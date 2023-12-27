Brian Austin Green ve Sharna Burgess ilk bebeklerini kucaklarına aldı

Çift, oğulları Zane'in doğumunu Instagram hesaplarında paylaştıkları ve yeni doğan bebeklerinin Green'in parmağını tuttuğunu gösteren benzer bir gönderiyle duyurdu.

"Beverly Hills, 90210" yıldızı siyah-beyaz fotoğrafın altına "Zane Walker Green 6/28, 12:12'de doğdu," notunu düştü ve iki aşk kalbi emojisi ekledi.

Burgess sevincini duygusal fotoğrafın yanına şunları yazarak paylaştı: "Zane Walker Green 06/28/2022 saat 12:12. Kalbim artık sonsuza dek bedenimin dışında."

Avustralyalı "Dancing With The Stars" profesyoneli daha önce 4 Temmuz'da doğum yapacağını açıklamıştı, ancak oğlunun erken gelişi artık tatili bir aile olarak kutlamalarına olanak tanıyacak.

Austin Green, eski kız arkadaşı Vanessa Marcil ile paylaştığı Kassius'un yanı sıra eski eşi Megan Fox'tan olan çocukları Noah, Bodhi ve Journey'in de babası.

Geçtiğimiz ay People dergisine verdiği demeçte, diğer çocuklarının yeni kardeşlerini karşılamaktan dolayı "çok heyecanlı" olduklarını söyledi.

"Sharna'yı her gün kontrol ediyorlar, karnını ovuyorlar ve bebekle konuşuyorlar. Gün sayıyorlar!" Green paylaştı.

"(Bebek) kesinlikle süper sıcak bir eve ve aileye geliyor ve çok fazla sevgiyle çevrelenecek. Bu heyecan verici."

Green ve Burgess 2020 yılında çıkmaya başladılar ve geçen yıl ABC'nin "Dancing with the Stars" programının 30. sezonunda yarışmak üzere ortaklık kurdular.

Green'in Fox'tan boşanmasının kesinleşmesinden günler sonra, Şubat ayında hamilelik haberlerini duyurdular. Fox şu anda rapçi Machine Gun Kelly ile nişanlı .

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Kaynak: edition.cnn.com