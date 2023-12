Bradley Cooper lise mezunlar buluşmasında harika vakit geçirdiğini söylüyor

"Anyone But You", romantik komedilerin bir alt türüne katılıyor; buradaki zorluk çifti bir araya getirmekten çok, onları ayrı tutmanın yaratıcı yollarını bulmak. Avustralya'da geçen bu güneşli eğlence (çünkü orada yaz mevsimi yaşanıyor), senaryo ara sıra aynı şeyi yapsa da alıştırmanın...