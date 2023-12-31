Britanya Triatlon Federasyonu kadın etkinliklerini 'doğuştan kadın cinsiyetine sahip olanlar için' ayırdı

Britanya'daki sporun yönetim organı, politika değişikliğini "sporumuzun ihtiyaçlarını yansıtmasını sağlamak, rekabette adaleti korumak ve triatlonu gerçekten kapsayıcı hale getirme arzumuza hizmet etmek için" yaptı.

Karar Çarşamba günü BTF'nin web sitesinde yapılan bir açıklamayla duyuruldu.

BTF'nin politika kılavuzuna göre, İngiliz hükümeti bir kişinin cinsiyetini doğumda atanan cinsiyet olarak tanımlıyor.

Açıklamaya göre, politika "Triatlonun cinsiyetten etkilenen bir spor olduğunu ve bu nedenle 12 yaşın üzerindeki sporcular için rekabetçi etkinlikler (ödülleri, süreleri ve/veya sıralamaları olan yarışlar) için iki kategori olacağını doğrulamaktadır; Kadın Kategorisi (doğumda kadın cinsiyetinde olanlar için) ve Açık Kategori (doğumda erkek cinsiyetinde olan erkek, transseksüel ve ikili olmayanlar da dahil olmak üzere tüm bireyler için)."

British Triathlon, politika kılavuzunda, erkeklerin kadınlara göre sahip olduğu biyolojik sportif performans avantajlarının arkasındaki bilimin "kesin" olduğuna inanmaktadır.

British Triathlon'un CEO'su Andy Salmon BBC'ye verdiği demeçte, "Rekabetçi bir faaliyet söz konusu olduğunda, adalet her şeyden önemlidir" dedi. "Sporumuz cinsiyetten etkilenmektedir."

BTF açıklamasında ayrıca, "triatlonun herkes için bir spor olduğunu ve transfobik davranışlara müsamaha gösterilmeyeceğini" belirterek kapsayıcılık konusundaki kararlılıklarını ifade etti.

"British Triathlon, transfobik davranışlara, tacize, zorbalığa veya herhangi bir nefret söylemine tolerans göstermediğini açıkça belirtmek ister."

BTF açıklamasında kararın alınmasıyla sonuçlanan süreci özetledi.

"Bu süreci 2021'in sonunda başlattık ve bu yılın başlarında Büyük Britanya'daki triatlon yarışmasında kategorizasyon seçeneklerini araştırmak için bağımsız bir danışma sürecinden geçtik" denildi.

"Bu, en son araştırmaların yanı sıra topluluğumuzdan, kilit gruplardan ve bireylerden görüş ve deneyimlerini duymamızı sağladı."

Politikanın kendi içinde, BTF tarafından yeni kuralların Büyük Britanya veya ev sahibi ülkelerden herhangi biri adına yarışanlar için uluslararası yarışmalarda geçerli olacağı belirtilmiştir.

"Uluslararası yarışmalarda Büyük Britanya, İngiltere, İskoçya ya da Galler adına kadın kategorisinde seçilebilmek için yalnızca doğumda kadın cinsiyetinde olan kişiler uygun olacaktır."

Söz konusu politika 1 Ocak 2023 tarihinde yürürlüğe girecek.

CNN, BTF'nin yeni politikası hakkında yorum yapmak üzere sporun uluslararası yönetim organı olan Dünya Triatlonu ve Uluslararası Olimpiyat Komitesi'ne (IOC) ulaştı, ancak henüz bir yanıt alamadı.

IOC 20 Haziran'da CNN'e bir açıklama yaparak "Olimpiyat Oyunlarındaki sporların Uluslararası Federasyonlar (IF'ler) tarafından yönetildiğini" söyledi.

Açıklama şöyle devam etti: "Cinsiyete göre ayrılmış müsabakalar için uygunluk kriterlerine ilişkin olarak Çerçeve, UF'lere zorunlu olmamakla birlikte rehberlik sunmaktadır. IOC tarafından 2015 yılında trans sporcular ve cinsiyet farklılıkları olan sporcular için uygunluk konusunda yayınlanan bir önceki Mutabakat Bildirisi de UF'ler için bağlayıcı değildi.

"IOC, spor kuruluşlarının kendi sporları bağlamında performans avantajına katkıda bulunan faktörleri tanımlamak için iyi bir konumda olduğunu düşünmektedir.

"Ayrıca, bir avantajın orantısız hale gelebileceği eşiği belirleme, ilgili kriterleri geliştirme ve orantısız avantajın mevcut olduğu tespit edildiğinde bunu telafi etmek için gerekli mekanizmaları geliştirme konusunda da iyi bir konumdadırlar."

Bu arada, BTF'nin açıklamasına tepki olarak, LGBTQ+ yardım kuruluşu Stonewall sporda "kapsayıcılığın her zaman başlangıç noktası olması gerektiğini" söyledi.

Bir Stonewall sözcüsü yaptığı açıklamada, "Herkes sporun getirdiği refah ve topluluk duygusundan faydalanmayı hak ediyor - ve buna trans bireyler de dahil" dedi.

"Transların elit müsabakalara dahil edilmesi konusunu çevreleyen kışkırtıcı söylem, sadece transların arkadaşlarıyla topluluk sporu yapmak ya da spor salonuna gitmek için hoş karşılanmadıklarını hissettikleri bir atmosferi sürdürmeye hizmet ediyor.

"Transların spora dahil edilmesi, incelikli ve kanıta dayalı bir tartışma gerektiren, karmaşık ve gelişmekte olan bir alandır. Trans bireylerin kamusal yaşamdan tamamen uzaklaştırılmasını isteyenlerin silah olarak kullandığı bir tartışma, ne spora ne de trans bireylere hizmet eder."

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Kaynak: edition.cnn.com