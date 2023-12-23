Boston Bruins bir sezonda en çok galibiyet alarak NHL rekorunu kırdı

Philadelphia Wells Fargo Center'da alınan galibiyet Bruins'in bu sezonki 63. galibiyeti oldu ve bir sezonda en çok galibiyet alan NHL rekoru kırıldı.

Cumartesi günü Bruins 62. galibiyetini alarak 1995-1996 Detroit Red Wings ve 2018-2019 Tampa Bay Lightning'i bir sezonda en çok galibiyet alan takımlar olarak geride bıraktı.

Bruins'in bu sezonki rekoru 63-12-5 oldu. Başkanlık Kupasını ve playofflarda ev sahibi avantajını garantilediler.

Takımın normal sezon Perşembe günü sona ermeden önce Washington Capitals ve Montréal Canadiens ile oynayacağı iki maçı kaldı.

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Kaynak: edition.cnn.com