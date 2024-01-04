Broncos Nathaniel Hackett'ı yeni baş antrenör olarak atadı: Aaron Rodgers onu takip edecek mi?

Son üç sezondur Packers'ın hücum koordinatörü olarak görev yapan Hackett, Buffalo Bills (2013-14) ve Jacksonville Jaguars'ta (2016-18) aynı pozisyonu doldurduktan sonra 2019'da bu görevi üstlendi.

İlk kez baş antrenörlük yapan 42 yaşındaki oyuncu, takımın 7-10'luk derecesiyle üst üste üçüncü kez playoffları kaçırmasının ardından görevden alınan Vic Fangio'nun yerini aldı.

Broncos Genel Müdürü George Paton, "Nathaniel Hackett, zekası, yenilikçiliği ve karizmasıyla bu sürecin en başından beri bizi etkileyen dinamik bir lider ve koç," dedi.

"Parlak bir hücum zekasına sahip olmasının yanı sıra Nathaniel, takımımızın her üç aşaması için de güçlü bir vizyona sahip olağanüstü bir öğretmen ve iletişimci.

"Genç oyuncuları geliştirmekten, kazanan takımların önemli bir parçası olarak tüm zamanların en iyileriyle çalışmaya kadar Nathaniel bu ligde muazzam başarılar elde etti. O bir oyun öğrencisi ve oyuncuları kazanmak için nasıl pozisyona sokacağını biliyor."

Elveda Green Bay mi?

Paton'un yorumları Rodgers'ın bu hafta yaptığı ve oyun kurucunun "inanılmaz" olarak nitelendirdiği Hackett'ı "harika bir öğretmen" olarak tanımladığı yorumlarla örtüşüyor.

San Francisco 49ers'a karşı alınan şok playoff yenilgisi, NFL MVP'si oyun kurucu için bir başka yıldız sezonuna ani bir son getirdi ve gelecek planları hakkında acil sorulara yol açtı.

38 yaşındaki Rodgers tüm kariyerini Wisconsin'de geçirdi - Packers'ı 2011'de Pittsburgh Steelers'a karşı Super Bowl zaferine taşıdı - ancak bu hafta takımla 19. yılını geçirmeden önce "uzaklaşması" ve kendisine bazı önemli sorular sorması gerektiğini itiraf etti.

"Hâlâ oynayabiliyor musun? Oyuna hala aynı bağlılığı ve zevki duyuyor musunuz ve bu eziyete tekrar katılmak istiyor musunuz?" Rodgers Salı günü "The Pat McAfee Show "da şunları söyledi.

"Bunu bilmenin tek yolu biraz uzaklaşmak, zihninizi boşaltmak ve görevin büyüklüğünü ve size en çok neyin keyif vereceğini - o noktada yaşam kaliteniz için en iyisinin ne olduğunu düşünmektir."

Serbest oyuncu olmayı reddetmesine rağmen Rodgers tüm seçeneklerin masada olduğunu söyledi ki bu açıklama Hackett hakkındaki övgü dolu değerlendirmeleriyle birleşince oyun kurucunun eski hücum koordinatörünü Denver'a kadar takip edebileceği tahminlerine yol açtı.

Karşılıklı saygı

Rodgers ve Packers ile geçirdiği süre boyunca Hackett, takımın son iki sezonun her birinde ilk 10'a girmesine ve Broncos'a göre 2020'de ligin skor lideri olmasına yardımcı oldu.

Birçok kişi tarafından üst üste ikinci sezon MVP statüsünü koruyacağı tahmin edilen Rodgers, playoff hüsranına uğramadan önce Hackett'ın gözetiminde yine başarılı oldu.

Normal sezonda oyun kurucu reytinginde 69,3 ile NFL lideri olan Rodgers, 4.115 yarda pas atarak 37 touchdown yaptı ve sadece dört interception atarak Packers'ın (13-4) NFC North şampiyonu olarak playofflara girmesine yardımcı oldu.

Rodgers Kasım ayında verdiği bir röportajda Hackett'ın "ben gitmezsem" bir yere gitmeyeceğini umduğunu söylemişti ve Salı günü oyun kurucu yeni Broncos koçuna duyduğu hayranlığı dile getirdi.

Rodgers McAfee'ye "Jacksonville'de yaptığı şey bence tam bir sihirdi" dedi. "Onları Super Bowl'un çeyreğine getirdi.

"O harika bir koç, onunla vakit geçirmeyi seviyorum. Harika bir öğretmen. Odanın önünde inanılmaz."

Duygular karşılıklı gibi görünüyor. Kasım ayında Los Angeles Rams'ın ziyareti öncesinde Hackett Rodgers'ı "inanılmaz" dayanıklılığından dolayı övdü.

Hackett gazetecilere "Bir oyuncu olarak ona olan saygım durmadan artıyor," dedi.

"Herkes onun topu ne kadar iyi fırlatabildiğinden bahsediyor ama sertliği inanılmaz.

"Bu adam hakkında daha fazla konuşulması gerekiyor, o bir aygır."

Favre Rodgers'ın ayrılacağını öngörüyor

Rodgers, 16 Mart'ta serbest oyuncu piyasası başlamadan önce geleceğiyle ilgili bir karar vereceğini ve bunu daha fazla ertelemenin Packers organizasyonuna ve takım arkadaşlarına "saygısızlık" olacağını söyledi.

ESPN'in Rodgers'ın takıma dönmek istemediğini bildiren haberine göre, oyun kurucunun 2021 sezonunda Green Bay'den ayrılmaya yakın olduğu söyleniyordu.

CNN'in ulaştığı Packers, genel menajer Brian Gutekunst'un daha önce ESPN'e yaptığı açıklamayı paylaştı: "Sezon sona erdiğinden beri belirttiğimiz gibi, 2021 ve sonrasında Aaron'a bağlıyız.

"Aaron başarımızın önemli bir parçası oldu ve onun takımımıza liderlik etmesiyle bir başka şampiyonluk için yarışmayı dört gözle bekliyoruz."

Rodgers büyük bir etkiyle takımda kaldı ama Packers efsanesi Brett Favre takımın böyle bir korkuyu daha atlatacağına inanmıyor.

Favre Salı günü Alabama'da WNSP-FM 'e verdiği demeçte "Bence Aaron'ı Green Bay'de son kez görmüş olabiliriz," dedi.

"Bunu kesin olarak bilmiyorum, bu sadece içgüdüsel bir his. Başka bir yerde şansını deneyebilir."

Rodgers gibi Favre da 1997'de Super Bowl XXXI'de New England Patriots'u 35-21 yenerek Packers'ı bir Super Bowl zaferine taşıdı.

Patriots'a karşı kazanılan zafer Favre'ın Green Bay'de bir ikon haline gelmesine yardımcı oldu, ancak Rodgers'a verdiği tavsiye bazı Packers taraftarlarını memnun etmeyebilir.

"Benim tavsiyem, eğer içinizden bir ses 'Başka bir yerde şansımı denemek istiyorum. Burası bayatladı, durgunlaştı, hissizleşti ya da her ne hissediyorsan, o zaman git bir dene," diyor Favre.

"Bence bazen bu yeniden canlandırıcı oluyor" diye ekledi.

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Kaynak: edition.cnn.com