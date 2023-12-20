Boston Belediye Başkanı 1989'da işlenen bir cinayetten dolayı haksız yere tutuklanan Siyahlardan özür diledi

Wu bir basın toplantısında "Yaşadıklarınız için çok üzgünüm" dedi. "Sonuç olarak, Siyah sakinlerimiz acı çekti, sonuç olarak Alan Swanson acı çekti, Willie Bennett acı çekti ve aileleri acı çekmeye devam ediyor. Size yapılanlar haksız, adaletsiz, ırkçı ve yanlıştı."

1989 yılında Boston polis memurları Charles "Chuck" Stuart'tan 911'i arayarak kendisinin ve o sırada hamile olan eşi Carol'un bir araba hırsızlığı girişimi sırasında vurulduğunu bildirdi. Boston Globe'da yer alan habere göre, çiftin yerini tespit etmek için şehre koşan polis memurları onları arabalarında yaralı halde buldu; Carol başından vurulmuştu; kocası da vurulmuştu.

Carol Stuart hastaneye kaldırılmış ve bebeği sezaryenle dünyaya getirilmiştir. Stuart daha sonra aldığı yaralar nedeniyle hayatını kaybetti. O dönemdeki birçok habere göre çocuk 17 gün hayatta kalmıştır.

İyileşme sürecinde Chuck Stuart polise Siyah bir adam tarafından saldırıya uğradıklarını söyledi. Kimlik tespiti, Boston'un Siyah mahallelerinde agresif bir polis "durdur ve ara" kampanyasına yol açtı ve zaten ırksal gerilimle dolu bir şehirde düşmanlığı artırdı.

Swanson ve Bennett nihayetinde Stuart'ın cinayetinden tutuklandı.

Ancak Boston Globe tarafından yakın zamanda yapılan bir araştırma, o sırada birçok memurun Stuart'ın saldırganı ilk tarifinin yalan olduğunu zaten bildiğini ortaya koydu .

"Benim için en çarpıcı olan şey, intihar ettiği sırada 33 kişinin Charles Stuart'ın cinayeti işlediğini bildiğini keşfetmemizdi. Boston Globe'da yardımcı editör ve köşe yazarı olan Adrian Walker CNN'e verdiği demeçte, kimsenin bilenlerin sayısının bu kadar olduğunu tahmin etmediğini söyledi.

Stuart'ın erkek kardeşi daha sonra polise Chuck'ın cinayeti bir sigorta dolandırıcılığı planıyla planladığını itiraf etti ve saldırının sorumluluğunu bir Siyah adama yükledi.

Walker, HBO ile birlikte hazırladığı "Boston'da Cinayet" adlı araştırma dizisi ve podcast 'te Stuart cinayetini yeniden incelemek üzere bir gazeteci ekibiyle birlikte çalıştı: Charles ve Carol Stuart'ın vurulmasının anlatılmamış hikayesi."

HBO ayrıca Globe'un haberlerine dayanarak şehirdeki ırkçılık tarihini ve Stuart'ın katilinin aranmasının nasıl ırksal profillemeye yol açtığını inceleyen "Boston'da Cinayet" adlı yeni bir belgesel dizi yayınladı: Kökler, Öfke ve Hesaplaşma."

CNN'in ana şirketi olan Warner Bros Discovery aynı zamanda HBO'nun da sahibi.

Walker CNN'e diziye verilen tepkinin "gerçekten yüreklendirici" olduğunu söyledi.

"Umarım polis, polislik ve ırk hakkında 1990'da yapmadığımız konuşmayı yaparız" dedi. "Ayrıca ırksal önyargı ve bu tür olayların bir şehir olarak bizim hakkımızda ne söylediği hakkında bir tartışma."

Salı günü Wu, her düzeydeki yetkilinin "Siyah erkekleri hedef alan sistematik bir kampanyaya" yol açan bir yalana inanmayı seçtiğini söyledi.

Boston Emniyet Müdürü Michael Cox da "kötü soruşturma, aşırı hevesli davranış ve daha büyük olasılıkla anayasaya aykırı davranış" nedeniyle özür diledi.

Wu, basın toplantısına katılan Swanson ve Bennett'in ailelerine resmi bir özür mektubu sundu.

Joey Bennett, Wu'nun özrünü amcası adına kabul etti.

"Bu an ailemiz için sadece kişisel bir zafer değil" diyen Bennett, özrü kabul ederek "dünya 34 yıl önce yaşananlardan haberdar olabilir ve travmamızı iyileştirme sürecine başlayabilir" dedi.

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Kaynak: edition.cnn.com