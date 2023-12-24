Brezilya efsanesi Pele tümör ameliyatının ardından hastaneden ayrıldı

80 yaşındaki Pele 4 Eylül'de ameliyat oldu ve yaklaşık bir aydır Sao Paulo'daki Albert Einstein Hastanesi'nde tedavi görüyordu. Reuters, hastaneden gelen bir bültende Pele 'nin şimdi kemoterapi göreceğinin belirtildiğini bildirdi.

Pele, hastanedeki doktorlarla birlikte yaptığı bir Instagram paylaşımında "Yol zor olduğunda, yolculuğun her adımını kutlayın" diye yazdı. "Mutluluğunuza odaklanın. Artık zıplayamadığım doğru ama son birkaç gündür havayı her zamankinden daha fazla yumrukluyorum.

"Eve döndüğüm için çok mutluyum. İnsancıl ve çok sevecen bir karşılama ile kalışımı keyifli bir hale getiren tüm Albert Einstein Hastanesi ekibine teşekkür etmek istiyorum.

"Ayrıca uzaktan sevgi mesajlarıyla hayatımı tamamlayan sizlere de teşekkür ederim."

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Dr. Fabio Narsi ve Dr. Miguel Cendoroglo Neto yaptıkları açıklamada, Pele'nin Eylül ayı başında rutin muayenelerden geçtiğini, kardiyovasküler ve laboratuvar testlerinden biri sırasında doktorların sağ kolonunda şüpheli bir lezyon bulduklarını ve bunun tümör olduğunun anlaşıldığını söyledi.

Üç kez Dünya Kupası kazanan ve 1958 Dünya Kupası'nda genç yaşta uluslararası sahneye çıkan Pele, emekli olduktan sonra bile uluslararası ürün ciroları ve açık sözlü bir halk figürü olarak gündemde kalmaya devam etti.

FIFA, 2000 yılında Pele'yi Arjantinli Diego Maradona ile paylaştığı bir onurla Yüzyılın Oyuncusu seçti.

Geçen yıl Pele'nin sağlığıyla ilgili endişeler vardı, ancak kalça ameliyatından sonra iyileşme sürecinde depresyon geçirdiği yönündeki haberleri reddetti.

Mitchell McCluskey ve Marcia Reverdosa bu habere katkıda bulunmuştur.

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Kaynak: edition.cnn.com