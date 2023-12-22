Brezilya 2021 Copa América finaline yükselirken Neymar 'Arjantin'i istiyorum' dedi

Ev sahibi ekip ilk yarıda ısrarcıydı ve 18. dakikada hem Paris Saint-Germain'in yıldızı Neymar hem de Everton'ın forveti Richarlison gole yaklaştı. Ancak Peru kalecisi Pedro Gallese her iki oyuncuyu da kurtararak maç boyunca önemli kurtarışlar yaptı.

Brezilya sonunda Lucas Paquetá sayesinde skor tabelasında yerini aldı. Neymar üç savunma oyuncusunu şık bir ayak hareketiyle geçtikten sonra topu takım arkadaşına aktardı ve o da 34. dakikada ağları buldu.

Peru ikinci yarıda eşitliği sağlamak için bastırdı - Benevento forveti Gianluca Lapadula 49. dakikada Ederson'u kritik bir kurtarış yapmaya zorladı - ancak çabalarına rağmen Peru hiçbir şansı değerlendiremedi.

'Brezilya kazanacak'

2019'da Peru'yu yenerek kupayı kaldıran son şampiyon Brezilya, son 14 turnuvada dokuz final oynayarak 10. Copa América şampiyonluğunu kazanmak istiyor.

Ev sahibi ekip Çarşamba günü Lionel Messi'nin Arjantin'i ile Kolombiya arasında oynanacak ikinci yarı final maçının galibiyle karşılaşacak.

Neymar "Arjantin'i istiyorum, onlara tezahürat yapıyorum" dedi. "Orada arkadaşlarım var ve finalde Brezilya kazanacak."

İki takım en son 2007 yılında Copa América finalinde karşılaşmış, Brezilya Arjantin'i Júlio Baptista ve Dani Alves'in iki golü ve Arjantin'in eski kaptanı Roberto Ayala'nın kendi kalesine attığı meşhur golle 3-0 mağlup etmişti.

Tartışmalarla gölgelendi

Güney Amerika'nın önde gelen futbol müsabakası, ev sahibi Brezilya'nın koronavirüs pandemisini kontrol altına alma mücadelesi nedeniyle tartışmalara sahne oldu. Ülkede 5 Temmuz itibariyle 18,7 milyondan fazla vaka ve 524.400'den fazla ölüm vakası görüldü.

Müsabakaya yönelik kamuoyu desteği bölünmüş durumda ve Arjantinli süperstar Messi'nin milli takımındayken virüse yakalanma endişesini dile getirmesiyle birlikte oyuncular da seslerini yükseltti

Brezilya milli takım oyuncuları ve personeli Haziran ayında sosyal medya hesaplarından turnuvanın organizasyonunu eleştiren ancak yine de katılımlarını teyit eden bir mektup yayınladı.

Brezilya Sağlık Bakanlığı'na göre Haziran ayında, turnuvadan dokuz gün sonra, oyuncular, delegasyon üyeleri ve hizmet sağlayıcılar arasında en az 140 Covid-19 vakası tespit edildi.

Finalin 11 Temmuz Pazar günü yapılacağı kura çekimi, Rio de Janeiro'daki ikonik Maracana stadyumunda eğlenceli bir maç vaat ediyor.

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Kaynak: edition.cnn.com