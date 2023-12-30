Boston Celtics ile oynanacak NBA Finalleri 2. Maçı öncesinde Golden State Warriors için 'paniğe gerek yok'

Sekiz sezonda altıncı Finallerini oynayan Warriors, Perşembe günkü 1. Maçı kazanacak gibi görünüyordu, ancak büyük bir dördüncü çeyrek geri dönüşü, Celtics'in 120-108'lik galibiyetle yedi maçlık seride erken bir liderlik almasını sağladı.

Warriors'tan Klay Thompson maçtan sonra "Bire bir değil, dörde bir" dedi.

"Ve hepimiz böyle durumlardan geçtik. Panik yapmak için bir neden yok. Şansımızı hala seviyorum ve eve gidip olanları sindireceğiz. İkinci maçta daha iyi olacağımızı biliyorum."

Boston şimdi Pazar günü Chase Center'da saat 20:00'de başlayacak maçta seride üstünlüğü ele geçirme şansına sahip. Bundan sonra takımlar Boston'da arka arkaya maçlar oynayacaklar.

Celtics'in 2010'dan bu yana ilk kez NBA Finallerine çıktığı 1. Maçtaki sürpriz galibiyet, ESPN'e göre son 50 sezonda bir Final maçının son çeyreğindeki en büyük ikinci skor serisi olan dördüncü çeyrekteki 17-0'lık seriyi de içeriyordu.

Al Horford 26 sayıyla Celtics'in skor yükünü çekerken, Jaylen Brown da 24 sayı ekledi.

Perşembe günü ilk Final maçına çıkmadan önce 141 playoff maçında oynamış olan Horford, "En iyi oyunumuz değildi ama savaşmaya ve bu galibiyeti almak için farklı yollar bulmaya devam ettik" dedi.

Warriors için olumlu haber, baş antrenörleri Steve Kerr ile dördüncü şampiyonluklarını kazanma yolunda bu sezon henüz üst üste maç kaybetmemiş olmaları.

Kerr Perşembe günü maç sonrası gazetecilere "Bunun yedi maçlık bir seri olmasının bir nedeni var" dedi. "Boston'ın hakkını vermek lazım, oraya geldiler ve galibiyeti hak ettiler, harika bir dördüncü çeyrek oynadılar.

"Gelip filmi izleyeceğiz ... ve nerede daha iyi olabileceğimize bakacağız. Bu bir maç, bir sonraki maça bakacağız. Daha önce de bu durumdaydık ve ilk maçı kaybettiğimiz serileri kazandık."

Finaller ABD'de ABC ya da ESPN3 kanallarından izlenebilir. Alternatif olarak, ABD'de ve tüm dünyada maçları NBA League Pass üzerinden canlı olarak izleyebilirsiniz.

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Kaynak: edition.cnn.com