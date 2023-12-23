Brian Laundrie Florida'nın Carlton Rezervi'ndeyse hala hayatta olabilir mi? İşte hayatta kalma uzmanlarının düşünceleri

Polis, Laundrie'nin 1 Eylül'de Petito'nun minibüsüyle çiftin yaz başında çıktıkları ülke çapındaki yolculuktan çiftin North Port, Florida'daki evine döndüğünü söyledi. Petito'nun kalıntıları daha sonra Wyoming'in Teton İlçesinde bulundu.

Laundrie, Petito'nun öldürülmesinde herhangi bir kabahatle suçlanmadı. Laundrie'nin ailesi polise, 13 Eylül'de - ilk başta müfettişlere söylediklerinden bir gün önce - yakındaki Carlton Rezervi 'nde yürüyüş yapmak üzere evden ayrıldığını söyledi.

FBI, North Port Polis Departmanı, Florida Vahşi Yaşam Komisyonu, çeşitli şerif ofisleri ve K9 arama kurtarma ekiplerinin de aralarında bulunduğu kurumlardan onlarca memur, Laundrie'nin ailesinin 17 Eylül'de polisle yaptığı ilk görüşmeden bu yana rezervi arıyor.

"Carlton Koruma Alanı çok geniş ve zaman zaman affetmeyen bir yer. Şu anda birçok bölgede (bel) derinliğinde su var," dedi North Port polisi geçen ay bir Facebook gönderisinde. "Timsah ve yılan istilasına uğramış bataklıklarda ve sular altında kalmış yürüyüş ve bisiklet parkurlarında ilerleyen arama ekipleri için bu tehlikeli bir iş."

CNN, hayatta kalma uzmanlarına Laundrie'nin Eylül ortasından bu yana rezervde olması halinde hayatta olmasının mümkün olup olmadığını sordu. İşte söyledikleri.

Bu onun malzemelerine ve deneyimine bağlı

Geçen hafta yayınlanan bir ABC röportajında Laundrie'nin kız kardeşi Cassie Laundrie, kardeşinin daha önce Appalachian Trail'de beş güne kadar süren gezilere çıktığını söyledi. Kardeşinin "vasat bir hayatta kalma uzmanı" olduğunu söyledi.

Urban Survival Academy'nin kurucusu ve baş eğitmeni Robert Urban, hayatta kalma taktikleri konusunda profesyonel eğitim almamış birinin rezervde bu kadar uzun süre hayatta kalmasının pek mümkün olmadığına inandığını söyledi.

Urban CNN'e verdiği demeçte "Florida'nın iklimi çok ama çok zor," dedi. "Ben bolca deneyimi olan bir uzmanım ve üç haftadan (daha fazla) hayatta kalmak için yapabileceğim her şeyi yapardım. Hiç deneyimi olmayan biri, şanslı olamaz ve bu tür bir iklimde hayatta kalamaz."

Laundrie'nin karşılaşabileceği zorlukların listesi kısa değil. CNN'e konuşan hayatta kalma uzmanları, su mokasenleri, domuzlar, ayılar ve timsahlar da dahil olmak üzere kendisine zarar verebilecek vahşi yaşam olduğunu söyledi. Geçmişte rezervde panter görüldüğü de olmuştur. Bazı uzmanlar, Laundrie bu kadar uzun süre rezervde kaldıysa, yetkililerden kaçmaya çalışmanın ve hayatta kalmaya çalışmanın verdiği endişe nedeniyle muhtemelen en iyi zihniyetle hareket edemeyeceğini ve bunun da hayatta kalma becerilerini engelleyebileceğini ekledi.

Urban, "Yorgun olduğunuzda, olması gerektiği kadar savunmacı ve tetikte olmazsınız," dedi.

The Survival University'nin kurucusu ve başkanı Jason Marsteiner, programının kursiyerlerini vahşi doğaya gönderdiğinde - 50 günlük bir kurstan geçtikten sonra sadece bir hafta boyunca - mücadele ettiklerini söyledi.

"O bölgede yirmi beş gün geçirmek son derece zor. Ben bunu yapmak istemezdim ve orman eğitimim var, dağ eğitimim var" dedi. "İyi uyumuyor ve uyumadığınızda yavaş yavaş kendinizi delirtiyorsunuz, bu yüzden kötü kararlar, kötü seçimler yapıyor olacak ve bence bu onun bulunmasına, yaralanmasına ya da ölmesine neden olacak."

Barınak, su ve yiyeceğe ihtiyacı olacak.

Laundrie'nin evden ayrılırken yanına ne aldığı belli değil. Ailesi polise evden bir sırt çantasıyla ayrıldığını söyledi. Uzmanlar, rezervde olsaydı hala hayatta olup olamayacağının büyük bir kısmının, iddia edildiği gibi içeri girdiğinde ne kadar hazırlıklı olduğuna ve üç temel şeyi (barınak, su ve yiyecek) ne kadar bulabildiğine bağlı olduğunu söylüyor.

