Boston Red Sox kahramanı David Ortiz beyzbol Şöhretler Müzesi'ne seçildi

San Francisco Giants efsanesi Barry Bonds ve Red Sox'ın eski yıldızı Roger Clemens, performans artırıcı ilaç kullandıkları söylentileriyle gündeme gelen iki süper yıldız olarak, Amerika Beyzbol Yazarları Birliği oy pusulasındaki son yıllarında seçilmeyi kaçırdılar.

Ortiz, 2003 yılında 27 yaşındayken Red Sox'a katılmadan önce Minnesota Twins'te altı sezon oynadı.

Ortiz, 2013 yılında 16 vuruşta iki home run ile .688 gibi şaşırtıcı bir vuruş yaparak Dünya Serisi MVP'si oldu. Ayrıca Red Sox'ın 2004'te -86 yıl sonra ilk şampiyonlukları- ve 2007'de Dünya Serisi şampiyonluklarını kazanmasına yardımcı oldu.

"Boston'a giden yolum 10 yıl sürmüş olsa da (alt liglerde oynadığım dönemler de dahil), Red Sox formasıyla geçirdiğim 14 yıl hayatımın en güzel yıllarıydı. Laneti kırdık ve 2016'da emekli olmadan önce iki şampiyonluk daha elde ettik - ne kadar tatlı ve güzel bir yolculuktu" dedi Ortiz.

10 kez All-Star seçilen Ortiz, 24 Temmuz'da New York Cooperstown'daki Hall of Fame'e kabul edilecek. Ortiz kullanılan oyların %77,9'unu alarak seçilmek için gerekli olan %75'in biraz üzerinde oy aldı.

Ortiz, 2003 yılında anonim anket testinde pozitif çıktığı bildirildikten sonra steroid spekülasyonlarına da konu olmuştu. MLB'nin resmi test programı ertesi yıl yürürlüğe girdi ve Ortiz hiçbir zaman başarısız olmadı.

Red Sox'un sahibi John Henry, Ortiz'in takımın hikayesini lanetlerden -Red Sox Babe Ruth'u sattıktan sonra şampiyonluklar arasında onlarca yıl vardı- kazanma anlarına kaydırdığını söyledi.

Ortiz'in Boston bombalamalarının ardından yaptığı küfürlü konuşmaya atıfta bulunan Henry, "Ancak David'in en anlamlı ve derin katkıları kupa ve ödüllerde değil, yıllar boyunca David'in kucakladığı her oyuncunun yüzünde, yedek kulübesindeki heyecan verici miting konuşmalarındaki anılarımızda ve en karanlık anında toplumumuzla dayanışma için kaldırdığı yumruğunda kendini gösteriyor" dedi.

Bonds ve Clemens, senatörken beyzbol araştırmacısı olan George Mitchell tarafından hazırlanan 2007 Mitchell Raporu'nda performans artırıcı ilaç kullanımıyla ilişkilendirilmişti. Ancak iki oyuncu da MLB'nin steroid testini geçemedi ve Bonds sadece kendisine artrit merhemi ve keten tohumu yağı olduğu söylenen maddeleri kullandığını itiraf etti.

Bonds oyların %66'sını, Clemens ise %65,2'sini aldı.

Clemens yaptığı açıklamada beyzbolu Hall of Fame'e girmek için oynamadığını söyledi.

"Ailemin hayatında nesiller boyu sürecek bir fark yaratmak için oynadım. Daha sonra şampiyonluklar kazanmaya odaklanırken aynı zamanda toplumuma ve taraftarlara da geri verdim," diye tweet attı. "Ailem ve beni destekleyen taraftarlar için sahip olduğum her şeyi doğru şekilde verdim."

Bonds Instagram'da paylaştı: TEBRİKLER Big Papi Onur Listesi'ne girdiğin için! Bunu hak ettin... Seni seviyorum kardeşim."

Bonds ve Clemens oy pusulasındaki tek tartışmalı eski oyuncular değildi. İlk kez 22 sezonluk kariyerinde 696 home run yapan Alex Rodriguez ve 609 homer yapan Sammy Sosa da yazarların oy pusulasında yer alabilmek için son yıllarını geçiriyordu.

Rodriguez, 2003 yılında, henüz cezalar yürürlüğe girmeden önce anabolik steroid testi pozitif çıktı ve 2009 yılında sonuçların sızdırılmasının ardından "yasaklı bir madde" kullandığını kabul etti.

İki yıl sonra, oyunculara insan büyüme hormonu ve testosteron gibi takviyeler sağlayan Biogenesis kliniği ile ilgili soruşturmaya yakalandı. Rodriguez 2014 sezonunu kaçırdı çünkü birkaç yıl boyunca PED kullandığı için uzaklaştırma cezası aldı ve kullanılan oyların sadece %34,3'ünü aldı.

Eğer oylama sadece istatistiklere göre yapılsaydı Bonds, Clemens ve Rodriguez'in seçilmesi gerekirdi.

Pittsburgh Pirates ve San Francisco Giants takımlarında 22 yıllık kariyeri boyunca sol açık oynayan Bonds, 762 kariyer sayı turuyla Major League Baseball'un tüm zamanlardaki lideri. Bir sezonda 73 sayı ile rekor kırdı.

Dört sezon üst üste olmak üzere yedi kez Ulusal Lig MVP'si seçildi ve savunmasıyla sekiz Altın Eldiven ödülü kazandı.

Baskın bir başlangıç atıcısı olan Clemens, Boston Red Sox, New York Yankees, Toronto Blue Jays ve Houston Astros'taki 24 yıllık kariyeri boyunca 354 galibiyet ve 4.672 ihtar aldı. Clemens, MLB'nin tüm zamanların en çok sayı yiyenler listesinde üçüncü, tüm zamanların galibiyet listesinde ise dokuzuncu sırada yer alıyor. Yankees'in Dünya Serisi kazanan iki takımında da yer aldı.

Rodriguez, home run ve RBI sayılarında tüm zamanların dördüncüsü oldu, üç MVP ödülü kazandı ve bir Dünya Serisi galibi takımda yer aldı. Kariyeri boyunca Seattle Mariners ve Texas Rangers takımlarında shortstop, New York Yankees takımında ise third base oynadı.

Bonds, Clemens ve artık yazarların oy pusulalarında yer almayan diğerlerinin Hall of Fame'e seçilme şansı hala var. Bu yıl, Today's Game Era (1988'den bugüne) Komitesi 2023 sınıfı için Aralık ayında oylama yapacak.

Hall of Fame'e göre, bu komite salon üyesi, yönetici ya da kıdemli medya mensubu olan 16 seçmenden oluşuyor.

2019 yılında eski atıcı Lee Smith ve eski sağ saha oyuncusu ve atıcı Harold Baines komite tarafından seçildi.

CNN'den Jill Martin, Amir Vera ve Kevin Dotson bu habere katkıda bulunmuştur.

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Kaynak: edition.cnn.com