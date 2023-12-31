Boston Bruins, NHL'nin ilk siyahi oyuncusu Willie O'Ree'nin onuruna 22 numarayı emekli etti

Takımdan yapılan açıklamaya göre Bruins, O'Ree'nin ilk kez buza çıkmasından 64 yıl sonra Salı gecesi maçtan önce 22 numarasını emekli ederek O'Ree'nin mirasını onurlandırdı. O'Ree, Bruins tarihinde numarası emekli edilen 12. oyuncu oldu.

86 yaşındaki O'Ree, Bruins ile ilk NHL maçını 18 Ocak 1958'de Montreal Canadiens'e karşı oynadı ve takımla 45 maça çıkarak 21 yıl profesyonel hokey oynadı. Bruins'e göre O'Ree, 1.100'den fazla profesyonel maç boyunca hem gol hem de asist sayısında 450 kilometre taşına ulaştı.

O'Ree hayatını toplumuna geri vererek geçirdi ve biri memleketi Fredericton, New Brunswick'te diğeri Boston'da olmak üzere iki buz pistine onun adı verildi. Açıklamaya göre O'Ree emekli olduğundan bu yana Kuzey Amerika'da kar amacı gütmeyen 30'dan fazla gençlik hokey programı kurdu ve destekledi ve 130.000'den fazla çocuğa hokey oynama fırsatı verdi.

Törene ek olarak, Boston'daki önemli noktalar O'Ree'nin onuruna altın renginde aydınlatıldı ve Salı günkü maçta her oyuncu 22 numaralı özel olarak tasarlanmış bir kask çıkartması taktı.

O'Ree Covid-19 nedeniyle törene San Diego'dan sanal olarak katıldı.

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Kaynak: edition.cnn.com