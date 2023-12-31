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Brooklyn Nets yardımcı antrenörü NBA'de Washington Wizards ile oynanan maçta pası saptırdığı için 10,000 dolar para cezasına çarptırıldı

Brooklyn Nets asistan koçu David Vanterpool, NBA'de Washington Wizards'a karşı oynanan maçta bir pası geri çevirdiği için 10.000 dolar para cezasına çarptırıldı.

 and  Yaroslav Smith
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David Vanterpool, 2019 yılında Minnesota Timberwolves'un Denver Nuggets'a karşı oynadığı maçın....aussiedlerbote.de
David Vanterpool, 2019 yılında Minnesota Timberwolves'un Denver Nuggets'a karşı oynadığı maçın ikinci çeyreğinde takımın yardımcı antrenörüyken..aussiedlerbote.de

Brooklyn Nets yardımcı antrenörü NBA'de Washington Wizards ile oynanan maçta pası saptırdığı için 10,000 dolar para cezasına çarptırıldı

Çarşamba günü Capital One Arena'da oynanan ve Nets'in 109-103 önde olduğu maçın dördüncü çeyreğinin bitimine 5:42 kala Vanterpool benchten sahaya uzandı ve Wizards guardı Spencer Dinwiddie'nin Kyle Kuzma'ya attığı pası geri çevirdi.

Bu olay Wizards'ın topu kaybetmesine neden oldu ve hakemler olayı gözden kaçırdı, hakem ekibi şefi Ben Taylor maçtan sonra havuz raporunda bunu doğruladı.

Washington oyuncuları hakemlere olan kızgınlıklarını dile getirince kaotik birkaç dakika yaşandı. Takım zaten koçunun itiraz hakkını kullanmıştı, bu yüzden Wizards karara itiraz edemedi.

Bradley Beal Brooklyn Nets'e karşı oynanan maç sırasında potaya doğru gidiyor.

NBA'e göre Vanterpool "kenar çizgisine uzanıp rakibin pasını saptırarak canlı oyuna müdahale ettiği" için para cezasına çarptırıldı. Maçı 119-118 kazanan Nets de 25.000 dolar para cezasına çarptırıldı.

Washington koçu Wes Unseld Jr. sağlık ve güvenlik protokollerinde yer alırken, Wizards'ın yardımcı koçu ve geçici baş antrenörü Joe Blair olay karşısında şok olduğunu ifade etti.

"Tepkim tam bir inançsızlıktı. Basketbolda geçirdiğim uzun süre boyunca hakemlerin görmediği böyle bir şey olduğunu hiç görmemiştim," dedi Blair.

Kyrie Irving, Kyle Kuzma'ya karşı potaya gidiyor.

Kuzma maç sonrası basın toplantısında olaylar sorulduğunda sözlerini sakınmadı.

"Bu da çok saçmaydı. Koçlar ayağa kalkamamalı. İki dakikanın altındaysa anlarım. Ligdeki herkes ayağa kalkıyor. Steve Nash hakemin görüşünü engelliyor. Hiçbir şey göremiyor. Ne diyeceğimi bilemiyorum. Çok talihsiz bir durum ama bununla yaşamak zorundasınız."

Ne Vanterpool ne de Nets olay ya da para cezası hakkında yorum yapmadı ve takım CNN'in yorum talebine hemen yanıt vermedi.

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Kaynak: edition.cnn.com

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