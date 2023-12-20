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ToplumHaberlereğlence

Bradley Cooper lise mezunlar buluşmasında harika vakit geçirdiğini söylüyor

Bradley Cooper, "Romy ve Michele "e özgü bir hareketle, lise buluşmasına katılmayı kendine iş edindi.

 and  Yaroslav Smith
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Bradley Cooper Salı günü 'The Tonight Show with Jimmy Fallon' programında..aussiedlerbote.de
Bradley Cooper Salı günü 'The Tonight Show with Jimmy Fallon' programında..aussiedlerbote.de

Bradley Cooper lise mezunlar buluşmasında harika vakit geçirdiğini söylüyor

Aslında Cooper, "The Tonight Show "un Salı günkü bölümünde Jimmy Fallon'a geçen ay sadece 30 yıllık lise buluşmasına katılmadığını, aynı zamanda daha önce 20 ve 25 yıllık buluşmalarına da katıldığını söyledi.

Facebook sayfalarına göre Philadelphia'da Chestnut Hill Brewing Company'de gerçekleşen ve Cooper'ın eski bir sınıf arkadaşıyla poz verdiği bir fotoğrafta görüldüğü 30. yıl buluşmasındaki deneyimini Fallon'a "Harikaydı!" diye anlattı.

Cooper etkinliğe erken geldiğini ve hatta yardım eli uzattığını da sözlerine ekledi.

"Ön tarafa 'Germantown Academy' yazılı bir tabela koydum ve sonra insanlar geldi ve ben de onları karşıladım" dedi.

Her zamanki alçakgönüllülüğüyle, küçük bir tutarsızlık olmasına rağmen yaka kartını bile taktığını belirtti.

"Lisedeyken Brad derdim, şimdi Bradley diyorum ve kendimi garip bir sahtekar gibi hissettim" dedi isim etiketine "Bradley" yazmasıyla ilgili olarak. "Ama bu benim gerçek adım, Bradley."

Cooper'ın eski sınıf arkadaşlarının, yaka kartına isminin hangi versiyonunu yazmış olursa olsun onu tanıyacaklarını varsaymak güvenli geliyor, ancak bir tane taktığı gerçeğini takdir ediyoruz.

"Maestro" yönetmeni/oyuncusu, ünlü statüsünden dolayı "çıldıran" kimseyle karşılaşmadığını ve ortamın "harika, normal" olduğunu söyledi.

"Sanırım sadece zaman geçti ve bu sadece havalıydı" dedi.

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Kaynak: edition.cnn.com

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