti - ki bu tarih de Cuma gününe denk geliyordu. Başlangıçtaki bazı aksaklıklara rağmen (arabanın açılış turunun ortasında ölmesi gibi) Groupon teklifleri ve kulaktan kulağa iletişim (arabanın kendisi bir tür mobil pazarlama işlevi görüyor) şirketin ikinci yılında büyümesine yardımcı oldu.

Madame Morbid her yıl Cadılar Bayramı'nda büyük bir ilgi görse de, 31 Ekim'in havası tüm yıl boyunca sürüyor.

Chase ve şirketi o zamandan beri turlarını, Sevgililer Günü için çiftlere özel bir tur (her misafirin hatıra olarak siyah bir gül aldığı) ve misafirlerin ay keki yiyebileceği ve - isterlerse - gökyüzüne uluyabileceği dolunaylarda özel bir gece turu gibi ara sıra temalı tek seferlik turları da içerecek şekilde genişletti.

Chase'in tur kişiliği Victoriana ve vodvilin bir karışımıdır ve bol miktarda şaka içerir - genellikle kendi pahasına. Her ne kadar ölümün her şey kadar komik bir konu olabileceğine inansa da, tura katılanların bu fikre ısınması bazen biraz zaman alıyor.

"En sevdiğim hayalet şakasını duymak ister misiniz?" diye soruyor.

"Elbette!" diye yanıtlıyor bir konuk.

"İşte ruh bu."

Bir duraklama olur.

"İşte bu. Fıkra bu."

Sonunda konukların gergin kıkırdamaları gerçek kahkahalara dönüşür ve Chase arabadaki herkese "hayalet kakası" (marshmallow) dağıtmaya başlar. Bu, onları elinden yemeye zorladığı son sefer olmayacaktır.

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Kaynak: edition.cnn.com