Hayatta kalma uzmanı Dave Canterbury Perşembe günü CNN'den Erin Burnett'e verdiği demeçte, "Suyu filtreleme yoluyla dezenfekte etme yolları ve kendisini hava koşullarından ve bunun gibi şeylerden korumak için (örtü) varsa, belirli bir süre hayatta kalabilir" dedi. "Yiyecek toplama ve bu yiyecekleri işleme yolları olsaydı, daha da uzun süre hayatta kalabilirdi."

Ancak Canterbury, Laundrie'nin topladığı yiyecekleri işleyip pişirmesi ve su filtreleme sistemi arızalanırsa suyu dezenfekte etmek için başka bir yol bulması gerekeceğini de sözlerine ekledi. Bunların her ikisi de muhtemelen bir yangın başlatmasını gerektirecektir. Ancak North Port polis sözcüsü Josh Taylor Cuma günü CNN'den Randi Kaye'e yaptığı açıklamada yetkililerin rezervde Laundrie'ye ait herhangi bir fiziksel kanıt bulamadıklarını söyledi. Polis ayrıca, CNN'e Laundrie ailesine yakın bir kaynaktan verilen, yakın zamanda kullanılmış bir kamp alanının bulunduğu bilgisine de itiraz etti.

Canterbury, "Bulunmak ya da görülmek istemiyorsa ateş yakmak (Laundrie) için büyük bir hayır olacaktır, bu yüzden orada çok uzun bir süre kalmasının çok zor olacağını düşünüyorum" dedi. Ancak Laundrie'nin sırt çantasında bu noktaya kadar hayatta kalmasına yetecek kadar yiyecek olabileceğini de sözlerine ekledi.

Rezervin yakınında yaşayan sığır çiftçisi ve doğa sporcusu Alan McEwen, bölgenin "çamur" gibi hissettirdiğini, rezervin bazı kısımlarının diz ve bel derinliğinde su seviyelerine ulaştığını ve bu vahşi doğada kamp yapmayı son derece zorlaştırdığını söyledi.

McEwen, Cuma gecesi CNN'den Chris Cuomo'ya verdiği demeçte, "Palmettolar tek başlarına, içlerinden geçerken, tökezlediğinizde sizi çelmelemeye yetiyor" dedi. "Sivrisinekler sizi alıp götürecektir, sivrisinek spreyi olmadan bir günden fazla dışarıda kalan biri, böceklerin sizi ve diğer her şeyi yakalamasıyla delirirsiniz."

"Kimsenin orada bu şekilde hayatta kalması mümkün değil" diye ekledi. "Hiç kimsenin."

Itchatad Outdoors Survival School'un kurucusu Byron Kerns'e göre, Laundrie'nin en acil ihtiyacı su olacaktı ve eğer yanında bir su filtreleme pompası olsaydı, bu ona galonlarca yetebilirdi. Ancak üç hafta sonra Laundrie'nin yiyecek bulması gerekecek ve eğer eğitim almamışsa ve doğru araçlara sahip değilse, ne yiyeceğini ve nasıl bulacağını bilmek zor olabilir.

Kerns, "Böcekler de vahşi doğada bir protein kaynağı olabilir, ama bunu biliyor mu?" dedi.

Uzmanlar onun ya hayatta olmadığını ya da orada olmadığını düşünüyor

Laundrie ailesinin avukatı Steven Bertolino CNN'e verdiği demeçte bir soru üzerine Laundrie'nin hala hayatta olduğundan "umutlu" olduğunu söyledi. North Port polis sözcüsü Taylor ise CNN'e Laundrie'nin hayatta olmasının "kesinlikle mümkün" olduğunu söyledi.

Taylor bir e-postada "Öyle ya da böyle olduğunu gösteren bir şey yok" dedi.

CNN'in konuştuğu hayatta kalma uzmanları Laundrie'nin artık hayatta olmadığı ya da rezervde bulunmadığı konusunda hemfikir görünüyorlar.

Marsteiner, "(Yetkililer) muhtemelen ülkedeki en iyi adamlarından bazılarını orada onu aramaya gönderdiler ve ondan hiçbir iz bulamadılar" dedi. "25,000 dönümlük alan kulağa büyük geliyor ama bu kadar çok insan bölgeyi taradığında aslında öyle değil."

Urban, kamp kurup kendisini arayan arama ekiplerinden kaçmaya devam etmesinin pek olası olmadığını da sözlerine ekledi.

"Sadece patikalarda yürümeye alışmış eğitimsiz bir adam, sadece saklanarak böyle bir uzman ekibinden kaçamaz," diyen Urban, Laundrie'nin ya rezervde olmadığına ya da orada hayatta olmadığına inandığını da sözlerine ekledi.

Urban, Laundrie rezervdeyse ama artık yaşamıyorsa, günler geçtikçe su ve kumun yanı sıra hayvanların da hareket etmesiyle onu bulmanın zorlaşacağını sözlerine ekledi. Ancak Laundrie'nin öldüğüne dair herhangi bir belirti de yok.

McEwen Cuma günü Cuomo'ya verdiği demeçte, "Orada ölü bir şey olduğunda, her yerde uçan akbabalar olacaktır," dedi. "Hiçbir yerde uçan akbaba göremezsiniz ve bu yerin hiçbir yönünde akbaba uçmadı."

Ayrıca okuyun:

Kaynak: edition.cnn.com