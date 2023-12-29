içeriğe geç
Kayıt olmak Abone Ol
ToplumHaberlereğlence

Brendan Fraser'ın Tom Cruise'un 'Mumya' yeniden başlatmasının neden başarısız olduğu hakkında düşünceleri var

Brendan Fraser 2017'de yeniden çekilen "Mumya "nın bir parçası değildi ama Tom Cruise'un başrolde olduğu filmin neden gişe rekoru kıramadığına dair bir teorisi var.

 and  Alex Stellmacher
1 dakikada okunur
Brendan Fraser Salı günü Londra'da düzenlenen "The Whale" İngiltere Prömiyerine katıldı..aussiedlerbote.de
Brendan Fraser Salı günü Londra'da düzenlenen "The Whale" İngiltere Prömiyerine katıldı..aussiedlerbote.de

Brendan Fraser'ın Tom Cruise'un 'Mumya' yeniden başlatmasının neden başarısız olduğu hakkında düşünceleri var

Fraser Variety 'ye verdiği demeçte, "O filmi yapmak çok zor," diyor. "Bizim Mumya'mızda olan ve o filmde göremediğim şey eğlenceydi. O enkarnasyonda eksik olan şey buydu. Çok fazla düz bir korku filmiydi. 'Mumya' bir heyecan yolculuğu olmalı ama dehşet verici ve korkutucu değil."

Fraser, seriyi ve iki devam filmini başlatan 1999 yapımı filmde başrol oynadı.

Bugünlerde, yakında vizyona girecek olan "The Whale" filminde uzaklaştığı kızıyla yeniden bağ kurmaya çalışan aşırı obez bir adamı canlandırdığı performansıyla övgü dolu eleştiriler alıyor ve Oscar dedikodularına yol açıyor.

Ancak Fraser bir başka "Mumya" filmi için geri dönmeye karşı olmayacağını söyledi.

"Nasıl olur bilmiyorum," dedi. "Ama birisi doğru bir fikirle gelirse buna açık olurum.

Ayrıca okuyun:

Kaynak: edition.cnn.com

Yorumlar

İlişkili

En sonuncu

Hong Konglu demokrasi yanlısı öğrenci aktivisti ve dağılan Studenlocalism'in eski lideri Tony Chung....aussiedlerbote.de
Sıcak Konular

Hong Konglu aktivist, hapisten çıktıktan sonra ulusal güvenlik polisinin 'sıkı takibini' gerekçe göstererek İngiltere'ye kaçtı

Hong Kong'da bağımsızlık yanlısı bir grubun eski lideri Perşembe günü yaptığı açıklamada, polis gözetim kararını ihlal ederek sığınma talebinde bulunmak üzere İngiltere'ye kaçtığını ve Pekin'in kent üzerindeki baskısının ardından yurtdışında kendi isteğiyle sürgünde yaşayan demokrasi yanlısı...

 and  Ksenia Johnson
Üyeler Herkese Açık