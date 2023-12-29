Brendan Fraser'ın Tom Cruise'un 'Mumya' yeniden başlatmasının neden başarısız olduğu hakkında düşünceleri var

Fraser Variety 'ye verdiği demeçte, "O filmi yapmak çok zor," diyor. "Bizim Mumya'mızda olan ve o filmde göremediğim şey eğlenceydi. O enkarnasyonda eksik olan şey buydu. Çok fazla düz bir korku filmiydi. 'Mumya' bir heyecan yolculuğu olmalı ama dehşet verici ve korkutucu değil."

Fraser, seriyi ve iki devam filmini başlatan 1999 yapımı filmde başrol oynadı.

Bugünlerde, yakında vizyona girecek olan "The Whale" filminde uzaklaştığı kızıyla yeniden bağ kurmaya çalışan aşırı obez bir adamı canlandırdığı performansıyla övgü dolu eleştiriler alıyor ve Oscar dedikodularına yol açıyor.

Ancak Fraser bir başka "Mumya" filmi için geri dönmeye karşı olmayacağını söyledi.

"Nasıl olur bilmiyorum," dedi. "Ama birisi doğru bir fikirle gelirse buna açık olurum.

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Kaynak: edition.cnn.com